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    • Güncel
    • 03.11.2022 17:22
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    • 03.11.2022 17:31
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    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İstanbul'da! İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği masada...

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'ye geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Stoltenberg'i yarın kabul edecek. Masada İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik süreci yer alacak.

    NATO Genel Sekreteri İstanbul’da!

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 3-5 Kasım tarihleri arasındaki Türkiye programı kapsamında İstanbul'a geldi.

    Stoltenberg'in Çavuşoğlu ile basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.



    BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK, ÇANAKKALE'YE GİDECEK
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile 4 Kasım'da İstanbul'da bir araya gelecek Stoltenberg aynı gün Çanakkale'yi de ziyaret edecek.

    Stoltenberg'in görüşmelerinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

    NATO Genel Sekreteri, Türkiye ziyareti öncesinde dün Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile telefon görüşmeleri yapmıştı.

    GÖZLER 8 KASIM'DA
    Stoltenberg'den sonra İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson'un da 8 Kasım'da Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi öngörülüyor.
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    Haberler Güncel NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İstanbul'da! İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği masada...
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