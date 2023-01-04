Fransa'da rezalet görüntüler! Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nde öldürülen 3 kişinin cenaze töreninde PKK ve Öcalan posterleri

Saldırı üstünden YPG/PKK övgüsüne girişen yerel basının attığı skandal başlıklar arasında, 'Paris'te Kürtler öldürüldü: Fransa'da Ankara'nın kendilerine uyguladığı şiddetin peşini bırakmayan militan bir topluluk' da vardı.

Liberation gazetesi, ilerleyen günlerde 'Emine Kara Fransa'yı korudu, Fransa onu koruyamadı' dedi, Suriye'nin kuzeyinde YPG saflarında yer alan Kara'nın Türkiye'den 1994 yılında kaçtığını, 2020'den bu yana Fransa'da yaşadığını aktardı.

Le Monde gazetesi ise, daha da ileri gidip öldürülenler için 'Kürt davasının yeni şehitleri' ifadesini kullandı, Christophe Ayad imzalı haberde 48 yaşındaki Emine Kara'nın terör örgütü PKK'daki geçmişini övüldü ve Kara 'kahraman' olarak tanımlandı.

AFP: AVRUPA'NIN HER YERİNDEN OTOBÜSLER KİRALANDI

Saldırıda ölenler için cenaze töreni, 10 gün sonra yine Paris'te yapıldı. AFP haber ajansı, Paris'in kuzeyindeki Villiers-le-Bel banliyösünde gerçekleşen cenaze törenine çok sayıda insanın katıldığını bildirdi.

AFP, cenaze törenindeki rezaletin fotoğraflarını da dünyaya servis etti. Cenazelerin terör örgütü PKK paçavraları ile elebaşının posteri önüne konulduğu görüldü.