Şebnem Korur Fincancı kimdir, kökeni nedir? Kimyasal Silah yalanı ortaya çıktı! Şebnem Korur Fincancı ne dedi, NEDEN GÖZ ALTINA alındı?

ŞEBNEM KORUR FİNCANCI KİMDİR?

Rasime Şebnem Korur Fincancı 1959 dğumlu Türk doktor. Türk Tabipleri Birliği başkanıdır. Adli tıp, işkencenin saptanması ve rehabilitasyonu alanlarında uzmandır. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Ceza Hukuku Araştırmaları Derneğinin kurucu üyesidir. Eğitimini Kadıköy Maarif Koleji ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde yaptı.

Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, Türk Patoloji Derneği, Forensic Science Society (İngiltere), Académie Internatıonale de Médecine Légale et de Médecine Sociale, International Academy of Legal Medicine, New York Academy of Sciences, İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi Cezaevleri Çalışma Grubu, Association de Droit Penale Internationale, Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu ve benzeri kurumlarda görev yapmıştır.