Al birini vur ötekine! ABD'den Fransız Lafarge'a 'DEAŞ' davası: Öldürülen askerlerin ailesi için tazminat istediler

Davacılar arasında ise 2016'da DEAŞ tarafından Irak'ta öldürülen Deniz Yüzbaşı Jason Finan, yine aynı yıl Suriye'de öldürülen Deniz Kıdemli Astsubay Scott Cooper Dayton ile 2015'te Libya'da öldürülen denizci David Berry'nin ailelerinin yer aldığı kaydedildi.

Lafarge, daha önce şirketin ve kendilerine bağlı Lafarge Çimento Suriye şirketinin "üst yöneticilerinden olaya dahil olan kişilerin eylemlerinin sorumluluğunu kabul ettiklerini" açıklamıştı.

LAFARGE ABD'DE DEAŞ'A YARDIMDAN MAHKUM EDİLDİ

ABD'de de 18 Ekim'de Lafarge, New York Brooklyn'deki federal mahkemede anlaşma yoluna giderek "DEAŞ'a yardım etme" suçunu kabul etti ve 777,78 milyon dolar ceza ödemeye razı oldu.