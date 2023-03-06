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    • 06.03.2023 22:34
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    • 06.03.2023 22:57
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    Gölge ortak HDPKK'dan masaya yanaşma sinyali! Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açık destek: 'Milliyetçi' İYİ Parti'de suskunluk sarmalı

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da gölge ortak olarak iştirak ettiği koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyeceklerini duyurdu, "Kendisini genel merkezimize bekliyoruz" çıkışını yaparak masaya yanaşma sinyali verdi. Böylelikle saman altından yürütülen kirli ittifak bir kez daha açığa çıktı. Öte yandan HDP ve İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda aynı çizgide buluşması ise akıllara İYİ Parti'nin "HDP ile iş tutarız ama aynı masaya oturmayız" tiyatrosunu getirdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    HDPKK’dan masaya yanaşma sinyali!

    Türkiye, 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek seçimlere sayılı bir zaman kala muhalefetin küçük hesaplaşmalarına, adaylık kavgalarına ve kaos dolu ortamına şahitlik ediyor.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'noter, kumar' masası deyip hakarretler savurarak ayrıldığı koalisyona 'Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş' şartı ile geri döndü. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde icra edilen son toplantıya da katıldı.



    Toplantı sonrası Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Karamollaoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu adayımızdır. Kendisine başarılar diliyorum. Selamünaleyküm" ifadelerini kullandı.

    Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Yunus Emre bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz der. Biz Yunus Emre'nin sözünden ilham alarak bütün renkleri aynı sofrada buluşturmak için yola çıktı. Bu sofra Halil İbrahim sofrasıdır." dedi.



    AKŞENER'İN YÜZÜNE VURAN GERGİNLİK! "YEMEĞE KATILMADI" İDDİASI
    Öte yandan konuşma sırasında Kılıçdaroğlu'ndan en uzak konumda yer alan Akşener'in mutsuz tavrı yüzünden okundu. Kulislerde Akşener'in yemeğe katılmadan ayrıldığı iddia edildi.

    EKREM VE MANSUR'A ŞARTLI EVET
    Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı sonrası 6'lı koalisyonun 12 maddelik mutabakat metni de yayımlandı. Yapılan açıklamada, "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır." denildi.



        Tüm bu yaşananların ışığında 6'lı koalisyonun gölge ortağı HDP'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

        HDPKK'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEBRİK: DESTEKLEMEYE HAZIRIZ
        HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'nu tebrik ve destek açıklamasında bulunarak, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisini genel merkezimize bekliyoruz. Desteklemeye açığız. Aday çıkarmak yerine muhalefetin adayını destekleyebiliriz. Kılıçdaroğlu HDP ve ittifak güçlerimizle görüşmeli" ifadelerini kullandı.

        Sancar'ın bu çıkışı gölge ortak HDP'nin masaya yanaşma girişimini de açık etti.



        "HDP İLE İŞ TUTARIZ AMA AYI MASAYA OTURMAYIZ" TİYATROSU
        Akşener, daha evvelden "HDP'nin olduğu masa biz olmayız" açıklamasında bulunmuşsa da yerel seçimlerde yine aynı HDP ile iş tutmuştu...

        İttifakı HDPKK'lı Fatma Kurtulan ortaya çıkarmış, "İYİ Partililer, HDP ve PKK oylarıyla milletvekili seçilip mecliste oturtabiliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.



        DEMİRTAŞ'A KAHVALTI YANLAMASI, 'CB ADAYI OLMALI' ÇAĞRISI...
        Akşener, Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yapmak istediğini de dile getirmiş, HDP'nin Kürtlerin siyasi temsilcisi olduğunu belirterek "Sayın Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olmalıdır" şeklinde konuşmuştu.

        Bu tutum İYİ Parti'nin "HDP ile iş tutarız ama aynı masaya oturmayız" tiyatrosunu tescillemişti.
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        Haberler Güncel Gölge ortak HDPKK'dan masaya yanaşma sinyali! Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açık destek: 'Milliyetçi' İYİ Parti'de suskunluk sarmalı
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