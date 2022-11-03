NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İstanbul'da! İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği masada...





BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK, ÇANAKKALE'YE GİDECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile 4 Kasım'da İstanbul'da bir araya gelecek Stoltenberg aynı gün Çanakkale'yi de ziyaret edecek.

Stoltenberg'in görüşmelerinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmelerin ele alınması bekleniyor.