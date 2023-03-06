Gölge ortak HDPKK'dan masaya yanaşma sinyali! Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açık destek: 'Milliyetçi' İYİ Parti'de suskunluk sarmalı





Tüm bu yaşananların ışığında 6'lı koalisyonun gölge ortağı HDP'den dikkat çeken bir çıkış geldi.



HDPKK'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEBRİK: DESTEKLEMEYE HAZIRIZ

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'nu tebrik ve destek açıklamasında bulunarak, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisini genel merkezimize bekliyoruz. Desteklemeye açığız. Aday çıkarmak yerine muhalefetin adayını destekleyebiliriz. Kılıçdaroğlu HDP ve ittifak güçlerimizle görüşmeli" ifadelerini kullandı.



Sancar'ın bu çıkışı gölge ortak HDP'nin masaya yanaşma girişimini de açık etti.