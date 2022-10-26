Şebnem Korur Fincancı kimdir, kökeni nedir? Kimyasal Silah yalanı ortaya çıktı! Şebnem Korur Fincancı ne dedi, NEDEN GÖZ ALTINA alındı?

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı İstanbul'da gözaltına alındı. Fincancı'nın Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.
ŞEBNEM KORUR FİNCANCI NEDEN GÖZ ALTINA ALINDI?
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın yayın organına katılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığını iddia etti. TTB Başkanı'nın bu açıklamaları büyük tepki çekerken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı hakkında PKK/YPG'nin sözde yayın organına açıklama yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Şebnem Korur Fincancı 26 Ekim Çarşamba itibariyle gözaltına alındı.
ŞEBNEM KORUR FİNCANCI NE DEDİ?
TSK'ya iftira atarak kimyasal silah kullandığını belirten Fincancı "Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik-zehirli kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. "Uluslararası sözleşmelerin uygulanması ve kimyasal silahların kullanımını yasaklayan Cenevre Sözleşmesi kapsamında böyle bir iddia ortaya çıktığında nasıl bir araştırma yapılacağı da Minnesota Protokolü'nün ilkelerinin ele alınması gerekiyor" demişti.
ŞEBNEM KORUR FİNCANCI KİMDİR?
Rasime Şebnem Korur Fincancı 1959 dğumlu Türk doktor. Türk Tabipleri Birliği başkanıdır. Adli tıp, işkencenin saptanması ve rehabilitasyonu alanlarında uzmandır. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Ceza Hukuku Araştırmaları Derneğinin kurucu üyesidir. Eğitimini Kadıköy Maarif Koleji ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde yaptı.
Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, Türk Patoloji Derneği, Forensic Science Society (İngiltere), Académie Internatıonale de Médecine Légale et de Médecine Sociale, International Academy of Legal Medicine, New York Academy of Sciences, İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi Cezaevleri Çalışma Grubu, Association de Droit Penale Internationale, Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu ve benzeri kurumlarda görev yapmıştır.