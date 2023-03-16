Terör örgütü PKK'nın kirli algısı elinde patladı! IKBY açıkladı: "Duhok'ta düşen helikopterde PKK'lı teröristler vardı!" | Ölenler elebaşı mı?



İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ AKLA GELİYOR

Bölgede uçuş yapanları tek tek sayan Ağar, "Helikopter Türkiye ve Irak'a ait olmadığına göre, dikkatleri YPG/PKK ilişki geliştirmiş DEAŞ'la mücadele ile koalisyon unsurları ya da bölgede uçuş gerçekleştirebilen bir istihbarat örgütü akla geliyor. Bu haliyle terör örgütü kabul ettikleri PKK'yla direk bağlantı ifşa oluyor." diyerek düşen helipkopterin kime ait olduğunu konusunda tahminlerde bulundu.



HELİKOPTERDE AJANLAR DA OLABİLİR

Olayın perde arkasında yaşananlara ilişkin detayların oldukça önemli olduğunu dikkat çeken Ağar, sosyal medyadan "Öte tarafıyla gece uçuş kabiliyeti olan helikopterle PKK'lı taşımak! Patlayan füzeler/mühimmatlar? Neden ve ne için? EtkisizLEŞen bu PKK'lılar da amele PKK'lılar değildir herhalde, iri diş veya iri dişidir. Diğerleri ajan olabilir. Her haliyle büyük ve çok ilginç bir olay." şeklinde görüş bildirdi.