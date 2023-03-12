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    • 13.03.2023 14:17
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    ABD yine terör örgütü PKK ile temasta! CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla'dan teröristlere ziyaret: Kirli geçmişi ortaya çıktı...

    Son dakika haberi! Terör örgütü PKK'ya açık destek veren ABD skandal hamlelere devam ediyor! ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in Suriye'nin kuzeyine yaptığı ziyaretin ardından bir ziyarette ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla tarafından yapıldı. Kurilla söz konusu ziyarette PKK'lı teröristlerle görüşerek büyük bir skandala imza attı. Kurilla'nın Irak, Afganistan işgalinde bulunmuş ve birçok katliama ortak olmuş, binlerce sivilin ölmesinde rol almıştı. Öte yandan terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ziyaretin zamanlamasına dikkat çekerek, "Son derecek uyanık akıllı ve etki odaklı olmamız lazım. Son derece hassas bir evredeyiz" dedi.

    takvim.com.tr
    ABD yine PKK ile temasta!

    ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın Suriye'nin kuzeydoğusuna bir ziyaret düzenlediği bildirildi. CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada Kurilla'nın 8 Mart'ta bölgede "ABD birlikleri ve terör örgütü DEAŞ'la mücadele bağlamında kilit rol oynayan yerleri" ziyaret ettiği aktarıldı.

    ABD İLE PKK TEMASTAKAYDET | VİDEO İZLE

    "DEAŞ'A OPERASYONLAR DÜZENLEYEN SDG'Yİ ZİYARET ETTİ"
    Açıklamada, "Kurilla, ABD'nin ortağı olan ve DEAŞ'a karşı operasyonlar düzenleyen (PKK/YPG) SDG'yi de ziyaret etti." ifadesine yer verilirken, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'lilerin "DEAŞ'a karşı her gün operasyon düzenlediği" iddia edildi.

    DEAŞ'LI AİLELERİN BULUNDUĞU KAMPLARA DA GİTTİ
    Kurilla'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunan Haseke ilinde DEAŞ'lıların tutulduğu yerleri de ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, DEAŞ'lı ailelerin bulunduğu Roj ve Hol Kamplarını da gittiği kaydedildi.

    "HOL KAMPI İNSANLARIN ÇEKTİĞİ ACIYI AÇIK BİR ŞEKİLDE ORTAYA KOYUYOR"
    Açıklamada, Kurilla'nın "İlk elden, çocukların ne kadar kötü koşullarda yaşadığını gördüm. Hol Kampı insanların çektiği acıyı açık bir şekilde ortaya koyuyor. Tek kalıcı çözüm, buradaki kişilerin zamanlı ve başarılı bir şekilde kendi ülkelerine iade edilmesi." ifadelerine yer verildi.

        ABD GENELKURMAY BAŞKANI DA ZİYARET ETMİŞTİ
        ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley de 4 Mart'ta Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki bölgeleri ziyaret etmişti.


        ZİYARETE İLİŞKİN İZAHAT İSTENMİŞTİ
        Milley'in Suriye'de sadece ABD askerleri ile görüştüğü iddia edilmişti. Ziyaretin ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve Milley'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin izahat istenmişti.

        TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN DOSTU ERIK KURILLA!
        CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla, Ortadoğu'daki birçok işgale katıldığı biliniyor. Kurilla'nın Irak, Afganistan işgalinde bulunmuş ve birçok katliama imza atmıştı. Kurilla binlerce sivilin ölmesinde rol aldı. Bölgeyi iyi tanıdığı bilinen Kurillla ABD'de yaptığı konuşmalarda PKK/PYD'yi övmüştü.

        HER SEFERİNDE TERÖR ÖRGÜTÜNÜ MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR
        Kurilla, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin omurgasını oluşturduğu DSG'nin başındaki Mazlum Kobani ile geçtiğimiz yıl Nisan ayında görüşmüştü. Daha önce, "Kürtler güvenilir bir müttefik" açıklamasıyla terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışan Erik Kurilla, ABD'nin Irak ve Panama işgalleri dahil olmak üzere birçok işgale katıldı. Nisan 2022'de ABD Başkanı Joe Biden'ın isteğiyle ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na atanan General Michael Erik Kurilla, neredeyse her fırsat bulduğunda Suriye'de yuvalanan PKK-YPG'li teröristlerle birlikte. Kurilla, sözde diğer bir terör örgütü IŞİD'e karşı mücadeleyi bahanesiyle, PKK-YPG'li teröristlere ülkesinin desteğini Türkiye'ye de gözdağı vererek sürdürüyor. Kurilla, PKK'lı teröristlerin güvenini sağlamak için de yoğun bir algı operasyonu yürütüyor.

        KURILLA HER İŞGALDE VAR
        Erik Kurilla, henüz genç bir subayken, 1989'da ABD'nin Panama işgaline katıldı. Bu işgalde beş binden fazla sivil öldü. Hayatını kaybeden sivillerin birçoğunun kimliği hala tespit edilemedi.

            Michael Erik Kurilla, 1990'daki Körfez Savaşı'nda ön cephede savaştı. Körfez Savaşı sırasında uygulanan ekonomik ambargo ve ABD'nin kullandığı seyreltilmiş uranyum mermileri yüzünden 500 bini çocuk olmak üzere 800 bin sivil hayatını kaybetti.

            Kurilla, daha sonra ABD'nin 1994'te Haiti'de tertiplediği askeri darbede görev aldı. Haiti, o darbeden sonra siyasi istikrara kavuşamadı.

            Kurilla'nın bir sonraki görevi 2003'teki Irak işgaliydi. Erik Kurilla, işgalde 700 kişilik bir mekanize piyade taburuna kumandanlık etti. Üç defa vurulan Erik Kurilla, gazilik madalyası aldı. Komuta ettiği birlikten 13 asker öldü, 140 asker yaralandı.

            Erik Kurilla, daha sonra ABD'nin Afganistan'daki işgal ordusunda görev aldı. Son görevi ise Suriye'deydi. Erik Kurilla, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG de dahil olmak üzere IŞİD'e karşı savaşan Amerikan güçlerinin başına geçti.


            Michael Erik Kurilla, 2003 Irak işgalinden bu yana Kuzey Irak'ta tanınan bir isim. Erik Kurilla, 8 Şubat 2022'de ABD Senatosu'nda konuşurken, terör örgütünün ABD'nin en önemli müttefiklerinden birisi olduğunu, "Erbil'deki dostlarımı birçok defa ziyaret ettim. Kürtler ile 2004'te Irak'ta görev aldığımdan beri temas halindeyim. Irak Kürtleri güvenilir bir müttefiktir." sözleriyle ifade etti.

            ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'YE ZİYARETLERİNİ AMACI VE SURİYE PLANI NE?
            Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınına katılarak önemli değerlendirmeler yaptı.

            Ağar zamanlamaya dikkat çekerek, "Tabi biz deprem nedeniyle kendi siyasi rekabet ve seçim süreçleri nedeniyle kendi çevrimiçimize dönmüş durumdayız. Ancak ne yazık ki ne Irak ne Suriye'de Kafkasya'da süreçler bitmiş değil..." dedi.

                Abdullah Ağar'ın öne çıkan sözleri:

                "Önemli bir detay var aslında ve bu Türk medyasında çok da yer bulmadı. Sadece ABD Genelkurmay Başkanı Milley'in ziyareti değil bunun yanında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Ürdün, Irak ve Irak'ın kuzeyine yapmış olduğu bir ziyaret var. Bu ziyarette tabi açıklanmadı bu ama Austin'in Erbil Havalimanı'nda YPG/PKK'nın teröristbaşı ile görüştüğüne dair iddialar var. Kurilla'nın ziyaretinin bundan sonra gerçekleşmesi ve Mark Milley'in aksine Kurilla'nın kör göze parmak basarcasına teröristlerle görüşmesi Austin'in temaslarında sonra geldi.

                Savunma Bakanı yani siyasi bir karar verici görüşüyorsa operasyonları görüşen CENTCOM'un komutanı Kurilla'nın görüşmesi önümüzde önemli bir gerçeklik olarak karşımızda duruyor. DEAŞ ile mücadele kisvesi altında hem Irak'ta hem Suriye'de bir oluşum var. Tabi biz deprem nedeniyle kendi siyasi rekabet ve seçim süreçleri nedeniyle kendi çevrimiçimize dönmüş durumdayız. Ancak ne yazık ki ne Irak ne Suriye'de Kafkasya'da süreçler bitmiş değil...

                Seçimin öne alınması son derece önemli. Türkiye'nin herhangi bir oldu bitti ile karşı karşıya kalmaması gerekiyor. Türkiye'nin YPG/PKK ile ilgili Türkiye'deki siyaseti de birebir ilgilendiren çift taraflı oluşumlara karşı son derece hassas, dikkatli ve etki üretici olması gerekiyor. Türkiye'nin inisiyatifi elinde bulundurması gerekiyor. Akademi kurmak dahi bu basit bir şey değil. Sözde bu akademi adı altında teröristler terminolojik eğitim veriyorlar...

                DEPREM SONRASI DİKKAT ETMEK LAZIM
                Depreme dikkat çeken Ağar, "Deprem ile ilgili içe döndük, evet dönmemiz gerekiyor çünkü çok ağır bir yıkım var bunu kaldırmamız gerekiyor. Ama bir diğer tarafıyla bunu fırsat bilip Türkiye'nin yapmış olduğu harekat alanlarından çıkması konusunu konuşmaya başladılar. Sözde bir kanton olan Afrin'in üzerinden bir çıkış yolları vardı. Şimdi bunun içerisine Hatay'ı katmaya başladılar. Bunların hepsi birer ütopya gibi gözükebilir ama bakın her şey bu tür hayallerle başlıyor. Şu anda milli güç unsurları üzerinde çıkan bir baskı var." ifadelerini kullarak "Bunları kullanma ile ilgili eğilimler gözüküyor." dedi.

                "UYANIK VE ETKİ ODAKLI OLMAMIZ LAZIM"
                Ağar PKK ve DEAŞ'ın bölgedeki son eylemlerine dikkat çekerken, "Son derecek uyanık akıllı ve etki odaklı olmamız lazım. Son derece hassas bir evredeyiz" dedi.

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                Haberler Güncel ABD yine terör örgütü PKK ile temasta! CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla'dan teröristlere ziyaret: Kirli geçmişi ortaya çıktı...
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