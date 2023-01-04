Fransa'da rezalet görüntüler! Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nde öldürülen 3 kişinin cenaze töreninde PKK ve Öcalan posterleri

Fransa'nın başkenti Paris'teki Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında 2022'nin son günlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda ölenler için cenaze töreni düzenlendi.
Paris'in 10. bölgesinde 23 Aralık Cuma günü öğleden sonra silah sesleri duyuldu. Silahlı saldırgan William M., Enghien Sokağı'nda önce Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ni, sonra aynı sokaktaki bir restoran ve bir kuaförü hedef aldı.
Agence France-Presse'e (AFP) konuşan görgü tanığı bir dükkan sahibi, "Büyük bir panik yaşandı, kendimizi içeri kitledik" dedi. Görgü tanığı, yedi ya da sekiz el silah sesi duyduğunu ve sokakta kaos yaşandığını söyledi. Bir başka görgü tanığı da, yaşananları "Yaşlı, beyaz bir adamın kültür merkezine girip ateş açtığını gördük, daha sonra da bitişikteki kuaföre girdi" sözleriyle anlattı. Emine Kara, Mir Perver ve Abdurrahman Kızıl'ı öldüren, üç kişiyi de yaralayan William M., kuafördekiler tarafından yakalanıp polise teslim edildi.
Paris'e şok dalgaları yayan saldırının ardından sokaklara çıkan terör örgütü PKK yandaşları, Fransa'nın başkentini savaş alanına çevirdi. PKK'lı göstericiler Cuma günü ve hafta sonu polisle çatıştı, arabalar devrilip yakıldı ve sokaklar ateşe verildi. Yüzlerce terör yandaşından bazıları örgütün paçavralarını ve terör elebaşının fotoğaflarını taşıdı. Polis ise terör yandaşı göstericilere biber gazı sıkarak karşılık verdi.
PKK'lılar Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ni ziyaret eden Gerald Darmanin'e de saldırmayı denedi. AFP muhabirleri, kültür merkezinin dışına konuşlanan polisin, bakanın çevresindeki polis kordonunu kırmaya çalışan protestocuları dağıtmak için biber gazı kullandığını bildirdi.
Terör yandaşları polise taş ve benzeri cisimler attı, çöp bidonlarını da ateşe verdi. AFP'nin dünyaya servis ettiği fotoğraflar, sokağın halini en çarpıcı haliyle ortaya koydu.
Paris sokakların savaş alanına çevrilmesini görmezden gelip PKK'lı teröristlerin görüşlerine sayfalarını açan Fransız medyası, 'Fransa'daki Kürtler için, ırkçı saldırının arkasında Türkiye'nin gölgesi var' gibi utanç verici haberler yayımladı.