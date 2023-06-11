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    • 11.06.2023 19:57
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    Almanya Başbakanı Scholz’un düzensiz göçmenlerle ilgili esprisine tepki yağdı: Buna gülüyorsa ülkeyi yönetmesin!

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Akdeniz üzerinden Almanya'ya gelen düzensiz göçmenlerle ilgili "esprisi" sosyal medyada eleştirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başbakan Scholz’un düzensiz göçmenlerle ilgili esprisine tepki

    Scholz, Nürnberg kentinde Protestan Kilisesince düzenlenen bir etkinliğe katılarak göç ve mülteci politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Almanya'nın Avrupa Birliğinin (AB) dış sınırında bulunan bir ülke olmamasına rağmen en fazla iltica başvurusu yapılan ülke olduğunu belirten Scholz, Almanya'ya gelen düzensiz göçmenlerin büyük bölümünün başka AB ülkelerinde kayıt altına alınmadığını söyledi.

    Scholz, Almanya gelen yüksek sayıdaki düzensiz göçmene işaret ederek, "Önceden Avrupa Konseyinde bu espriyi yaptım. Almanya'nın Akdeniz'e büyük bir sahili olmalı. Çünkü gerçekten Akdeniz'e kıyısı olan ülkelere göre, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gelen sığınmacıların çoğu Almanya'ya geliyor." şeklinde konuştu.

    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI: ÜLKEYİ YÖNETMEMELİ
    Almanya Başbakanı Scholz'un "espri" olarak nitelendirdiği sözleri sosyal medyada tepki çekti. Akdeniz'de gemilerle düzensiz göçmenleri kurtarma çalışmaları yapan Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Scholz'u eleştirerek, "Sadece 2023'te Akdeniz'de 1150'den fazla ölüm yaşandı. Şansölyenin aklına gelen kötü bir espri. Bunun üzerine gülebilen ülkeyi yönetmemeli." ifadeleri kullanıldı.

    "ASLA BÖYLE KONUŞMAMALI"
    Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Matthias Hauer de özellikle bir Alman başbakanının başkalarının acısıyla dalga geçmemesi gerektiğini belirtti. Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Lilly Baudszun da "Sosyal demokrat bir başkan insanlar hakkında asla böyle konuşmamalı." şeklinde paylaşımda bulundu.

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