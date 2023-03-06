Gölge ortak HDPKK'dan masaya yanaşma sinyali! Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açık destek: 'Milliyetçi' İYİ Parti'de suskunluk sarmalı

Türkiye, 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek seçimlere sayılı bir zaman kala muhalefetin küçük hesaplaşmalarına, adaylık kavgalarına ve kaos dolu ortamına şahitlik ediyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'noter, kumar' masası deyip hakarretler savurarak ayrıldığı koalisyona 'Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş' şartı ile geri döndü. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde icra edilen son toplantıya da katıldı.
Toplantı sonrası Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Karamollaoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu adayımızdır. Kendisine başarılar diliyorum. Selamünaleyküm" ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Yunus Emre bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz der. Biz Yunus Emre'nin sözünden ilham alarak bütün renkleri aynı sofrada buluşturmak için yola çıktı. Bu sofra Halil İbrahim sofrasıdır." dedi.
AKŞENER'İN YÜZÜNE VURAN GERGİNLİK! "YEMEĞE KATILMADI" İDDİASI
Öte yandan konuşma sırasında Kılıçdaroğlu'ndan en uzak konumda yer alan Akşener'in mutsuz tavrı yüzünden okundu. Kulislerde Akşener'in yemeğe katılmadan ayrıldığı iddia edildi.
EKREM VE MANSUR'A ŞARTLI EVET
Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı sonrası 6'lı koalisyonun 12 maddelik mutabakat metni de yayımlandı. Yapılan açıklamada, "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır." denildi.