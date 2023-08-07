Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’dan CHP’li Mansur Yavaş’a sert tepki: “7 bakanlığa denk bütçesi var, 18 kreş yaptım diye övünüyor”





"ABB, KAHRAMANKAZAN AÇIK OTO PAZARINI KENDİ HALİNE TERK ETTİ"

ABB tarafından kaderine ter edilen ve atıl duruma düşen Kahramankazan Açık Oto Pazarına ilişkin de konuşan Oğuz, Kahramankazan'a her türlü yapılan yatırımdan memnuniyet duyacaklarını dile getirerek, "Şehrimize yapılan her türlü yatırıma biz memnun oluruz. Bunu kim yaparsa yapsın. ABB buraya açık oto pazarı yapmak istedi. Sevinçle karşıladık. Ancak bugün gelinen noktada 2 yıldır burası atıl duruyor. Buraya çok emek harcandı. Yüzlerce kamyon toprak serildi. Yakılan mazot, iş gücü, harcanan zaman hepsi boşa gitti. Şu anda bu alan çökmeye başladı. Atılan asfalt ayrılıyor. 5 litre pet şişenin girebildiği yarıklar oluşmaya başladı. Biz burayı sahiplenmek istedik. Derleyip toparlayalım değerlendirelim istedik. Ancak ona da karşı çıktılar. Yavaş burayı bitireceğini, açacağını söyledi ama onu da yapmadı. ABB Meclis toplasında bu konuyu da dile getirdim. Hemen arkasından modifiyeli araba tutkunlarına burada bir gösteri yaptılar. Biz buranın aktif kullanılmasını istiyoruz. Ancak bugün burada bırakın çalışma yapmayı bir bekçisi bile yok. 'Ben yetim hakkı yemek' diyen bir kişinin bunu yapması çok yanlış" açıklamalarında bulundu.



"30 GÜN İÇERİSİNDE ASFALT ÇALIŞMASI BAŞLAMAZSA BİZ YAPACAĞIZ"

ABB'nin kendi yetki alanlarında bulunan asfaltları da yapmadığını belirten Oğuz, "ABB ciddi bir asfalt ihalesi yaptı. Bu ihale bizi umutlandırdı. Çünkü bu yılın başında alınan kararla Kahramankazan'da bulunan yolların yüzde 80'ini kendi yetki alanlarına dahil ettiler. Biz sadece geçen sene kendi imkanlarımızla 45 bin metre küp asfalt attım. O yolların hepsi şu anda ABB'nin yetki alanında. Helal olsun biz vatandaşımıza hizmet için yaptık o yolları. Ama şu anda her üç yolun ikisi atıl durumda. Bu yollarla ilgili ihale yapıldı. Şirket ihaleyi kazandı. Ama hala bir çalışma yok. Hastane kuruldu asfalt atılmadı. Okullar yapıldı asfalt yok. TOKİ'nin önünden geçen yollarda asfalt yok. Ben buradan Yavaş'a çağrıda bulunuyorum. Eğer 30 gün içerisinde ABB saydığım bu projelerin etrafındaki yolları asfaltlamazsa biz kendi imkânlarımız ile bunu yapacağız" diye konuştu.





"YAVAŞ KADRO KURAMADI, İNSAN YÖNETEMEDİ VE BU YÜZDEN ANKARALILARA HİZMET YANSIMADI"

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 4 buçuk yılını da değerlendiren Oğuz şöyle konuştu:

"ABB'ye Mansur Yavaş geldiği günden beri sistemini kuramadı. ABB yolgeçen hanına döndü. 750 milyonluk asfalt ihalesi yapıldı. Bir asfalt yapılmadı. Ayrıca Yavaş kadro kuramadı. Mansur Yavaş insan yönetememektedir. Bu yüzden belediyenin devasa bütçesi Ankaralılara hizmet olarak yansımadı. Belediyede kaçak var. Ankara halkının zamanı israf ediliyor. İlk göreve başladığı zaman Yavaş'a doğrunun her zaman yanındayız dedik. Biz hakikatleri söyledik Yavaş bizi yanlış anladı. Derman belediyeciliği dediniz Ankaralının dermanını kesti. Biz eleştirdik Kahramankazan'a ceza yazdı. Uyardık geri adım attı. Sosyal yardımları vermeyeceğiz dediler, uyardık geri adım attı. Merkez döküm sahasını kapattı. Açacaksınız dedik geri açtılar. Tarımsal hibe kestiler uyardık yanlış yapıyorsunuz dedik yanlışlarını anladılar tekrar vermeye başladılar. Sosyal hizmeti kestiler söyledik olmaz bu dedik 3 ay sonra tekrar sosyal hizmetlere başladılar. Biz hep yapıcı olmaya çalıştık. EYT'yi çözeceğim dedi emekli olanların haklarını hala veremedi. İnsanların alın teri yerlerde kaldı. Liyakatsiz adamlara iş yaptırmaya çalıştı. Onun çiftçiye vermediği tarımsal hibeyi biz verdik. Kendi çiftçimize 350 ton hibe verdik. Büyükşehir'in 3 katı hibe verdik."



"ABB KİRALIK ARAÇLARA KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİNİN BÜTÇESİNİN İKİ KATINI ÖDÜYOR"

ABB tarafından kiralanan araçlara da değinen Oğuz, şunları kaydetti:

"Şu anda ABB tarihinde en çok araç kiralanan dönemi yaşıyoruz. Kiralık araçlara ödenen rakam 509 milyon TL. Bu rakam Kahramankazan Belediyesi'nin bütçesinin iki katı demek. Yavaş kiralık araçları bitireceğini söylemişti. Biz göreve geldiğimizde kiraya ödediğimiz paralarla belediyemize araç aldık. Yavaş'ın tasarruf vaatleri oldu. Biz belki kiralık araç dönemi son bulur dedik ama olmadı. Yavaş genel seçimlerde maaş almayacağını söyledi ama bugün kiralık araçlara verilen para yanında kendi maaşı bir hiç. Tasarruf öyle yapılmaz. Sonra Yavaş 'işçilerin haklarını ödeyemiyorum bana kredi verin' diye meclise kredi talebinde bulunuyor. Kiralık araçlardan vazgeçilse bu işçilerin hakları rahat rahat verilirdi. Kaynakları verimli kullanma konusunda Yavaş'ın durumu hiç iyi değil. Bugün Yavaş 18 tane kreş yaptık diye övünüyor. Onları da yapmadı da hadi yaptı sayalım. 7 bakanlık bütçesine denk bütçeye sahip bir belediye başkanı 18 kreşle övünüyor. Ben Kahramankazan'a iki tane kreş yaptım sadece. Gündüz bakım evleri yaptım. Bugün bütün belediyeleri toplayıp iki ile çarpsak büyükşehirin bütçesi etmiyoruz. Ama Yavaş 18 kreşle övünüyor. Bugün Sayın Melih Gökçek'in yaptığı projelerin zekâtı yok ortada. Sosyal medya tanıtımlarına, reklamlara verilen paralardan vazgeçilse, kiralık araçlar azaltılsa, yapılmayan konserlere ödenen paralardan vazgeçilse Ankara'ya sıra gelir diye düşünüyorum. Bugün kaynak israfı çok fazla. Yavaş sınıfta kaldı. Harcanan paralar hizmete dönüşmüyor" dedi.





"KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ OLARAK İLKLERE İMZA ATTIK"

Kendi yaptıkları hizmetlerden bahseden Oğuz, "Öğrencilere burs veriyoruz. Yavaş köylere internet götürecekti. Yavaş'ın götürdüğü internetlerin çanakları çalışmıyor şu anda. Biz Kahramankazan Beledyesi olarak ilklere ima atıyoruz. Örneğin biz internet erişim ve alt yapı lisansı alarak şirketin kendisini kurduk. Türkiye'de şu anda 27 köyün internetini biz veriyoruz şu anda. 6 bin abonemiz var. Metropol ilçelerimizin belediyelerini biz veriyoruz. Bazı kamu kurumların interneti bizde. 500 fabrikanın interneti bizde. Bu hizmet başka hiçbir belediyede yok. Bununla da kalmadık. Kazan Bel Beton'u kurduk. Biz beton üretiyoruz. Beton mamulleri üretiyoruz. Üretmekle de kalmıyoruz ekim ayına kadar üretim bandımız dolu. Hepsini sattık. 30 çalışanımız var. Beş kuruş borçlanmadan yaptık bunu. Bugün satsan 250 milyon değere sahip bir şirketimiz var. Aylık ciromuz 15 milyon. Biz değer üretiyoruz. Hizmet üretiyoruz" diye konuştu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN