HDP - CHP arasındaki kirli pazarlık görüşmesi neden ertelendi? HDPKK'nın oyuncağı olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şok açıklama

NELER İSTENECEK? NE TAVİZLER VERİLECEK?

2021 yılında yayımladığı "Tutum Belgesi" ile yerel özerklikten farklı etnik kimliğe kadar pek çok skandal hedefi duyuran HDP'nin ise Kılıçdaroğlu'ndan neler talep edeceği merakla bekleniyor.

Kısa süre önce olası HDP görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Elbette ziyaret edeceğim. HDP'yi ziyaret etmemde ne sakınca var?" diyerek kendini savunmuştu.