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    • 10.03.2023 12:26
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    İngiliz tedirgin... The Economist: Kemal Kılıçdaroğlu'nu adaylığı dramaya dönüştü! Meral Akşener'in berbat güç oyunu ve 90'lı yıllar benzetmesi

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ağır sözlerle dağıttığı 6'lı koalisyon pazarlıklar sonrası adayını Kemal Kılıçdaroğlu olarak duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dünya basınında da yer bulurken İngiliz Merkezli The Economist koalisyonun yaşadığı kavgayı 90'lı yıllara benzetti. Başkan Erdoğan düşmanlığıyla bilinen derginin analizinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının bir dramaya dönüştüğüne de dikkat çekildi. The Economist Akşener'in masadan kalkıp geri gelişini ise berbat bir güç oyunu olarak yorumladı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Drama ve berbat güç savaşı

    Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu koalisyon adayını duyurdu.

    MERAL AKŞENER KALTIĞI MASAYA ŞARTLA DÖNDÜ
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından 6 Mart'ta yeniden toplandı.

    ADAY KILIÇDAROĞLU OLDU
    Koalisyonun yaptığı pazarlıklar sonrası aday Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı.

    5 liderin yanısıra CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da cumhurbaşkanı yardımcısı yapılacağı vaadedildi.

    THE ECONOMİST MUHALEFETİN ADAYLIK KAOSUNU YAZDI
    Koalisyonun kavgasına ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin İngiliz merkezli The Economist dergisi dikkat çeken bir haber yayınladı.

    Her fırsatta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve muhalefeti öne çıkaran dergi bile yaşanan kaosu gizleyemedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının bir dramaya dönüştüğüne de dikkat çeken The Economist Akşener'in masadan kalkıp geri gelişini ise berbat bir güç oyunu olarak yorumladı.

    "Türkiye'nin muhalefeti adamını seçti" başlığını atan dergi "Ama bazıları bundan memnun değil" diyerek Meral Akşener'i işaret etti.

    SURATLARINA DİKKAT ÇEKTİ
    Muhalefetin aday belirleme sürecinin çok uzun sürdüğünü öne çıkaran dergi, Kıçıçdaroğlu'nun konuşma yağptığı sırada ortaklarının yüz ifadelerinin gergin olmasına dikkat çekti.

        KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI DRAMAYA DÖNÜŞTÜ
        "Kılıçdaroğlu'nun Formalite olması beklenen adaylığı dramaya dönüştü."         ifadelerine yer veren The Economist Akşener'in masadan kalkıp geri gelişini de yorumladı.

        Akşener'in 'ölüm ile sıtma arasında tercih yapmak' zorunda kaldığını söylediğine gönderme yapılan haberde, "Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'a Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sözü verilmesi ile pes etti" ifadelerine yer verildi.

        Economist Kılıçdaroğlu için "İyi bir başkan olabilr, ama olabilecek en kötü aday da olabilir" ifadeleri kullanırken Meral Akşener için ise 'beceriksiz güç oyunu' oynadığı yazıldı.

        AKŞENER'İN BECERİKSİZ GÜÇ OYUNU VE 90'LI YILLAR HATIRLATMASI
        Dergi, "Akşener'in beceriksiz güç oyunu, seçmenler nezdindeki kendi konumunun yanı sıra muhalefetin kolektif imajını da zedeledi. Onun grevi, pek çok Türk'e, çekişen politikacıların birbiri ardına koalisyon hükümetlerini devirdiği 1990'ları hatırlattı. " ifadelerine yer verdi.

        THE ECONOMIST SEÇİM TARİHİ BELLİ OLUNCA OPERASYON ÇEKMİŞTİ
        The Economist dergisi geçtiğimiz haftalarda Başkan Erdoğan'ın seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmes üzerine yine skandal bir habere imza atmıştı.

        "TÜRKİYE DİKTATÖRLÜĞÜN EŞİĞİNDE OLABİLİR"
        Türk bayrağı üzerinde Başkan Erdoğan'ın gölgesinin yer vererek manşetine taşıyan gazete haberinin başlığında "Türkiye diktatörlüğün eşiğinde olabilir" ifadeleriyle Başkan Erdoğan'ı ve Türk demokrasisini hedef aldı.




            Sosyal medyadan paylaşılan haberde, "Kusurlu bir demokrasi, tam gelişmiş bir otokrasiye dönüşebilir. Türkiye, giderek istikrarsızlaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde felaketin eşiğinde" şeklinde Başkan Erdoğan'ı hedef alan ifadelere yer verildi.

            Söz konusu skandal büyük tepki çekmişti.

            BAŞKAN ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN KADERİNİ İNGİLİZ DERGİSİ TAYİN EDEMEZ
            Başkan Erdoğan The Economist'in söz konusu haberine tepki göstermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

            "Bir Türk medyası olarak, Türk medya mensubu olarak The Economist'in yorumuna sizler evet diyor musunuz? Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor? Benim milletim tayin ediyor. Benim milletim ne derse Türkiye'de o olur. Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi tayin edemez."

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            Haberler Güncel İngiliz tedirgin... The Economist: Kemal Kılıçdaroğlu'nu adaylığı dramaya dönüştü! Meral Akşener'in berbat güç oyunu ve 90'lı yıllar benzetmesi
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