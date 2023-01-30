Washington Post'tan fotoğraflı itiraf! "ABD terör örgütü PKK'yı eğitim veriyor"

ABD EYLÜL'DE PKK'YA GÜDÜMLÜ FÜZE EĞİTİMİ VERMİŞTİ

Wahington Post'un işaret ettiği Eylül ayında ABD askerleri Türkiye sınırına 20 kilometre mesafede terör örgütü PKK/YPG'lilere askeri eğitim vermişti. Eğiitim konusu ise güdümlü füzelerin zırhlı araçlara karşı kullanımı olduğu ortaya çıktmıştı.

ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA DESTEKLERİ

ABD'nin terör örgütü PKK'ya desteği defalarca kez haberlere de konu oldu. Terör örgütüne açık silah desteği veren ABD dalgıçlık eğitimine kadar birçok eğitimi de gerçekleştirdi!



Terör örgütü ile mücadele bahanesiyle başka bir terör örgütüne yardım eden ABD Ekim 2014'te terör örgütü DEAŞ'la savaştığı bahanesiyele terör örgütü PKK'ya silah yardımını resmi olarak başlattı!