6'lı koalisyonla HDP'nin ittifakı PKK kanalında resmiyet kazandı: "Birlikte hareket edeceğiz"

HDP'li ve CHP'li kurmaylar arasında ittifak flörtü hız kazandı, taraflar birbirlerine arka çıkan açıklamalarını peşi sıra sıraladı.

Bu süreçte "HDP ile iş tutarım ama aynı masaya oturmam" tiyatrosu sahneleyen İYİ Parti de tüm dikkatleri üzerine topluyor.

İYİ PARTİ'DE HDPKK'YI 'AKLAMA' SEANSLARI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret etmesine destek vererek, "HDP'liler de bizim seçmenimiz. Onlara da anlatacağız, onları da ikna etmeye çalışacağız. Dolayısıyla sayın Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak HDP ziyaret etmesi kadar normal bir şey yok" ifadelerini kullandı.