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    • Dünya
    • 30.01.2023 10:10
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    • 30.01.2023 10:13
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    Washington Post'tan fotoğraflı itiraf! "ABD terör örgütü PKK'yı eğitim veriyor"

    Türkiye ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye açık destek verdiğini defalarca dünyaya duyururken bu kez ABD basınından itiraf geldi. The Washington Post gazetesi, ABD ordusundaki kadınların karşılaştıkları sorunlara ilişkin yaptığı bir haberinde "ABD güçleri eylül ayında PKK'ya askeri eğitim verirken" alt yazısını kullandığı bir fotoğraf yayınladı. ABD'nin terör örgütü PKK'yı perdelemek için kullandığı SDG yada YPG söylemi yerine direkt PKK ifadelerinin yer alması dikkat çekerken Washington Post daha sonras söz konusu görseli ve ifadeyi sitesinden kaldırdı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Washington Post’tan fotoğraflı itiraf!

    Türkiye terör örgütü PKK'nın başını ezerken sözde müttefik ABD her fırsatta terör örgütünü besledi!

    Türkiye ABD'nin terör örgütü PKK'ya verdiği desteği her fırsatta haykırırken ABD basınından itiraf gibi bir haber geldi.

    The Washington Post'ta Joe Davidson tarafından "Tam entegrasyon emrine rağmen, özel kuvvetlerdeki kadınlar hala engellerle karşılaşıyor" başlığıyla yayımlanan haberde ABD'nin terör örgütü PKK ile olan bağı bir kez daha ortaya çıktı.

    ABD Özel Kuvvetleri'nde yer alan kadınların karşılaştığı zorluk ve cinsel tacizin aktarıldığı haberde kadınların itiraflarına da yer verildi.

    ABD'NİN PKK İLE BAĞI FOTOĞRAFLA İTİRAF EDİLDİ
    Ancak haberde kullanılan bir fotoğrafta ABD'nin terör örgütü PKK'ya askeri eğitim verdiği itiraf edildi.

    Söz konusu fotoğrafta "ABD kuvvetleri PKK'ya Eylül'de askeri eğitim verirken. ABD'nin seçkin askeri birliklerindeki kadınlar yıllar önce Özel Kuvvetlere verilen entegrasyon emrine rağmen hala engellerle karşılaşıyor." ifadeleri yer aldı.

    DİREKT PKK İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ
    ABD'nin terör örgütü PKK'yı perdelemek için kullandığı SDG yada YPG söylemi yerine direkt PKK ifadelerinin yer alması dikkat çekici bulunurken bu bir itiraf olarak görüldü.

    Amerikalı siyasi analist Bruce Hoffman da Washington Post'un söz konusu haberini sayfasını sosyal medya hesabından paylaştı.

    Hoffman, fotoğrafın altında yer alan notla ilgili, "Bugünkü Washington Post'un 2'inci sayfasına yer alan fotoğrafın altındaki başlığa bakın. ABD Özel Harekât Kuvvetleri, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 1997'den beri yabancı terör örgütü olarak listelenen PKK'ya gerçekten askeri eğitim mi veriyor?" ifadelerini kullandı.

    FOTOĞRAF VE İFADE SİTEDEN KALDIRILDI
    Washington Post daha sonra söz konusu görseli ve ifadeyi sitesinden kaldırdı.

        ABD EYLÜL'DE PKK'YA GÜDÜMLÜ FÜZE EĞİTİMİ VERMİŞTİ
        Wahington Post'un işaret ettiği Eylül ayında ABD askerleri Türkiye sınırına 20 kilometre mesafede terör örgütü PKK/YPG'lilere askeri eğitim vermişti. Eğiitim konusu ise güdümlü füzelerin zırhlı araçlara karşı kullanımı olduğu ortaya çıktmıştı.

        ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA DESTEKLERİ
        ABD'nin terör örgütü PKK'ya desteği defalarca kez haberlere de konu oldu. Terör örgütüne açık silah desteği veren ABD dalgıçlık eğitimine kadar birçok eğitimi de gerçekleştirdi!


        Terör örgütü ile mücadele bahanesiyle başka bir terör örgütüne yardım eden ABD Ekim 2014'te terör örgütü DEAŞ'la savaştığı bahanesiyele terör örgütü PKK'ya silah yardımını resmi olarak başlattı!

        ABD HER YIL TERÖR ÖRGÜTÜNÜ FONLUYOR
        DEAŞ, Suriye'de tehdit olmaktan çıktı ancak ABD'nin PYD/PKK'ya desteği devam ediyor. ABD, Her yıl savunma bütçesinden terör örgütüne fon ayırıyor.

        2016-2021 arası PYD/PKK'ya aktarılan para 2 milyar dolar olurken 2022'de de 177 milyon dolar vereceği konuşulmuştu.

        ABD PKK'DAN SÖZDE ORDU KURUYOR
        ABD'nin PYD/PKK'ya gönderdiği silah ve askeri malzeme yüklü TUR sayısı yaklaşık 40 binken silah yüklü kargo uçağı sayısı ise 5 binin üzerinde.

        Ocak 2021'de Joe Biden Başkanlığındaki ABD yönetimi göreve gelir gelmez 1 ayda terör örgütüne 240 TIR askeri malzeme gönderdi.

        ABD terör örgütüne askeri malzemenin yanı sıra eğit-donat programı da uyguluyor. ABD tarafından bugüne kadar eğitilen terörist sayısı 30 binden fazla olduğu bilinirken maksadın sözde bir ordu kurmak olduğu biliniyor.

        ABD'NİN TERÖRİST EĞİTİM MERKEZLERİ
        ABD maşa olarak kullandığı teröristleri Haseke, Deyrizor ve Kamışlı'daki kamplarda eğitiyor. Teröristlere bu bölgelerde havadan indirme, ağır silah kullanımı, sızma ve havan topu kullanımı gibi eğitimler veriliyor.

        ABD ELİYLE PKK'NIN GENİŞLEYEN İŞGALİ
        Terör örgütünü kullanan ABD, PKK'nın işgalini de hızlandırdı. Teröristler Ocak 2015'de ABD'nin desteğiyle Ayn el-Arap'ı işgal etti.

            Mayıs 2017'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Rakka operasyonu için terör örgütüne doğrudan silah verilmesi için talimat verdi.

            Ekim 2017 ise terör örgütü PKK, ABD desteğiyle Rakka'yı ele geçirdi.

            ABD desteğiyle işgalini ilerleten terör örgütü Şubat 2019'da Fırat'ın doğusunda kalan bölgeleri de ele geçirdi.

            SURİYE'DE 50 BİN KİLOMETREKAREDEN FAZLA ALAN
            Terör örgütü PKK'PYD ABD'nin desteğiyle Suriye'de 50 bin kilometrekareden fazla alanı işgal etti.

            Örgüt bölgede petrol kaynaklarının yüzde 70'i su kaynaklarının yüzde 97'si ve tarım arazilerinin yüzde 50'sini işgal etti.

            ABD'NİN PKK'YA VERDİĞİ SİLAHLAR
            ABD maşa olarak kullandığı bebek katillerine çeşitli silahlar da verdi. Ağır silahların, füzelerin ve iletişim malzemelerinin verildiği PKK'ya başlıca şu silahlar sağlandı:

            FGM-148 Javelin anti tank füzesi

            BGM-71 TOW anti tank füzesi

            M-72 LAW anti tank silahı

            M-136 AT4 LAW anti tank silahı

            RPG-7 tanksavar

            AT-4 tanksavar

            Bomba taşıyabilen drone

            Anti personel ve anti tank mayınlar

            TOW füzesi

            Uçaksavar

            İnsansız hava araçları

            BFG 50 keskin nişancı tüfeği

            McMilan Tac-50 keskin nişancı tüfeği

            MK-19 bomba atar

            M-14 ve M-16 piyade tüfeği

            M4 Carbine piyade tüfeği

            IAG Guardian Zırhlı personel taşıyıcı

            Cougar MRAP Zırhlı personel taşıyıcı

            Humavee askeri araç

            SIG Sauer Tabamca

            AK—47 (Kalaşnikof)

            80 ve 120 mm havan topu

            El bombaları

            Manapad Füzesi

            Hummaer

            4x4 jipler

            Vinçler

            İletişim ve lojistik destek malzemeleri

            ABD'NİN PKK'YA SİYASİ DESTEKLERİ
            ABD ayak işlerini yaptırdığı bu alçak örgütü siyasi alanda da destekledi. ABD'nin PKK'ya başlıca siyasi desteklerini ise şu şekilde sıralayabiliriz:

            Beyaz Saray'ın destek açıklamaları:

            Eski ABD Başkanı Donald Trump PKK/PYD elebaşı Mazlum Kobani'ye Twitter üzerinden teşekkür etti. Trump, "Güzel sözlerin ve cesaretin için teşekkürler General Mazlum. Lütfen en içten duygularımı Kürt halkına ulaştır. Yakında görüşmeyi dört gözle bekliyorum" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

            Trump yine Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı gün Başkan Erdoğan'a bir mektup yazdı ve "Dünyayı yüzüstü bırakmayın. Harika bir anlaşma yapabilirsiniz. General Mazlum sizizinle müzakere etmek istiyor de daha önce vermedikleri bazı ödünleri vermeyi niyetli olduğunu söylüyor. Size güvenerek. (Mazlum Kobani'nin) bana yazdığı elime yeni ulaşan mektubu da ekliyorum." Şeklinde skandal ifadeleri kullandı.

            TERÖRİST ELEBAŞINA MAVİ TİK
            ABD şirketi olan Twiter da terörist başı Mazlum Kobani'nin hesabına mavi tik vererek resmiyet kazandırdı.

            TERÖRİSTİN İTİRAFLARI
            Terörist Kobani Eylül 2021'de The Times Gazetesi'ne verdiği demeçte, "Biden'ın Suriye'de kendilerini terk etmeyeceklerinin sözünü verdiğini" söyledi. Kobani "Buranın Afganistan gibi olmayacağına dair bize güvence verdiler. Politikanın tamamen farklı olduğunu söylediler." İtirafında bulundu.

                Kobani El Arabiya'nın El Hadath televizyonuna verdiği röportajda "Yeni ABD yönetimiyle SGD arasında ortak bir program hazırlıyoruz." dedi.

                ABD'Lİ SENATÖRLER TERÖRİST ELEBAŞI KOBANİ'YE YAKINDAN İLGİLİ!
                ABD'li Senatörlerin Terörist elebaşı Mazlum Kobani'ye yoğun ilgisi de biliniyor. Ekim 2019'da Senatörler Lindsey Graham, Marsha Blackburn, Chris Van Hollen, Jeane Shaheen ve Richard Blumenthal, Dışişleri Bakanlığına mektup yazarak, Kobani'ye ABD vizesi verilmesini istediler. Suriye'de olan bitenleri Kobani'den dinlemenin hem Kongre'nin hem de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın yararına olcağını iddia ettiler.

                ABD'Lİ GENERALLERİN TERÖRİSTLERE ZİYARETLERİ
                ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanlığı Komutanı Kenneth McKenzie, Suriye'de Mazlum Kobani ile görüştü. McKenzie terörist elebaşı Kobani'nin kendilerinden "SGD savaşçılarına yardım edeceklerine dair garanti istediğini" açıkladı. Yine McKenzie ve ABD'li General Paul Calvet, Kobani ile görüştü.

                ABD'li Uluslararası Koalisyon Güçleri Genel Komutanı General McFarlane ise geçtiğimiz ay Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin büyük oğlu Bafel Talabani Suriye'ye giderek terör örgütü elebaşları "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve Salih Müslim ile görüştü.

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                Haberler Dünya Washington Post'tan fotoğraflı itiraf! "ABD terör örgütü PKK'yı eğitim veriyor"
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