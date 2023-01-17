Son dakika: YPG/PKK elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin Fransız basınında yalvardı: Türkiye'ye karşı koymamız zor geri dönün

Ancak Türkiye terör örgütünü bitirmeye kararlı. Erdoğan o kararlılığa defalarca kez dikkat çekti.

TÜRKİYE TERÖR ÖRGÜTÜNÜ BİTİRMEKTE KARARLI: ÇIBANBAŞI YERLERDEN BAŞLAYARAK ADIM ADIM HALLEDECEĞİZ

Geçtiğimiz haftalarda AK Parti TBMM Grup toplantısında konuşan ve Türkiye topraklarına saldırı imkanı bırakmayacak şekilde Hatay'dan Hakkari'ye kadar güney sınırlarının tamamını güvenlik şeridi ile kapatma kararlılıklarının her zamankinden bugün daha güçlü olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla bu şeridin bir kısmını zaten oluşturduk. Kalanlarını da Tel Rıfat, Münbiç, Aynularab gibi çıbanbaşı yerlerden başlayarak adım adım halledeceğiz." dedi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU ABD'YE İLETTİ: TERÖRLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK

ABD'denin terör örgütü PKK/YPG ile teması sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi yaptı Türkiye'nin Suriye'de terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA DESTEKLERİ

ABD her yıl bütçesinde terör örgütü PKK'ya da pay ayırıyor! Özellikle Suriye'de topladığı teröristlere silah yardımı yapan ABD dalgıçlık eğitimi bile vermeye başladı!



Terör örgütü ile mücadele bahanesiyle başka bir terör örgütüne yardım eden ABD Ekim 2014'te terör örgütü DEAŞ'la savaştığı bahanesiyele terör örgütü PKK'ya silah yardımını resmi olarak başlattı!