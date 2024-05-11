Eurovision’da İsrail’e öfke! Norveçli şarkıcı Alessandra Mele ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildi | "Gerçek gözlerinizin önünde özgür Filistin!"

"ÖZGÜR FİLİSTİN!"

Mele yaptığı açıklamada, "Eurovision'un sloganı olan United by Music' (Müzikle Birleş), müzik yapmamın nedenidir. Ama şu anda bu sadece boş bir söz. Devam eden bir soykırım var ve sizden lütfen gözlerinizi açmanızı, kalbinizi açmanızı istiyorum. Bırakın sevgi sizi gerçeğe götürsün, gerçek gözlerinizin önünde. Özgür Filistin" dedi.