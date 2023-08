Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’dan CHP’li Mansur Yavaş’a sert tepki: “7 bakanlığa denk bütçesi var, 18 kreş yaptım diye övünüyor”

"ABB, KAHRAMANKAZAN AÇIK OTO PAZARINI KENDİ HALİNE TERK ETTİ"

ABB tarafından kaderine ter edilen ve atıl duruma düşen Kahramankazan Açık Oto Pazarına ilişkin de konuşan Oğuz, Kahramankazan'a her türlü yapılan yatırımdan memnuniyet duyacaklarını dile getirerek, "Şehrimize yapılan her türlü yatırıma biz memnun oluruz. Bunu kim yaparsa yapsın. ABB buraya açık oto pazarı yapmak istedi. Sevinçle karşıladık. Ancak bugün gelinen noktada 2 yıldır burası atıl duruyor. Buraya çok emek harcandı. Yüzlerce kamyon toprak serildi. Yakılan mazot, iş gücü, harcanan zaman hepsi boşa gitti. Şu anda bu alan çökmeye başladı. Atılan asfalt ayrılıyor. 5 litre pet şişenin girebildiği yarıklar oluşmaya başladı. Biz burayı sahiplenmek istedik. Derleyip toparlayalım değerlendirelim istedik. Ancak ona da karşı çıktılar. Yavaş burayı bitireceğini, açacağını söyledi ama onu da yapmadı. ABB Meclis toplasında bu konuyu da dile getirdim. Hemen arkasından modifiyeli araba tutkunlarına burada bir gösteri yaptılar. Biz buranın aktif kullanılmasını istiyoruz. Ancak bugün burada bırakın çalışma yapmayı bir bekçisi bile yok. 'Ben yetim hakkı yemek' diyen bir kişinin bunu yapması çok yanlış" açıklamalarında bulundu.



"30 GÜN İÇERİSİNDE ASFALT ÇALIŞMASI BAŞLAMAZSA BİZ YAPACAĞIZ"

ABB'nin kendi yetki alanlarında bulunan asfaltları da yapmadığını belirten Oğuz, "ABB ciddi bir asfalt ihalesi yaptı. Bu ihale bizi umutlandırdı. Çünkü bu yılın başında alınan kararla Kahramankazan'da bulunan yolların yüzde 80'ini kendi yetki alanlarına dahil ettiler. Biz sadece geçen sene kendi imkanlarımızla 45 bin metre küp asfalt attım. O yolların hepsi şu anda ABB'nin yetki alanında. Helal olsun biz vatandaşımıza hizmet için yaptık o yolları. Ama şu anda her üç yolun ikisi atıl durumda. Bu yollarla ilgili ihale yapıldı. Şirket ihaleyi kazandı. Ama hala bir çalışma yok. Hastane kuruldu asfalt atılmadı. Okullar yapıldı asfalt yok. TOKİ'nin önünden geçen yollarda asfalt yok. Ben buradan Yavaş'a çağrıda bulunuyorum. Eğer 30 gün içerisinde ABB saydığım bu projelerin etrafındaki yolları asfaltlamazsa biz kendi imkânlarımız ile bunu yapacağız" diye konuştu.