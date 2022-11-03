NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İstanbul'da! İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği masada...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 3-5 Kasım tarihleri arasındaki Türkiye programı kapsamında İstanbul'a geldi.
Stoltenberg'in Çavuşoğlu ile basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK, ÇANAKKALE'YE GİDECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile 4 Kasım'da İstanbul'da bir araya gelecek Stoltenberg aynı gün Çanakkale'yi de ziyaret edecek.
Stoltenberg'in görüşmelerinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
NATO Genel Sekreteri, Türkiye ziyareti öncesinde dün Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile telefon görüşmeleri yapmıştı.
GÖZLER 8 KASIM'DA
Stoltenberg'den sonra İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson'un da 8 Kasım'da Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi öngörülüyor.