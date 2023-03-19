Duhok'ta düşen terör helikopterlerin asıl sahibi kim? Teröristlerin kimliklerindeki ilginç detaylar! PKK nasıl suçüstü oldu?

Irak'ın kuzeyinde geçtiğimiz Çarşamba akşamı havalanan Türkiye sınırına 60 kilometre (km) mesafedeki Duhok kentinde düşen esrarengiz helikopterde PKK'nın Suriye kanadındaki PYD/YPJ'li 9 terörist olduğu kesinleşti. Suriye'de ABD'li generallerin gözetiminde özel eğitim alan sözde Anti Terör Birliği (YAT) yapılanmasına bağlı teröristler, Süleymaniye yakınlarındaki Kandil'in Balakayati Kampına helikopterle geçiş yapmak için havalandılar.
Pilotlardan birinin terör örgütü PKK/YPG'den "Şervan Kobani" olduğu ortaya çıktı. Ancak terör örgütünün bir helikoptere nasıl sahip olduğu gizemini koruyor. Gerek ABD, gerekse de helikopterin üreticisi Fransa'dan tatmin edici bir açıklama gelmedi. Helikopterde özellikle Pentagon ve CIA tarafından PYD/PKK içinde özel eğitim verilen YAT adlı sözde antiterör birliklerinden üst düzey teröristlerin öldüğü anlaşıldı. MİT ve TSK'nın neredeyse gün aşırı Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü yöneticilerini nokta operasyonlarla hedef aldığı SİHA operasyonları nedeniyle bölgeler arası geçişlerde terör örgütünün kara ulaşımı yerine kritik kadrolarını helikopterle taşıma kararı aldığı belirlendi.
İŞTE ABD'NİN ÖZEL EĞİTTİĞİ TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ!
Ana gövdesini terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, (SDG) ve terör örgütü PKK tarafından yapılan açıklamalarda, esrarengiz helikopterde PKK'nın Suriye kanadındaki sözde "Kadın Savunma Birlikleri" adındaki YPJ terör örgütünün kadın teröristlerinin de bulunduğu ortaya çıktı.Terör örgütünün yaptığı açıklamada, "15 Mart akşamı arkadaşlarımız özel bir görev için Süleymaniye şehrine gitti." denilerek, kötü hava koşullarından dolayı helikopterin düştüğü iddia edildi. 9 teröristin isimleri de açıklandı: Şervan Kobanê, Dîdar Dêrik, Rojeng Rifat, Feraşîn Baran, Xebat Dirbêsiyê, Doxan Efrîn, Harun Rojava, Hogir Dêrik ve Koçer Dêrik.
Direk Pentagon ve CIA'ya bağlı Amerikalı subayların eğittiği sözde anti terör birliği YAT, terör örgütü YPG'ye bağlı bir birim. Ölen teröristlerden Şervan Kobani'nin ABD'nin özel destek verdiği Suriye'deki PYD/YPG'nin sözde genel komutanı Mazlum Abdi'nin yeğeni Şervan Kobani. 9 teröristle ilgili kimlik bilgileri ise şöyle:
Kod adı: Şervan Kobanê
Gerçek adı: Ebdo Ehmed Ebdî,
Terör örgütüne katılım tarihi: Kobani 2011
YAT birimine bağlı sözde komutan.
Kod adı: Feraşîn Baran
Gerçek adı: Nejbîr Mehmûd Hemdo
Terör örgütüne katılım tarihi: Dêrik 2015
YAT birimine bağlı terörist.
Kod adı: Dîdar Dêrik
Gerçek adı: Hemdiya Seydo Seydo
Terör örgütüne katılım tarihi: Efrîn 2014
YAT birimine bağlı terörist.
Kod adı: Rojeng Rifet
Gerçek adı: Berfîn Bîlal Rifet
Terör örgütüne katılım tarihi: Şehba 2020
YAT birimine bağlı terörist.
Kod adı: Xebat Dirbêsiyê
Gerçek adı: Rênad Îzedîn Elî
Terör örgütüne katılım tarihi: Qesrik 2017
Kod adı: Dogan Efrîn
Gerçek adı: Hadî Hemdûş Zahir
Terör örgütüne katılım tarihi: Kobanê 2014
Kod adı: Harûn Rojava
Gerçek adı: Mecîd Silêman Mihemed
Terör örgütüne katılım tarihi: Qamişlo 2014
Kod adı: Hogir Dêrik
Gerçek adı: Elaa Ednan Hemûd
Terör örgütüne katılım tarihi: Dêrik 2017
Kod adı: Koçer Dêrik
Gerçek adı: Diwêş Ehmed Omer
Terör örgütüne katılım tarihi: Rimêlan 2017
HELİKOPTERİN SAHİBİ KİM? BATI SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde düşen ve teröristleri taşıdığı belirtilen helikoptere ilişkin, "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalanmışlardır. Bunların beyhude çabalar olduğunu artık anlamaları lazım. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aralıksız devam edecektir" dedi.
HELİKOPTERİ ÜRETİCİSİ FRANSA'DAN MANİDAR CEVAP
Fransa, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK mensuplarını taşıyan Fransız Airbus şirketi üretimi helikopterin kime ait olduğuna yönelik soruyu yanıtsız bıraktı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) 15 Mart'ta Duhok'ta düşen helikopterde bulunanların bir kısmının PKK teröristleri olduğunu duyurmasının ardından Fransız Airbus Helicopters tarafından üretilen AS 350 model helikopterin kime ait olduğu Fransa Dışişleri Bakanlığına soruldu. Bakanlık Sözcüsü, "Basına yansıyan görüntülerde helikopterin seri numarası gözüküyor. Dolayısıyla bu helikopterin kime satıldığını Fransızların bilmesi gerekiyor mu?" sorusuna, "Yorumumuz yok." cevabını verdi. IKBY'nin, Duhok'un Çemanke nahiyesinde düşen helikoptere ilişkin açıklamasında, "Kürdistan Bölgesindeki ilgili kurumlar, düşen helikoptere ilişkin Irak merkezi hükümeti, uluslararası koalisyon güçleri ve Türkiye ile temasa geçti ancak helikopterin onlara ait olmadığı bildirildi. Güvenlik güçleri helikoptere ilişkin ön soruşturmayı başlattı ve ilk bulgular, helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğu ve ölenlerden bazılarının PKK militanları olduğunu gösteriyor. Helikopterin kime ait olduğunun tam olarak tespit edilmesi için detaylı soruşturma devam ediyor." ifadesi kullanılmıştı.
IKBY BAŞBAKANI BARZANİ: DUHOK'TA DÜŞEN PKK/YPG HELİKOPTERİNİ KYB'Lİ GRUP SATIN ALDI
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Duhok'ta düşen ve içinde PKK/YPG terör örgütü mensupları bulunan helikopterin Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) partisi içindeki bir grup tarafından satın alındığını söyledi.
Erbil merkezli Rudaw kanalında yer alan habere göre, Barzani, Nevruz Bayramı kutlamaları programında gündeme ilişkin yaptığı konuşmada, Duhok'ta düşen helikoptere de değindi.