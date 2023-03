Duhok'ta düşen terör helikopterlerin asıl sahibi kim? Teröristlerin kimliklerindeki ilginç detaylar! PKK nasıl suçüstü oldu?

"MİT KEKLİK GİBİ AVLADIĞI İÇİN..."

"Nereye gidiliyor? Amaç neydi? Bunlar bilinmeyen konular ama benim tahminim MİT'imiz her türlü intikali istihbar edip keklik gibi avladığı için bu bahsetmiş olduğumuz sözde lider dediğimiz kadroları bana göre ABD yeni bir can güvenliği can tedbiri olarak havadan intikali kendine yol biçti. Bu şekilde bir planlama sonucu bu uçuş gerçekleşiyordu ama amaca ulaşamadan hepsi ait olduğu yere gittiler."

"Bu ilk faaliyet miydi? Asla. Son faaliyet mi olacak? Asla. Burada ABD ve diğer devletler maalesef bildiği yolda ilerlemeye devam edecek. O halde hep bize masayı öneren bir takım güçler var devletler bazında, işte en yakın örneği Suriye'de yaşadık. Esad rejimi ile masa başında görüşün anlaşın gibi bir takım telkinler vardı bunları da o devletlerin görüyor olması lazım."

HAREKAT OLUR MU?

"Karşı taraftaki bu akıl ve mantık nedeniyle bizim bu işi masa üstünde konuşarak anlaşarak çözme şansımız yok. O halde ne kalıyor geriye? Harekat. Türkiye zaten Irak'ta şu an o harekatları yapıyor. Suriye'de de bana göre onun çok ciddi bir planlaması içinde. Bizim bu harekatları yapmaktan başka şansımız yok. Karşıdaki o kirli yapı haddini çizgisini aşarak bu faaliyeti yürütmeye devam edecek."