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    • Dünya
    • 17.01.2023 10:25
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    • 17.01.2023 10:34
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    Son dakika: YPG/PKK elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin Fransız basınında yalvardı: Türkiye'ye karşı koymamız zor geri dönün

    Geçtiğimiz ay Paris'i yangın yerine çeviren YPG/PKK Fransız basınının hala gözbebeği. Öyle ki YPG/PKK elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Fransız basınında yardım dilendi. Şahin, Türkiye’nin olası operasyonuna ‘karşı koymalarının zor’ olduğunu belirterek ABD’ye geri dön çağrısında bulundu.

    Kobani Fransız basınında yalvardı: Geri dönün

    Terör örgütü elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin'in operasyon paniği sürüyor. ABD'den yardım dilenen Abdi bu kez de Fransa'ya sığındı. Fransız basınına konuşan Ferhat Abdi Şahin, Türkiye'nin Şam ile görüşmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi ve açık destek istedi.

    İçişleri Bakanlığı ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü YPG/PKK elebaşı Ferhat Şahin, Fransız Le Point gazetesi yazarı Perrier'in sorularını yanıtladı. Fransız gazetesine verdiği röportajda terörist Şahin, ABD ve Fransa'ya seslendi.

    Türkiye'nin olası Suriye operasyonundan korkan terörist Şahin, ''Halihazırda hava bombardımanlarını ve top atışlarını artırıyorlar. Karşı koymamız zor olacak bir kara operasyonu bekliyorum.'' ifadelerini kullandı.

        Şahin, ''İlk hedefin Kobani olacağını düşünüyorum. Şehir bizim için güçlü bir semboldür. Aynı zamanda uluslararası koalisyonla ittifakımızın da simgesidir. Türkiye, 2017'den beri Kobani'nin batısı ve doğusundaki bölgelerinde operasyon düzenliyor" ifadlerini kullandı.

        Fransız gazetecinin Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullandığı, Suriye bir kez daha Türkiye'nin silahlı saldırısı tehdidi altında. Durum nedir? sorusuna yanıt veren Abdi, ''Türkiye'nin Şubat ayında taarruza geçmesini bekliyoruz. Türk ordusu Aralık ayı başında bize saldırmak niyetindeydi."

        "Türkiye Münbiç ve Tel Rıfat şehirlerini almak istiyordu. Erdoğan, Kobani'yi almak istediğini açıkladı. Türklerin şimdi Rusya ve Esad ile anlaşmak istemesi rahatsız edici.''dedi.

        ABD'YE ÇAĞRI: GERİ DÖNÜN
        ABD ile ilişkilerine yönelik Şahin, "ABD'nin Kobani yakınlarına geri dönmesini istiyoruz ama şu ana kadar böyle bir karar çıkmadı. ABD ile mükemmel bir işbirliğimiz var" dedi.

            ABD DE ZİYARET ETMİŞTİ
            Türkiye terör örgütü PKK'yı kaynağında kurutmak için yeni bir harekatın hazırlığına yaparken terör örgütlerini besleyen ABD geçtiğimiz ay yeni bir skandala imza atmıştı.

            Pençe Kılıç Harekatı ile Suriye ve Irak'ta bulunan terör hedefleri imha edilirken, Başkan Erdoğan Tel Rıfat, Münbiç, Aynularab'ı işaret ederek, "Karadan da tepelerine bineceğiz" dedi.

            ABD ROTAYI TALABİNE'YE ÇEVİRDİ!
            Türkiye'nin 'Bir gece ansızın' olarak tetikle beklettiği harekata karşı çıkamayacağını anlayan ABD Suriye'de yeterli oluşumu sağlayamayınca rotayı Talabani'ye çevirdi.

            RAFEL TALABANİ İLE PKK/YPG ELEBAŞLARINI ZİYARET ETTİLER
            ABD, Irak eski Cumhurbaşkanı ve KYB'nin kurucu lideri Celal Talabani'nin büyük oğlu aynı zamanda KYB sözde istihbarat sorumlusu Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturdu.

            Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ABD'ye ait olduğu anlaşılan askeri uçakla Suriye'ye geçen Bafel Talabani, burada terör örgütü elebaşları "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Asya Abdullah, Foza Yusif ve Salih Müslim ile temas kurdu.

                Görüşmeye Uluslararası Koalisyon Güçleri Genel Komutanı ABD'li General McFarlane Matthew de katıldı.

                Görüşmede terör örgütü PKK ile bölgedeki diğer Kürt grupların birleştirilmesi görüşüldüğü öğrenildi.

                TERÖRİST MAZLUM KOBANİ'DEN ABD VE TALABANİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ
                Bafel Talabani "Rojava ile ilişkilerimiz elbette devam edecek ve daha da gelişecek. Bekamız birlik olmamıza bağlı" dedi.

                Görüşmenin ardından terörist Ferhat Abdi Şahin, ABD'li McFarlane ve Bafel Talabani birlikte fotoğraf çekildi.

                Terörist Şahin bu fotoğrafı Twitter'dan "KYB lideri Bafel Talabani ve CJTFOIR Komutanı McFarlane ile bölgenin istikrarını korumak için terörle mücadelede ortak çabalar geliştirme konusunda görüşmekten memnuniyet duyuyorum. Bu ortaklıklardan gurur duyuyoruz ve bunu genişletmek için çalışıyoruz. Desteğiniz ve dostluğunuz için teşekkürler" mesajıyla paylaştı.

                TÜRKİYE'YE KARŞI YENİ PLAN MI?
                Türkiye'nin harekata hazırlandığı dönemde kurulan bu temaslar ABD'nin bölgedeki Kürt gruplarını terör örgütü PKK/YPG ile birleştirerek Türkiye'ye karşı kullanmayı düşündüğünün göstergesi oldu.

                Ancak Türkiye terör örgütünü bitirmeye kararlı. Erdoğan o kararlılığa defalarca kez dikkat çekti.

                TÜRKİYE TERÖR ÖRGÜTÜNÜ BİTİRMEKTE KARARLI: ÇIBANBAŞI YERLERDEN BAŞLAYARAK ADIM ADIM HALLEDECEĞİZ
                Geçtiğimiz haftalarda AK Parti TBMM Grup toplantısında konuşan ve Türkiye topraklarına saldırı imkanı bırakmayacak şekilde Hatay'dan Hakkari'ye kadar güney sınırlarının tamamını güvenlik şeridi ile kapatma kararlılıklarının her zamankinden bugün daha güçlü olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla bu şeridin bir kısmını zaten oluşturduk. Kalanlarını da Tel Rıfat, Münbiç, Aynularab gibi çıbanbaşı yerlerden başlayarak adım adım halledeceğiz." dedi.

                BAKAN ÇAVUŞOĞLU ABD'YE İLETTİ: TERÖRLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK
                ABD'denin terör örgütü PKK/YPG ile teması sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi yaptı Türkiye'nin Suriye'de terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

                ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA DESTEKLERİ
                ABD her yıl bütçesinde terör örgütü PKK'ya da pay ayırıyor! Özellikle Suriye'de topladığı teröristlere silah yardımı yapan ABD dalgıçlık eğitimi bile vermeye başladı!


                Terör örgütü ile mücadele bahanesiyle başka bir terör örgütüne yardım eden ABD Ekim 2014'te terör örgütü DEAŞ'la savaştığı bahanesiyele terör örgütü PKK'ya silah yardımını resmi olarak başlattı!

                    HER YIL TERÖR ÖRGÜTÜ FONLANIYOR
                    DEAŞ, Suriye'de tehdit olmaktan çıktı ancak ABD'nin PYD/PKK'ya desteği devam ediyor. ABD, Her yıl savunma bütçesinden terör örgütüne fon ayırıyor.

                    Son 5 yılda PYD/PKK'ya aktarılan para 2 milyar dolar olurken 2022'de verilecek para ise 177 milyon dolar.

                    ABD PKK'DAN SÖZDE ORDU KURUYOR
                    ABD'nin PYD/PKK'ya gönderdiği silah ve askeri malzeme yüklü TUR sayısı yaklaşık 40 binken silah yüklü kargo uçağı sayısı ise 5 binin üzerinde.

                    Ocak 2021'de Joe Biden Başkanlığındaki ABD yönetimi göreve gelir gelmez 1 ayda terör örgütüne 240 TIR askeri malzeme gönderdi.

                    ABD terör örgütüne askeri malzemenin yanı sıra eğit-donat programı da uyguluyor. ABD tarafından bugüne kadar eğitilen terörist sayısı 30 binden fazla olduğu bilinirken maksadın sözde bir ordu kurmak olduğu biliniyor.

                    ABD'NİN TERÖRİST EĞİTİM MERKEZLERİ
                    ABD maşa olarak kullandığı teröristleri Haseke, Deyrizor ve Kamışlı'daki kamplarda eğitiyor. Teröristlere bu bölgelerde havadan indirme, ağır silah kullanımı, sızma ve havan topu kullanımı gibi eğitimler veriliyor.

                    ABD ELİYLE PKK'NIN GENİŞLEYEN İŞGALİ
                    Terör örgütünü kullanan ABD, PKK'nın işgalini de hızlandırdı. Teröristler Ocak 2015'de ABD'nin desteğiyle Ayn el-Arap'ı işgal etti.

                    Mayıs 2017'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Rakka operasyonu için terör örgütüne doğrudan silah verilmesi için talimat verdi.

                    Ekim 2017 ise terör örgütü PKK, ABD desteğiyle Rakka'yı ele geçirdi.

                    ABD desteğiyle işgalini ilerleten terör örgütü Şubat 2019'da Fırat'ın doğusunda kalan bölgeleri de ele geçirdi.

                    SURİYE'DE 50 BİN KİLOMETREKAREDEN FAZLA ALAN
                    Terör örgütü PKK'PYD ABD'nin desteğiyle Suriye'de 50 bin kilometrekareden fazla alanı işgal etti.

                    Örgüt bölgede petrol kaynaklarının yüzde 70'i su kaynaklarının yüzde 97'si ve tarım arazilerinin yüzde 50'sini işgal etti.

                        ABD'NİN PKK'YA VERDİĞİ SİLAHLAR
                        ABD maşa olarak kullandığı bebek katillerine çeşitli silahlar da verdi. Ağır silahların, füzelerin ve iletişim malzemelerinin verildiği PKK'ya başlıca şu silahlar sağlandı:

                        FGM-148 Javelin anti tank füzesi

                        BGM-71 TOW anti tank füzesi

                        M-72 LAW anti tank silahı

                        M-136 AT4 LAW anti tank silahı

                        RPG-7 tanksavar

                        AT-4 tanksavar

                        Bomba taşıyabilen drone

                        Anti personel ve anti tank mayınlar

                        TOW füzesi

                        Uçaksavar

                        İnsansız hava araçları

                        BFG 50 keskin nişancı tüfeği

                        McMilan Tac-50 keskin nişancı tüfeği

                        MK-19 bomba atar

                        M-14 ve M-16 piyade tüfeği

                        M4 Carbine piyade tüfeği

                        IAG Guardian Zırhlı personel taşıyıcı

                        Cougar MRAP Zırhlı personel taşıyıcı

                        Humavee askeri araç

                        SIG Sauer Tabamca

                        AK—47 (Kalaşnikof)

                        80 ve 120 mm havan topu

                        El bombaları

                        Manapad Füzesi

                        Hummaer

                        4x4 jipler

                        Vinçler

                        İletişim ve lojistik destek malzemeleri

                        ABD'NİN PKK'YA SİYASİ DESTEKLERİ
                        ABD ayak işlerini yaptırdığı bu alçak örgütü siyasi alanda da destekledi. ABD'nin PKK'ya başlıca siyasi desteklerini ise şu şekilde sıralayabiliriz:

                        Beyaz Saray'ın destek açıklamaları:

                        Eski ABD Başkanı Donald Trump PKK/PYD elebaşı Mazlum Kobani'ye Twitter üzerinden teşekkür etti. Trump, "Güzel sözlerin ve cesaretin için teşekkürler General Mazlum. Lütfen en içten duygularımı Kürt halkına ulaştır. Yakında görüşmeyi dört gözle bekliyorum" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

                        Trump yine Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı gün Başkan Erdoğan'a bir mektup yazdı ve "Dünyayı yüzüstü bırakmayın. Harika bir anlaşma yapabilirsiniz. General Mazlum sizizinle müzakere etmek istiyor de daha önce vermedikleri bazı ödünleri vermeyi niyetli olduğunu söylüyor. Size güvenerek. (Mazlum Kobani'nin) bana yazdığı elime yeni ulaşan mektubu da ekliyorum." Şeklinde skandal ifadeleri kullandı.

                        TERÖRİST ELEBAŞINA MAVİ TİK
                        ABD şirketi olan Twiter da terörist başı Mazlum Kobani'nin hesabına mavi tik vererek resmiyet kazandırdı.

                        TERÖRİSTİN İTİRAFLARI
                        Terörist Kobani Eylül 2021'de The Times Gazetesi'ne verdiği demeçte, "Biden'ın Suriye'de kendilerini terk etmeyeceklerinin sözünü verdiğini" söyledi. Kobani "Buranın Afganistan gibi olmayacağına dair bize güvence verdiler. Politikanın tamamen farklı olduğunu söylediler." İtirafında bulundu.

                        Kobani El Arabiya'nın El Hadath televizyonuna verdiği röportajda "Yeni ABD yönetimiyle SGD arasında ortak bir program hazırlıyoruz." dedi.

                        ABD'Lİ SENATÖRLER TERÖRİST ELEBAŞI KOBANİ'YE YAKINDAN İLGİLİ!
                        ABD'li Senatörlerin Terörist elebaşı Mazlum Kobani'ye yoğun ilgisi de biliniyor. Ekim 2019'da Senatörler Lindsey Graham, Marsha Blackburn, Chris Van Hollen, Jeane Shaheen ve Richard Blumenthal, Dışişleri Bakanlığına mektup yazarak, Kobani'ye ABD vizesi verilmesini istediler. Suriye'de olan bitenleri Kobani'den dinlemenin hem Kongre'nin hem de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın yararına olcağını iddia ettiler.

                            ABD'Lİ GENERALLERİN TERÖRİSTLERE ZİYARETLERİ
                            ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanlığı Komutanı Kenneth McKenzie, Ocak 2020'de Suriye'de Mazlum Kobani ile görüştü. McKenzie terörist elebaşı Kobani'nin kendilerinden "SGD savaşçılarına yardım edeceklerine dair garanti istediğini" açıkladı. Mayıs 2021'de ise yine McKenzie ve ABD'li General Paul Calvet, Kobani ile görüştü.

                            ABD'Lİ DİPLOMATLARIN PKK'LI TERÖRİSTLERLE TEMASLARI VE AÇIKLAMARI
                            ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi Brett McGurk, PYD/PKK'yı açıkça destekledi. Terösitleri ziyaret edip basına da görüntüler verdi.

                            Trump döneminde ABD'nin Suriye'de görevli olan en üst düzey bürokratı olan eski Büyükelçi William Roebuck "Bazen her gün buluşurdum. Duruma göre bazen General Mazlum'la günde birkaç kez görüştüm." açıklamasını yaptı.

                            ABD'nin eski Suriye Temsilcisi James Jeffrey'in Kobani ile görüşmeleri ise şu şekilde:

                            Jefrey Şubat 2020'de Ankara ve Erbil ziyaretlerinin ardından Suriye'ye geçerek Kobani ile görüştü. Jefrey ayrıca Eylül 2020'de Haseke'nin güneyindeki bir ABD üssünde yine Kobani ile bir görüşme yaptı.

                            BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ABD'YE: HANİ PKK'NIN YANINDA DEĞİLDİNİZ BAL GİBİ DE YANINDASINIZ!

                            Başkan Erdoğan geçtiğimiz Şubat ayında ABD'nin terör örgütü PKK'ya verdiği desteği sert bir dille eleştirmiş ve tepki göstermişti

                            Erdoğan şunları söylemişti:

                            "Hani siz PKK'nın yanında değildiniz?" Tabi batı bundan anlar mı? İsterse anlasın isterse anlamasın. İşte Amerika'nın yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, hani siz PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Malesef bunu başından itibaren hep gördük.

                            Kuzey Irak'a, binlerce tır tank getirdiler, binlerce tır mühimmat getirdiler ve bunları teröristlere teslim ettiler. Bu teröristlerle bizim güvenlik güçlerimiz de orada savaştılar. Şimdi artık yağma yok. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek, eğer biz sizinle dünyada, NATO'da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek bize samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Eğer yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız."

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                            Haberler Dünya Son dakika: YPG/PKK elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin Fransız basınında yalvardı: Türkiye'ye karşı koymamız zor geri dönün
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