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    • 17.03.2023 02:34
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    6'lı koalisyonla HDP'nin ittifakı PKK kanalında resmiyet kazandı: "Birlikte hareket edeceğiz"

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyonun HDPKK'yla yaptıkları ittifak flörtlerinin gölgesinde dikkat çeken bir çıkış geldi. Terör örgütü PKK'nın bölücü yayın organında açıklamalarda bulunan HDP'li Sezai Temelli, "Bu iktidarı devirdiğimiz gün bir son değil bir başlangıç olacak. Ondan sonraki sürecin inşasına HDP öncülük edecek. İttifaklar (CHP ve İyi Parti) ile beraber hareket edeceğiz" dedi. Bu sözler 6'lı koalisyonla HDP'nin resmiyete dökülen ittifakının en somut delili olarak kayıtlara geçti.

    takvim.com.tr
    6’lı - HDP ittifakı PKK kanalında resmiyet kazandı

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.


    Binbir kaosun gölgesinde şartlı 'evet' ile aday seçilen Kılıçdaroğlu'na ilk destek terörün siyasi ayağı HDP'den geldi.

    HDP'li ve CHP'li kurmaylar arasında ittifak flörtü hız kazandı, taraflar birbirlerine arka çıkan açıklamalarını peşi sıra sıraladı.

    Bu süreçte "HDP ile iş tutarım ama aynı masaya oturmam" tiyatrosu sahneleyen İYİ Parti de tüm dikkatleri üzerine topluyor.

    İYİ PARTİ'DE HDPKK'YI 'AKLAMA' SEANSLARI
    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret etmesine destek vererek, "HDP'liler de bizim seçmenimiz. Onlara da anlatacağız, onları da ikna etmeye çalışacağız. Dolayısıyla sayın Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak HDP ziyaret etmesi kadar normal bir şey yok" ifadelerini kullandı.



    İYİ Parti ve HDP ilişkisinin önümüzdeki dönemlerde çokça konuşulacağının altını çizen Özlale, bu duruma var olma hakkı ve siyaset yapma özgürlüğü üzerinden yaklaşılması gerektiğini söyledi.

    "HDP'NİN VAR OLMA HAKKINI TANIYORUZ, SEÇMENLERİNİN KAPISINI ÇALACAĞIZ"
    Meral Akşener'in yardımcısının sözlerinin alt metninde terörle iltisaklı HDP'yi meşrulaştırma girişimi de vardı...

    Ümit Özlale, HDP'yi Türkiye'nin 3. büyük partisi olduğunu söyleyerek, "HDP, 6 milyondan fazla oy aldı, Meclis'te grubu var. Biz yasama faaliyetlerini HDP ile beraber yapıyoruz" şeklinde konuştu.



        İTTİFAK RESMİYETE DÖKÜLDÜ
        Tüm bu gelişmelerin ışığında 6'lı koasliyonun gölge ortağı HDP'den ittifakı resmiyete döken bir çıkış geldi.


        PKK'nın yayın organı Medya Haber'de yayınlanan 'Kurdistan Gündemi' adlı bölücü programda konuşan HDPKK'lı Sezai Temelli, "Seçimler kesinlikle önemli. Her şeyden önce iktidarı hep birlikte devireceğiz. HDP ile, Emek Özgürlük ile, bu iktidara karşı var olan bütün ittifaklarla beraber (6'lı koalisyon) devireceğiz" ifadelerini kullandı.



        "HDP ÖNCÜLÜK EDECEK, BERABER HAREKET EDECEĞİZ"
        Sürece HDPKK'nın öncülük edeceğini dile getiren Temelli şu ifadeleri kullandı;

        "Bu iktidarı devirdiğimiz gün bir son değil bir başlangıç olacak. Ondan sonraki sürecin inşasına HDP öncülük edecek. İttifaklar (CHP ve İyi Parti) ile beraber hareket edeceğiz"
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