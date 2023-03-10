İngiliz tedirgin... The Economist: Kemal Kılıçdaroğlu'nu adaylığı dramaya dönüştü! Meral Akşener'in berbat güç oyunu ve 90'lı yıllar benzetmesi

Her fırsatta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve muhalefeti öne çıkaran dergi bile yaşanan kaosu gizleyemedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının bir dramaya dönüştüğüne de dikkat çeken The Economist Akşener'in masadan kalkıp geri gelişini ise berbat bir güç oyunu olarak yorumladı.

"Türkiye'nin muhalefeti adamını seçti" başlığını atan dergi "Ama bazıları bundan memnun değil" diyerek Meral Akşener'i işaret etti.

SURATLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Muhalefetin aday belirleme sürecinin çok uzun sürdüğünü öne çıkaran dergi, Kıçıçdaroğlu'nun konuşma yağptığı sırada ortaklarının yüz ifadelerinin gergin olmasına dikkat çekti.