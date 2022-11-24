Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.11.2022 11:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.11.2022 17:28
    ABONE OL

    Türkiye vuruyor ABD terör örgütü PKK/YPG'ye kalkan olmaya devam ediyor! Teröristlerle aynı üste kol kola tatbikat yaptılar

    Son dakika haberi | Türkiye, terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik saldırılarının ardından operasyonun düğmesine basarak Pençe Kılıç Harekatı ile Suriye ve Irak'ta bulunan örgüt inlerini imha etti. Türkiye'nin "Pençe Kılıç" harekatıyla ağır darbe indirdiği PKK/YPG büyük bir şok yaşarken, yine efendisi ABD'ye sığındı. PKK/YPG'nin sözde elebaşılarından Mazlum Kobani kod isimli Ferhat Abdi Şahin, Türkiye'nin operasyonlarıyla ilgili ABD'den yardım dilenirken, ABD Başkanı Biden'a da yalvardı. Tüm bunlar yaşanırken Pentagon ve CENTCOM'dan peş peşe skandal açıklamalar geldi. ABD Türkiye'nin meşru hakkı olan operasyonla ilgili olarak "Ortak amaçlarımızı tehdit etmektedir." ifadelerini kullanırken, PKK/YPG'li teröristlerle ABD'li askerlerin aynı üste olduğu da ortaya çıktı. ABD, terör örgütü PKK/YPG/SDG'li teröristlerle ortak tatbikat düzenlendiğini de duyurdu.

    takvim.com.tr
    Türkiye vuruyor ABD PKK/YPG’yi kolluyor
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Türkiye, BM 51. maddeden doğan meşru müdafaa hakkını kullanarak pazar gecesi Suriye ve Irak'ta bulunan terör yuvalarına bomba yağdırdı. F-16'lar ve SİHA'larla düzenlenen Pençe Kılıç Harekatı sonucu PKK/YPG'li yüzlerce terörist etkisiz hale getirilirken, terör inleri de yerle bir edildi.

    Türkiye'nin operasyonları sonrası korkudan tutuşan PKK/YPG'li teröristler ABD'den yardım dilendi. Terör örgütünün sözde liderlerinden Mazlum Kobani kod isimli Ferhat Abdi Şahin, ABD'ye adeta yalvararak yardım dilendi. Önce CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Londra ziyareti sırasında görüştüğü FETÖ-PKK sempatizanı gazeteci Amberin Zaman'a konuşan Mazlum Kobani, ardından ABD'li Politico'ya konuşarak Biden'a yardım etmesi için çağrıda bulundu.

    ABD'DEN PEŞ PEŞE SKANDAL AÇIKLAMALAR
    Tüm bunlar yaşanırken Pentagon ve CENTCOM'dan da peş peşe skandal açıklamalar geldi.

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin, Suriye'de "ABD askerlerinin konuşlu olduğu bölgede" PKK/YPG terör örgütünü hedef aldığını belirterek "Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta ve Türkiye'de tırmanan gerilimden derin endişe duyulduğunu" ifade etti.

    AA'nın haberine göre; Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder yazılı açıklama yaparak Türkiye'nin hedef aldığı PKK/YPG terör örgütü unsurlarını "yerel ortak" olarak tanımladı.

    Ryder, açıklamasında, "Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta ve Türkiye'de tırmanan gerilimden derin endişe duyuyor. Bu tırmanış, DEAŞ Karşıtı Küresel Koalisyonun DEAŞ'ı zayıflatmak ve yenilgiye uğratmak için yıllardır sürdürdüğü ilerlemeyi tehdit ediyor. Suriye'deki son hava saldırıları, Suriye'de DEAŞ'ı yenmek ve on binden fazla DEAŞ tutuklusunun gözetimini sağlamak üzere yerel ortaklarla çalışan ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit etti." ifadesine yer verdi.

    Ryder şöyle devam etti: "Hem Türkiye'de hem de Suriye'de meydana gelen sivil can kaybını kınıyor ve taziyelerimizi sunuyoruz. Sivillerin kasten hedef alındığı haberlerinden da endişe duyuyoruz. Gerginliğin azaltılması için çağrıda bulunurken, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ediyoruz. Ateşkesi sürdürmek için Türkiye ve yerel ortaklarımızla görüşmeye devam edeceğiz."

    PKK/YPG terör örgütünün, İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırısının ardından Türkiye, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kılıç Hava Harekatı başlatmıştı.

    Terör örgütü, Gaziantep ve Kilis'te de sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirmişti. ABD basınında, Türk savaş uçaklarının salı günü Haseke'nin kuzeyinde vurduğu bir terör örgütü PKK/YPG hedefinin, ABD askerlerinin konuşlu olduğu karargaha yakın bir yer olduğu iddia edilmişti.

        ABD'Lİ ASKERLER VE YPG'Lİ TERÖRİSTLER AYNI ÜSTE!
        Pentagon yaptığı açıklama ile Türkiye'nin hava harekatı ile ilgili skandal açıklamalarda bulunurken, CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino ise sınır ötesi harekatla ilgili "Ortak amaçlarımızı tehdit etmektedir." ifadelerini kullandı.

        CENTCOM, Türk jetlerinin bombardımanından etkilenen ABD askerlerinin nerede olduğunu belirtmedi, "Şu anda askeri üssün yerini açıklayamayız" ifadesini kullandı.

        CENTCOM YERİNİ AÇIKLAMADI ABD BASINI MESAFE VERDİ
        Ancak ABD'nin resmi yayın organı VOA'daki bir haber, söz konusu üssün Suriye'nin kuzeyindeki Haseke yakınlarında olduğunu kaydediyor. Haberini Pentagon'dan bir yetkiliye dayandıran VOA, 22 Kasım'da gerçekleşen hava saldırısının ABD askerlerinin Haseke'deki ortak üssüne 300 metre mesafede gerçekleştiğini duyurdu. VOA'daki haberde ayrıca, YPG'li teröristlerin verdiği bilgiler de kullanıldı.

        Haberde dikkat çekici bir başka detay, CENTCOM'un 22 Kasım Salı günü Haseke'nin kuzeyindeki söz konusu üstte hiçbir ABD'li askerin bulunmadığını belirterek saldırıyı kabul etmesi oldu.

            MESAFE 130 METREYE DÜŞTÜ!
            Washington Post'ta yayımlanan bir analizin başlığı ise, "Türkiye Suriye'nin kuzeyinde ateşle oynuyor" oldu. David Ignatius'un köşe yazısında Türk savaş uçaklarının ABD'lilere "tehlikeli şekilde" yakın olan hedefleri vurduğu dile getirildi.

            Mevcut tabloyu "tehlikeli bir parlama noktası" sözleriyle tanımlayan Ignatius'un analizinde, Türk bombardımanının ABD askerlerinin 130 metre yakınında gerçekleştiği savunuldu. Washington Post köşe yazarı, 130 metre bilgisinin kendisine CENTCOM sözcüsü Albay Joe Buccino tarafından e-posta aracılığıyla verildiğini yazdı.

            ABD'DEN TERÖRİSTLERLE ORTAK TATBİKAT
            ABD'den yapılan açıklamada terör örgütü üyeleriyle ortak tatbikat düzenlendiği duyuruldu. ABD'den 24 Kasım tarihli yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG/SDG üyeleriyle ortak tatbikat yapıldığı açıklandı.

            Yapılan açıklamada, "Koalisyon güçleri, Omar petrol sahası Suriye yakınlarında gece ateşi eğitim tatbikatı düzenledi. Bir ABD Hava Kuvvetleri AC-130J Ghostrider uçağı akşam geç saatlerde havalandı ve silah sistemlerini doğrulamak için yakındaki bir eğitim alanına ateş açtı.

            Bu eğitim tatbikatları, IŞİD'i yenmek için süregelen görevimiz sırasında Koalisyon güçlerinin, Birleşik Müşterek Görev Gücü-Operasyon Doğal Kararlılık koalisyonuyla birlikte incelenmiş onaylı bir ortak güç olan Suriye Demokratik Güçlerinin ve sivillerin korunmasını sağlamak için tamamlanmıştır.

            Koalisyon, IŞİD'in radikal ideolojilerinin kalıcı yenilgisini sağlamak ve bölgesel istikrarı korumak için ortak güçlere yardım ve olanak sağlama konusunda tavsiyelerde bulunma konusunda kararlılığını koruyor." ifadeleri kullanıldı.

            BATI'DAN PKK/YPG'Yİ AKLAMA ÇABASI! ÖNCE AMBERİN ZAMAN SONRA POLITICO
            Türkiye'nin sivilleri hedef alan örgüte yönelik düzenlediği operasyonun ardından PKK/YPG'nin sözde elebaşılarından Mazlum Kobani kod isimli Ferhat Abdi Şahin ile görüşen Zaman, Türkiye'yi karalayarak örgütün propaganda aparatlığını yaptı. Amberin Zaman, Al-monitor isimli operasyon merkezinde terör örgütü elebaşı ile yaptığı röportajı yayınladı. Zaman, terörist Mazlum Kobani'den "Kürt komutan" olarak bahsetti.

            TERÖRİST ELEBAŞI PATRONLARINDAN YARDIM İSTEDİ
            Amberin Zaman'la röportajında Türkiye'nin harekat öncesi ABD'ye bilgilendirme yapmadığını söyleyen terörist elebaşı, ABD'den yardım dilenmişti. Türkiye'nin düzenleyeceği olası kara harekatına karşı ABD ve Rusya'nın Türkiye'ye "izin vermemesi"ni isteyen teröristbaşı, ABD'nin bugüne kadar kendilerine Türkiye'nin karşısında duracaklarını söylediğini de itiraf etti. Teröristbaşı ABD ile olan ilişkileri ile ilgili olarak, "Bize Türkiye'nin böyle bir eylemini tasvip etmediklerini ve buna karşı çıkacaklarını söylüyorlar. Bugünkü saldırıdan sonra ABD'li muhataplarımızla konuştuk. Ancak bu yepyeni bir durum ve bu yüzden ortaklaşa değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

            Teröristbaşı Taksim'deki saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashir isimli PKK'lı teröstin itiraflarına rağmen saldırıyı kabullenmedi. PKK tarafından yapılan alçak saldırıyı Türkiye'nin provokasyonu olarak niteleyen PKK-YPG elebaşı Mazlum Kobane saşdırının bir başka terör örgütü DEAŞ tarafından yapıldığını iddia ederek bu alçaklığı Türkiye ile de ilişkilendirmeye çalıştı.

                TERÖRİSTBAŞI ABD'YE YALVARDI
                Teröristbaşı Mazlum Kobani, örgütü aklama aparatı olan Amberin Zaman'ın ardından ABD merkezli yayın yapan Politico'ya da konuşarak adeta ABD'ye yalvardı.

                Türkiye'nin düzenlediği Pençe Kılıç Harekatı sonrası verdiği "kara harekatı" mesajı örgütte büyük paniğe neden oldu. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından iyice tutuşan Mazlum Kobani kod isimli Ferhat Abdi Şahin, ABD Başkanı Biden'a seslenerek "Bize söz vermişti." dedi.

                Politico'da yer alan haberde, "Türkiye, Irak ve Suriye'ye bir dizi ölümcül saldırı düzenledi" şeklinde skandal ifadelere yer verildi. Haberde Mazlum Kobani isimli Ferhat Abdi Şahin'den "YPG'nin komutanı" olarak bahsedilirken, Abdi Şahin'in Biden'a çağrısına da yer verildi.

                Daha önce ABD Başkanı Joe Biden'den "güvence" aldıklarını söyleyen terörist elebaşı, ABD'yi suçlayarak Türkiye'nin harekatını önlemek için "yeterince çaba" gösterilmediğini söyledi.

                PANİK ARTTI! ABD'YE GÖZDAĞI VERDİ: TÜRKİYE'Yİ ENGELLEYİN
                Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz gün yaptığı, "Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz." sözlerinin ardından örgütte paniğin üst noktaya ulaştığı gözlenirken, terörist elebaşı Abdi Şahin ABD'ye de DEAŞ üzerinden gözdağı verdi. DEAŞ'ın yeniden güçleneceği konusunda ABD'yi tehdit eden terör örgütü elebaşısı, Türkiye'nin kara harekatının durdurulmasını istedi.

                GENELKURMAY BAŞKANLARI GÖRÜŞTÜ
                Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerin Pentagon tarafından duyurulmasından saatler önce ise, Türkiye ve ABD genelkurmay başkanları görüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve ABD'li mevkidaşı Orgeneral Mark Milley, telefon konuşmasında görüş alışverişinde bulundu.

                ABD ordusundan yapılan yazılı açıklamada Suriye'ye değinilmedi ancak Mark Milley'in 'karşılıklı stratejik çıkarlarla ilişkin birkaç maddenin ele alındığını söylediği' kaydedildi. Açıklamada ayrıca Türkiye'nin kilit bir NATO müttefiki olduğu ve "Amerika'nın ikili stratejik ilişkilere değer verdiği" belirtildi.

                BAKAN AKAR DA ABD BÜYÜKELÇİSİ JEFFREY'İ KABUL ETTİ
                Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Büyükelçisi Jeffrey Lane Flake'i kabul etti. Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığı'ndaki makamında ABD Büyükelçisi Jeffrey Lane Flake ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin bakanlığın Twitter'daki hesabından fotoğraf paylaşıldı.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                HangiKredi
                Haberler Güncel Türkiye vuruyor ABD terör örgütü PKK/YPG'ye kalkan olmaya devam ediyor! Teröristlerle aynı üste kol kola tatbikat yaptılar
                    SON DAKİKA