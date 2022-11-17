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    • 17.11.2022 20:23
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    • 17.11.2022 20:23
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    Sağduyu diplomasisinin merkezi İstanbul! BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: Türkiye Hükümeti'ne derin şükranlarımı sunuyorum

    Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres COP27 Zirvesi sebebiyle bulunduğu Mısır’dan tahıl anlaşması ile ilgili önemli açıklamalarda bulunudu. Başkan Erdoğan ve Türkiye Hükümeti'ne derin şükranlarını sunmak istediğini belirten Guterres, İstanbul'un dramatik sorunları çözmek için sağduyulu diplomasinin önemli bir merkezi haline geldiğini söyledi.

    Sağduyu diplomasisinin merkezi İstanbul!

    Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres COP27 Zirvesi sebebiyle bulunduğu Mısır'dan tahıl anlaşmasıyla ilgili açıklama yaptı. Guterres, "Bu anlarda, İstanbul'un dramatik sorunları çözmek için sağduyulu diplomasinin önemli bir merkezi haline geldiğini bir kez daha teyit etmek istiyorum, cömert ve çok etkili çabaları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye Hükümeti'ne derin şükranlarımı sunmak istiyorum" dedi.



    Guterres açıklamasında şunları kaydetti;
    "Bali'deki G20 zirvesinden Şarm El-Şeyh'teki COP 27'ye gitmek için Kahire'ye indim. Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM'nin, Ukrayna tahıllarının ücretsiz ihracatına izin veren Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yenilenmesi konusunda İstanbul'da bir anlaşmaya vardığını öğrenmek beni derinden etkiledi. Bu anlaşmanın İstanbul'da Ortak Koordinasyon Merkezi tarafından sorunsuz bir şekilde uygulanması ve gelecek yıl da bir gıda krizinden kaçınmak için gerekli Rus gıda ve gübrelerinin ihracatının önündeki engelleri kaldırmaya yönelik mümkün olan her şeyi yapmaya derin bağlılığımı ve BM'nin taahhüdünü ifade etmek istiyorum. Bu anlarda, İstanbul'un dramatik sorunları çözmek için sağduyulu diplomasinin önemli bir merkezi haline geldiğini bir kez daha teyit etmek istiyorum, cömert ve çok etkili çabaları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye Hükümeti'ne derin şükranlarımı sunmak istiyorum."



    TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI NEDİR?
    24 Şubat'ta başlayan Rusya Ukrayna gerginliği sonrasında Ukrayna'nın Karadeniz limanlarında bulunan birçok yük gemisi sevkiyat yapamadı. Bu sorun beraberinde tahıl krizini ortaya çıkardı. Tahıl koridoru anlaşmasıyla Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatının yeniden başlatılmasını içeren anlaşmadır. Tahıl koridoru oluşturulmasına dönük çabaların ilk amacı, Odesa başta olmak üzere mayınlar nedeniyle Ukrayna limanlarında sıkışıp kalan tahıl ve diğer gıda ürünleriyle yüklü gemilerin dünya pazarlarına açılmasını sağlamaktır.



        TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI KAPSAMI
        Tahıl koridoru anlaşması, gemilerin sorunsuz şekilde mayınlı alanlardan çıkabilmesi ve Rusya'nın saldırılarına maruz kalmaması için Moskova'dan alınacak güvenlik garantileri kapsıyor. Anlaşmaya göre gıda yüklü kargo gemiler, kılavuz gemiler aracılığıyla mayınlı limanlardan Karadeniz'e ulaşacak ve önceden belirlenen rotalardan dünya pazarlarına taşınacak. Bu süreçte, Rusya ateşkes uygulayacak ve gemilerin güvenliğini tehlikeye atmayacak. Anlaşma, gıda koridorunu kullanan gemilerin kargolarının Türkiye tarafından oluşturulacak noktalarda Rusya'nın da katılımıyla denetlenmesini içeriyor.



        BAŞKAN ERDOĞAN BİR KEZ DAHA KRİZİ ÇÖZMÜŞTÜ
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan tahıl krizini çözdüğü gibi sonrasında geçtiğimiz günlerde Rusya'nın tahıl koridorunden çıkması krizini de çözüm sağlamıştı. Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmasının sonlarına doğru koruması Emniyet Müdürü Muhsin Köse bir not uzattı. Başkan Erdoğan, notu okuduktan sonra salonla ve ekranları başındaki milyonlarla müjdeli haberi paylaşmıştı.



        "TAHIL SEVKİYATI PLANLANDIĞI GİBİ DEVAM EDECEK"
        Başkan Erdoğan, "Sözlerime son vermeden önce şimdi yeni bir müjde de şu. Sayın Putin'le dün yaptığımız görüşme üzerine Rusya Savunma Bakanı Sayın Şoygu, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ı arayarak bugün saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden planlandığı gibi devam edeceğini belirtti" ifadelerini kullanmıştı.

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        Haberler Güncel Sağduyu diplomasisinin merkezi İstanbul! BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: Türkiye Hükümeti'ne derin şükranlarımı sunuyorum
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