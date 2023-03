En kötü aday! Beceriksiz güç oyunu...

basın Türkiye 'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere büyük ilgi gösteriyor. Bunlardan biri de The Economist . Başkan Erdoğan düşmanlığıyla bilinen İngiliz The Economist dergisi, Altılı Masa 'nın adayını beğenmedi.Dergi, "Kazanabilecek adaylar varken muhalefet farklı bir adım attı. Seçimlere 70 gün kala en kötü adayı tercih etti. Kılıçdaroğlu , 12 yıldır Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybetti. Halkta karşılığı beklenen ölçüde olmasa da olası başkanlık halinde Avrupa için daha iyi bir seçenek olur" diye yazdı.İngiliz yayın organı, Meral Akşener 'in önce masayı dağıtmasını ardından geri dönmesiyle ilgili de analiz yaptı:Muhalefetin, Erdoğan karşısında kazanması zor. Akşener , 'ölüm ile sıtma' arasında tercih yapmak zorunda kaldığını söyledi. Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'a Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sözü verilmesi ile 11 saatte pes etti. Beceriksiz güç oyunu 72 saatte bitti. Bu 1990'lı yıllarda birbiri ardına düşen koalisyon hükümetlerinin krizini hatırlattı."Muhalefetin aday belirleme sürecinin yeterince uzun sürdüğünü söyleyen dergi, Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada siyasilerin yüz ifadelerine dikkat çekti.