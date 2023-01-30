Washington Post'tan fotoğraflı itiraf! "ABD terör örgütü PKK'yı eğitim veriyor"

Türkiye terör örgütü PKK'nın başını ezerken sözde müttefik ABD her fırsatta terör örgütünü besledi!
Türkiye ABD'nin terör örgütü PKK'ya verdiği desteği her fırsatta haykırırken ABD basınından itiraf gibi bir haber geldi.
The Washington Post'ta Joe Davidson tarafından "Tam entegrasyon emrine rağmen, özel kuvvetlerdeki kadınlar hala engellerle karşılaşıyor" başlığıyla yayımlanan haberde ABD'nin terör örgütü PKK ile olan bağı bir kez daha ortaya çıktı.
ABD Özel Kuvvetleri'nde yer alan kadınların karşılaştığı zorluk ve cinsel tacizin aktarıldığı haberde kadınların itiraflarına da yer verildi.
ABD'NİN PKK İLE BAĞI FOTOĞRAFLA İTİRAF EDİLDİ
Ancak haberde kullanılan bir fotoğrafta ABD'nin terör örgütü PKK'ya askeri eğitim verdiği itiraf edildi.
Söz konusu fotoğrafta "ABD kuvvetleri PKK'ya Eylül'de askeri eğitim verirken. ABD'nin seçkin askeri birliklerindeki kadınlar yıllar önce Özel Kuvvetlere verilen entegrasyon emrine rağmen hala engellerle karşılaşıyor." ifadeleri yer aldı.
DİREKT PKK İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ
ABD'nin terör örgütü PKK'yı perdelemek için kullandığı SDG yada YPG söylemi yerine direkt PKK ifadelerinin yer alması dikkat çekici bulunurken bu bir itiraf olarak görüldü.
Amerikalı siyasi analist Bruce Hoffman da Washington Post'un söz konusu haberini sayfasını sosyal medya hesabından paylaştı.
Hoffman, fotoğrafın altında yer alan notla ilgili, "Bugünkü Washington Post'un 2'inci sayfasına yer alan fotoğrafın altındaki başlığa bakın. ABD Özel Harekât Kuvvetleri, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 1997'den beri yabancı terör örgütü olarak listelenen PKK'ya gerçekten askeri eğitim mi veriyor?" ifadelerini kullandı.
FOTOĞRAF VE İFADE SİTEDEN KALDIRILDI
Washington Post daha sonra söz konusu görseli ve ifadeyi sitesinden kaldırdı.