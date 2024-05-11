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Eurovision’da İsrail’e öfke! Norveçli şarkıcı Alessandra Mele ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildi | "Gerçek gözlerinizin önünde özgür Filistin!"

Önceki gece İsveç'te yapılan Eurovision Yarı Finali olaylı geçti. Eurovision komitesi, İsrail'i kollamak için her türlü önlemi alırken İsrail finale kaldı. O gece yaşananlar konuşulmaya devam ederken son hamle Alessandra Mele'den geldi. Geçtiğimiz yıl düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında "Queens of Kings" isimli şarkıyla Norveç’i temsil eden ve 5'inci olan Alessandra Mele, İsrail’in Eurovision’da yer almasını protesto ederek, Eurovision finalinde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildi.

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 22:39 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 23:09
Eurovision’da İsrail’e öfke! Norveçli şarkıcı Alessandra Mele ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildi | Gerçek gözlerinizin önünde özgür Filistin!

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İsrail'in Eurovision'a katılmasına yönelik tepkiler devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında Norveç'i temsil eden Alessandra Mele, İsrail'in Eurovision'da yer almasını protesto ederek, Eurovision finalinde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildi.

"ÖZGÜR FİLİSTİN!"
Mele yaptığı açıklamada, "Eurovision'un sloganı olan United by Music' (Müzikle Birleş), müzik yapmamın nedenidir. Ama şu anda bu sadece boş bir söz. Devam eden bir soykırım var ve sizden lütfen gözlerinizi açmanızı, kalbinizi açmanızı istiyorum. Bırakın sevgi sizi gerçeğe götürsün, gerçek gözlerinizin önünde. Özgür Filistin" dedi.

Norveçli şarkıcı Alessandra Mele'den İsrail protestosu!

Mele, geçtiğimiz yıl düzenlenen yarışmada "Queens of Kings" isimli şarkıyla ülkesini temsil etmiş ve 5'inci olmuştu.

MALMÖ'DE İSRAİL KARŞITI PROTESTOLAR SÜRÜYOR
Eurovision'u siyasi propaganda aracı olarak kullanmakla suçlanan İsrail'in yarışmaya katılımı, Eurovision'un düzenlendiği İsveç'in Malmö kentinde günlerdir protesto ediliyor.

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