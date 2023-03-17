Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.03.2023 13:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.03.2023 13:43
    ABONE OL

    HDP - CHP arasındaki kirli pazarlık görüşmesi neden ertelendi? HDPKK'nın oyuncağı olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şok açıklama

    6'lı koalisyonun adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'yle görüşmek için can atıyordu. Kirli pazarlık görüşmesi için 18 Mart 2023 tarihi seçilmişti. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde eli kanlı terör örgütü ile görüşme ayarlayan CHP'ye tepki yağdı. Tüm bu gelişmelerin ardından HDP'den görüşmenin ertelendiği açıklaması geldi. PKK’nın siyasi uzantısının oyuncağı haline gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaretin ertelenmesinden rahatsız olduğu ortaya çıktı. HDP ziyaretinin ertelenmesine ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Onu bana sormayacaksınız, ev sahibine soracaksınız” dedi.

    HDP - CHP kirli pazarlık görüşmesi neden ertelendi?

    6'lı koalisyonun ilk anından bu yana masa altında olan HDP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile birlikte sazı eline aldı.

    Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından HDP'den Genel Merkez'e davet gelmişti.

    CHP, HDPKK İLE BİR ARAYA GELMEK İÇİN CAN ATIYOR!
    Yaşanan gelişmeler üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel "HDP milletin oyladığı, 6 milyon oy almış, gidin orada siyaset yapın diye oy verilmiş bir partidir. Yok saymak, ötekileştirmek olmaz" ifadelerini kullandı ve HDPKK ile bir araya geleceklerini duyurmuştu.

    "BU NASIL BİR İKBAL DERDİ"
    Kirli pazarlık olarak 18 Mart'ın seçilmesi ise büyük tepki çekmişti.

    Sosyal medyada Kılıçdaroğlu'na büyük eleştiriler varken Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği "Bu nasıl bir anlayış, nasıl bir ikbal derdi! Biz Şehit aileleri ve Gaziler 18 Mart Çanakkale zaferi ve Şehitleri anma günü nedeniyle şehitlerimizin huzuruna çıkıyoruz. Onlar ise arkasını terör örgütlerine dayayanların, teröristlere kucak açanların, şehitlerimizin katillerine alkış tutanların huzuruna oy istemeye ve verecekleri vaatleri görüşmeye çıkıyor" demişti.

        HDP DUYURMUŞTU
        Tüm bu yaşananların ardından Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin ertelendiğini HDP "Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun partimize ziyareti program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir" sözleriyle duyurmuştu.

        "BANA DEĞİL EV SAHİBİNE SORUN"
        PKK'nın siyasi uzantısının oyuncağı haline gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretin ertelenmesinden rahatsız olduğu ortaya çıktı. HDP ziyaretinin ertelenmesine ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Halk TV'de yer alan habere göre, "Onu bana sormayacaksınız, ev sahibine soracaksınız" dedi.

        HDP PARMAĞINDA OYNATIYOR
        Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması HDP'nin 6'lı masa ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu parmağında oynattığı şeklinde yorumlandı.

        NELER İSTENECEK? NE TAVİZLER VERİLECEK?
        2021 yılında yayımladığı "Tutum Belgesi" ile yerel özerklikten farklı etnik kimliğe kadar pek çok skandal hedefi duyuran HDP'nin ise Kılıçdaroğlu'ndan neler talep edeceği merakla bekleniyor.

        Kısa süre önce olası HDP görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Elbette ziyaret edeceğim. HDP'yi ziyaret etmemde ne sakınca var?" diyerek kendini savunmuştu.

            ELEBAŞININ HAYALİ KILIÇDAROĞLU: "SADECE CUMHURBAŞKANI DEĞİŞMEYECEK"
            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurmasının ardından terör örgütü PKK'dan destek mesajları gelmeye devam ediyor. PKK elebaşı Murat Karayılan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, sadece Cumhurbaşkanının değil, sistemin de değişeceğini söyledi. Altılı Masa'ya operasyon çekildiğini öne süren elebaşı, "Altılı Masa dağılmadı. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir." dedi.

            KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERİP "APO'NUN ÖZGÜR KALMA VAKTİ GELDİ" DEDİ
            Öcalan'ın serbest kalmasını istedi: Özgür olma vakti gelmiştir Açıklamasında Öcalan'a özgürlük isteyen PKK'lı Karayılan şöyle konuştu: "Apo'nun fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır."
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Hedefleri Cumhur İttifakı ve Müslümanlar!
            Haberler Güncel HDP - CHP arasındaki kirli pazarlık görüşmesi neden ertelendi? HDPKK'nın oyuncağı olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şok açıklama
                loading
                SON DAKİKA