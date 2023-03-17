Irak'ın kuzeyinde Irak Kürdistan Bölge Yönetimi topraklarında bir helikopter düştü.

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, bazı sosyal medya hesaplarındaki "Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterin düştüğü" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

IKBY AÇIKLADI: "BİR KISMI PKK ÜYESİ"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Duhok'ta dün düşen helikopterde bulunanların bir kısmının terör örgütü PKK mensupları olduğunu duyurdu.

IKBY Anti-Terör Birimi, resmi Facebook sayfasından Duhok'un Çemanke nahiyesinde düşen helikoptere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kürdistan Bölgesindeki ilgili kurumlar, düşen helikoptere ilişkin Irak merkezi hükümeti, uluslararası koalisyon güçleri ve Türkiye ile temasa geçti ancak helikopterin onlara ait olmadığı bildirildi.

Güvenlik güçleri helikoptere ilişkin ön soruşturmayı başlattı ve ilk bulgular, helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğu ve ölenlerden bazılarının PKK militanları olduğunu gösteriyor. Helikopterin kime ait olduğunun tam olarak tespit edilmesi için detaylı soruşturma devam ediyor."

HELİKOPTER KİME AİT? ÖLENLER ELEBAŞI MI?

IKBY'nin açıklaması sonrası cevaplanmayan sorulara yenileri eklendi. Helikopterin önce Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait olduğu iddia edildi ardından MSB'nin yalanlaması sonrası IKBY'den gelen açıklamada gerçek ortaya çıktı. Ancak helikopterin kime ait olduğu, taşınanların kim olduğu soruları hala cevap bulabilmiş değil. Zira helikopterle taşınanların üst düzey elebaşları da olabileceği gelen bilgiler arasında.





GİZLİ OPERASYON KARŞILIK GELİYOR

Terör ve Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, konuyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün akşam Duhok/Çemalke'de düşen Eurocopter AS350 tipi helikopterde:

-Füze/mühimmat benzeri patlamaların görülmesi,

- Ölen 7 kişiden en az 3'ünün etkisizLEŞen YPG/PKK'lı terörist olması…

Olayı çok ilginç kılıyor. Öncelikle örtülü/gizli bir operasyona karşılık geliyor." ifadelerini kullandı.



İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ AKLA GELİYOR

Bölgede uçuş yapanları tek tek sayan Ağar, "Helikopter Türkiye ve Irak'a ait olmadığına göre, dikkatleri YPG/PKK ilişki geliştirmiş DEAŞ'la mücadele ile koalisyon unsurları ya da bölgede uçuş gerçekleştirebilen bir istihbarat örgütü akla geliyor. Bu haliyle terör örgütü kabul ettikleri PKK'yla direk bağlantı ifşa oluyor." diyerek düşen helipkopterin kime ait olduğunu konusunda tahminlerde bulundu.



HELİKOPTERDE AJANLAR DA OLABİLİR

Olayın perde arkasında yaşananlara ilişkin detayların oldukça önemli olduğunu dikkat çeken Ağar, sosyal medyadan "Öte tarafıyla gece uçuş kabiliyeti olan helikopterle PKK'lı taşımak! Patlayan füzeler/mühimmatlar? Neden ve ne için? EtkisizLEŞen bu PKK'lılar da amele PKK'lılar değildir herhalde, iri diş veya iri dişidir. Diğerleri ajan olabilir. Her haliyle büyük ve çok ilginç bir olay." şeklinde görüş bildirdi.





Fotoğrafta: Düşen helikoperden görüntüler

Düşen Eurocopter AS350 Ecureuil helikopteri, Fransız üretimi. ABD ordusu tarafından sıklıkla kullanılıyor. İngiltere, Fransa ve Avustralya da ordularında bu helikopteri kullandığı gelen iddialar arasında.



Dün Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, bazı sosyal medya hesaplarındaki "Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterin düştüğü" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

Bazı internet siteleri ile terör örgütüne yakın bazı sosyal medya hesaplarında "Irak'ın kuzeyindeki Duhok'ta TSK'ya ait helikopterin düştüğü"ne ilişkin iddia yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu, TSK'ya ait o bölgede bir helikopter uçuşunun bulunmadığını kaydetti.