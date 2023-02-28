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    • Haberler
    • 28.02.2023 10:01
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    • 28.02.2023 10:15
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    MİT'ten nokta operasyon! 12 terör eylemi gerçekleştiren PKK/KCK'lı terörist Ramazan Güneş Türkiye'ye getirildi

    Son dakika haberi! MİT, 60 güvenlik görevlisinin şehit edildiği 12 terör eylemini gerçekleştiren PKK/KCK'lı Ramazan Güneş'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    MİT’ten nokta operasyon!

    MİT, 60 güvenlik görevlisinin şehit edildiği 12 terör eylemini gerçekleştiren PKK/KCK'lı Ramazan Güneş'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirdi.

    MİT'TEN NOKTA OPERASYON! TERÖRİST RAMAZAN GÜNEŞ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ | VİDEO İZLE


    MİT OPERASYONLARA DEVAM EDİYOR
    Güvenlik güçleri terör örgütüne darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. İstanbul Taksim'de 13 Kasım 2022'de düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişinin yaralanmıştı.

    Suriye uyruklu PKK/YPG'li terörist Alham Albashır, teröriste yardım eden Ammar Jarkas, Bilal Hasan ve Hüseyin Güneş yakalanmıştı. Bombacının hazırlanarak olay yerine gönderilmesi işini organize eden kişinin Halil Menci olduğu ifadelerde yer almıştı.

    BÜYÜKBAŞLARA SIĞINDI
    Bilal Hassan'ın yurtdışına kaçmasını da sağlayan Menci'nin, PYD/YPG kontrolündeki Suriye Kamışlı'da örgüt tarafından korunduğu ve üst düzey YPG mensuplarıyla temas halinde olduğunu tespit edildi.

    ADIM ADIM İZLENDİ
    Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri de terörist Menci'nin izini adım adım sürdü. Sahadaki istihbarat ekipleri Menci'nin yerini tespit etti. Bulunduğu noktadan araçla çıkan terörist SİHA'yla adım adım izlendi.

    Menci'nin içinde bulunduğu araç, Suriye'nin doğusundaki Kamışlı-Tirbespi yolu üzerinde seyir halindeyken SİHA'yla nokta atışıyla vuruldu. 24 Şubat'ta Menci ve yanındaki bir kişi etkisiz hale getirildi.

        TERÖRİSTİ MENCİ YOLLADI
        Bombacının hazırlanarak olay yerine gönderilmesi işini organize eden kişinin Halil Menci olduğu ifadelerde yer almıştı.

        Ammar Jarkas ifadesinde, "Halil Mence beni arayıp 'Bir kadının acilen alınması ve salı gününe kadar beklemesi gerektiğini' söyledi. Ben de kardeşime yönlendirdim. Sonra Edirne'den döndüğümde eve gittim ve evde Ahmet ve ailesi, annem, babam ve daha önce hiç görmediğim Ahlam Albashır'ı gördüm. Kardeşime 'bu kim?' diye sorduğumda Halil Menci'nin bahsettiği kadın olduğunu söyledi. Sonra da siz geldiniz" demişti.

        FATİH CAMİİ'NDE KEŞİF
        İstiklal Caddesi'ni kana bulayan bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 154 sayfalık iddianameye göre, İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan PKK/YPG'li kadın terörist Ahlam Albashir'in keşif yaptığı 4 bölgeden birinin Fatih Camisi olduğu öğrenilmişti. Albashir'in ifadeleri; saldırınınn gerçekleştirilmesi talimatını veren YPG/PKK iltisaklı teröristlerin bağlantılıları ortaya çıkarmıştı.


        BAYIK İÇİN YAKALAMA EMRİ
        Albashir'in de aralarında bulunduğu 36 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın yaptığı araştırma ile bombalı saldırı eylemini organize edip talimatını veren terör örgütünün sözde yönetim kadrosundaki Yürütme Konseyi eşbaşkanları olan teröristbaşı Cemil Bayık ve Hülya Oran'ın, Rojova Sekreterya Üyeleri olan Sabri Ok, Saliha Bişkin ve Velid Halil'in, terör örgütü YPG ve YPJ sorumluları olan Layika Gültekin ve Fehman Hüseyin'in, PKK'nın Suriye kolu SDG'li Ferhat Abdi Şahin ile eylemin lojistik desteğini sağlayarak şüphelilerin firarına yönelik safahatı koordine eden Khalil Manja Hussein hakkında yakalama emri düzenlendiği de kaydedildi.

            MİT PKK'YA DA AĞIR DARBELER VURDU
            MİT son dönemde terör örgütü PKK'ya da ağır darbeler vurarak büyük operasyonlara imza attı.

            İşte MİT'in yakaladığı hainlerden bazıları;

            2 Haziran 2022 Süleymaniye
            PKK'nın sözde yöneticilerinden terörist Mehmet Doğan

            19 Haziran 2022 Süleymaniye
            PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli

            24 Haziran 2022 Süleymaniye
            PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist Delal Azizoğlu

            4 Temmuz 2022 Gara
            Sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi terörist Hanım Demir

            17 Temmuz 2022 Gara/ Duhok
            PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist İzzettin İnan

            22 Temmuz 2022 Suriye
            YPG'nin sözde Ortak Operasyon Odası Genel Komutanı terörist Selva Yusuf

            24 Temmuz 2022 Aynularab
            PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlusu terörist Şahin Tekintanğaç

            28 Temmuz 2022 Süleymaniye
            PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi terörist Hatice Hazer

            30 Temmuz 2022 Suriye
            Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı terörist Nüsret Tebiş

                1 Ağustos 2022 Aynularab
                PKK-YPG'nin sözde PKK-YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi terörist Erhan Arman

                9 Ağustos 2022 Gara
                Sözde Gara lojistik sorumlusu terörist Azad Yandı

                12 Ağustos 2022 Kamışlı
                Terör örgütü PKK/PJAK'ın sözde komutanı terörist Yusif Mehmud Rebani

                16 Ağustos 2022 Kamışlı
                PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi terörist Muhsin Yağan

                31 Ağustos Gara
                PKK/KCK'nın sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan

                4 Eylül Sincar
                PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi

                12 Eylül Erbil
                PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç

                18 Eylül Ayn İsa
                PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz

                23 Eylül Sınır hattı
                PKK/KCK'lı Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım

                26 Eylül
                PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol

                29 Eylül Afrin-Azez karayolu
                PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen

                28 Eylül Halep
                PKK/KCK'nın sözde orman yangını eylemleri sorumlusu Sabah Oğur

                    6 Ekim Aynularap
                    PKK/YPG'nin sözde Kobani sorumlusu Hasan Demertaş

                    9 Ekim Gara
                    PKK'nın Gara Sağlık Komitesi Sorumlusu Ökkeş Deveri

                    10 Ekim Sincar
                    PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Çekdar Kaya

                    21 Ekim Sincar
                    PKK'nın sözde suikast birimi sorumlusu Burhan Piçak

                    24 Ekim Suriye
                    PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut

                    1 Kasım Suriye
                    PKK'nın Sabotaj sorumlularından Ersin Şahin

                    5 Kasım Suriye
                    PKK-YPG'nin sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin

                    30 Kasım Sincar
                    PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi 'Kinda Maraş' kod adlı Fatma Onur

                    5 Aralık Suriye
                    PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa sorumlusu "Mizgin Kobani" kod isimli Silam Mislih

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                    Haberler Haberler MİT'ten nokta operasyon! 12 terör eylemi gerçekleştiren PKK/KCK'lı terörist Ramazan Güneş Türkiye'ye getirildi
                        SON DAKİKA