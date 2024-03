Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan New York’ta kritik temaslar

"Kadınların ve kız çocuklarının haklarının hayatın her alanında güvence altına alınması, gelecek nesiller için müreffeh ve adil ekonomilerle sağlıklı bir dünya sağlamanın tek yoludur" diyen Göktaş, küresel güvenliğin kötüleşen çatışma, istikrarsızlık ve şiddet karşısında daha da kötüleşme yolunda olduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, New York'ta Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu nun 68'inci Oturumu marjında "Söylenmeyeni Söylemek: Çatışmanın Kadınlar ve Kız Çocukları Üzerindeki Yıkıcı Etkisi" yan etkinliği düzenlendi.

Kadınların çatışma deneyimlerinin erkeklerinkine benzer yönleri olduğu gibi, farklılıkların da olduğunu aktaran Göktaş, şunları söyledi:

"KADINLARA ÖZGÜ ÇÖZÜMLER ÜRETİLMELİ"

"Bütüncül çatışma çözümü veya barış süreçleri bu deneyimleri dikkate almalı ve kadınlara özgü çözümler üretmelidir. Bu çabalar boyunca, kadın sorunlarını ele alan barış süreçlerine kadınların dahil edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu noktada, kadın ve kız çocuklarının haklarının her alanda tanınması, kadınların karar alma ve barış süreçlerinde daha fazla rol almalarının sağlanması, kadınların ekonomik refahının artırılması ve kadın emeğinin takdir edilmesi elzemdir. Bu hakları koruyan ve bu konularda kadınlara ve kız çocuklarına pozitif ayrımcılık sağlayan yasal düzenlemelerin varlığı, kadınların ve kız çocuklarının savaşta ve barışta zorla evlendirilme, her türlü şiddet, tecavüz ve cinsel istismar gibi insan hakları ihlallerine maruz kalmalarının azaltılmasına katkı sağlayacaktır."

Türkiye'nin, insan haklarını, kadın haklarına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere tüm politika ve perspektiflerin merkezine yerleştirdiğini vurgulayan Göktaş, "Kadına yönelik şiddet de dahil olmak üzere kadın haklarıyla ilgili konular evrensel insan hakları ve demokrasi çerçevesinde ele alınmaktadır. Kadının insan haklarının ve kadının kamusal hayata tam ve etkin katılımının sağlanması, eşgüdümlü politikalar gerektiren çok boyutlu bir hedeftir. Bu bağlamda Türkiye, başta kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması olmak üzere çeşitli alanlarda önemli ilerlemeler kaydetmiştir." açıklamalarında bulundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kadın, barış ve güvenliğe ilişkin 1325 sayılı Kararı'nın çatışma durumlarında kadınların korunmasına yönelik ciddi standartlar belirlemesine rağmen, kararın kabulünden bu yana geçen 20 yılı aşkın sürede, özellikle çatışmaya taraf olan ülkelerde ciddi bir isteksizlik olduğunu belirten Göktaş, şöyle konuştu:

"Uygulama eksikliği görmekten üzüntü duyuyoruz. Bu anlamda başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşların ve uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerektiği açıktır. Dünyadaki pek çok durum ve son gelişmeler kadın, barış ve güvenlik gündemini tüm çabaların merkezine yerleştirmenin önemini göstermektedir. Bu nedenle, seçici bir bakış açısından ziyade bütüncül bir bakış açısı tercih edilen hareket tarzı olmalıdır. Hiçbir kadın ya da kız çocuğu bu zorluklardan muaf değildir. Filistin, Afganistan, Yemen, Myanmar, Bosna-Hersek, Ukrayna, Irak, Suriye ve başka yerlerdeki kadınlar ve kız çocukları savaş ve yoksulluğun yıkıcı etkilerinden acı çekti ve bugün de çekmeye devam ediyor."

GAZZE'YE DİKKAT ÇEKTİ

İsrail'in saldırıları nedeniyle bugün Gazze'nin çocuk ve kadın olmak için en tehlikeli yer olduğunu dile getiren Göktaş, şu açıklamalarda bulundu:

"Yaklaşık 1 milyon kadın ve kız çocuğu yerinden edilmiş ve 30 binden fazla Filistinli öldürülmüştür. Gazze'deki kadınlar orantısız insani yardım ve güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalmaya devam etmekte olup, kayıpların yüzde 70'ini kadın ve çocuklar oluşturmaktadır. Her iki saatte bir yaklaşık yedi kadın öldürülmektedir. Gazze'nin sağlık altyapısının tahrip edilmesi, her gün 180'inin doğum yapması beklenen 50 binden fazla hamile kadın da dahil olmak üzere kadınlar için ek ve uzun vadeli sağlık tehlikelerine yol açmaktadır. Gazze halkı eşi benzeri görülmemiş boyutlarda bir felaket yaşıyor. Her beş Gazzeliden dördü halihazırda akut açlık ve kıtlıkla karşı karşıya."

Silahlı çatışma ve savaşlarda sivillere, özellikle de kadın ve çocuklara zarar verilmemesi ilkesine bağlılığı, insan hakları çerçevesinde her şeyden önemli olarak nitelendiren Göktaş, şöyle devam etti: