İngiliz tedirgin... The Economist: Kemal Kılıçdaroğlu'nu adaylığı dramaya dönüştü! Meral Akşener'in berbat güç oyunu ve 90'lı yıllar benzetmesi

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu koalisyon adayını duyurdu.
MERAL AKŞENER KALTIĞI MASAYA ŞARTLA DÖNDÜ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından 6 Mart'ta yeniden toplandı.
ADAY KILIÇDAROĞLU OLDU
Koalisyonun yaptığı pazarlıklar sonrası aday Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı.
5 liderin yanısıra CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da cumhurbaşkanı yardımcısı yapılacağı vaadedildi.
THE ECONOMİST MUHALEFETİN ADAYLIK KAOSUNU YAZDI
Koalisyonun kavgasına ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin İngiliz merkezli The Economist dergisi dikkat çeken bir haber yayınladı.
Her fırsatta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve muhalefeti öne çıkaran dergi bile yaşanan kaosu gizleyemedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının bir dramaya dönüştüğüne de dikkat çeken The Economist Akşener'in masadan kalkıp geri gelişini ise berbat bir güç oyunu olarak yorumladı.
"Türkiye'nin muhalefeti adamını seçti" başlığını atan dergi "Ama bazıları bundan memnun değil" diyerek Meral Akşener'i işaret etti.
SURATLARINA DİKKAT ÇEKTİ
Muhalefetin aday belirleme sürecinin çok uzun sürdüğünü öne çıkaran dergi, Kıçıçdaroğlu'nun konuşma yağptığı sırada ortaklarının yüz ifadelerinin gergin olmasına dikkat çekti.