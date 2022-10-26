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    • 26.10.2022 09:27
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    Şebnem Korur Fincancı kimdir, kökeni nedir? Kimyasal Silah yalanı ortaya çıktı! Şebnem Korur Fincancı ne dedi, NEDEN GÖZ ALTINA alındı?

    Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 'kimyasal silah' yalanını sürdürdü. Almanya'nın Köln kentinde sözde 'Türkiye'de insan hakkı ihlalleri' konulu bir konferansta konuşan Fincancı, "Hükümet savunma refleksi gösteriyor. Biz de onun yanıtını veririz. Sonuçta biz bilimsel verilerle bir inceleme yapılması gerektiğini söylüyoruz. Bunun da arkasındayız. Saldırmaları bizi susturmaz." dedi. Peki, Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı neden göz altına alındı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Şebnem Korur Fincancı kimdir, kökeni nedir?

    Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı İstanbul'da gözaltına alındı. Fincancı'nın Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.

    ŞEBNEM KORUR FİNCANCI NEDEN GÖZ ALTINA ALINDI?

    Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın yayın organına katılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığını iddia etti. TTB Başkanı'nın bu açıklamaları büyük tepki çekerken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı hakkında PKK/YPG'nin sözde yayın organına açıklama yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Şebnem Korur Fincancı 26 Ekim Çarşamba itibariyle gözaltına alındı.

    ŞEBNEM KORUR FİNCANCI NE DEDİ?

    TSK'ya iftira atarak kimyasal silah kullandığını belirten Fincancı "Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik-zehirli kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. "Uluslararası sözleşmelerin uygulanması ve kimyasal silahların kullanımını yasaklayan Cenevre Sözleşmesi kapsamında böyle bir iddia ortaya çıktığında nasıl bir araştırma yapılacağı da Minnesota Protokolü'nün ilkelerinin ele alınması gerekiyor" demişti.

    ŞEBNEM KORUR FİNCANCI KİMDİR?

    Rasime Şebnem Korur Fincancı 1959 dğumlu Türk doktor. Türk Tabipleri Birliği başkanıdır. Adli tıp, işkencenin saptanması ve rehabilitasyonu alanlarında uzmandır. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Ceza Hukuku Araştırmaları Derneğinin kurucu üyesidir. Eğitimini Kadıköy Maarif Koleji ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde yaptı.

    Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, Türk Patoloji Derneği, Forensic Science Society (İngiltere), Académie Internatıonale de Médecine Légale et de Médecine Sociale, International Academy of Legal Medicine, New York Academy of Sciences, İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi Cezaevleri Çalışma Grubu, Association de Droit Penale Internationale, Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu ve benzeri kurumlarda görev yapmıştır.

        20 Haziran 2016'da Sınır Tanımayan Gazeteciler'in Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve yazar Ahmet Nesin ile birlikte Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma amacıyla başlatılan "bir günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliği" kampanyasına katılması nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçlaması ile tutuklandı. Mahkeme gerekçe olarak, "üç kişinin gazetenin genel yayın yönetmenliğini üstlendikleri tarihlerde yayımlanan haber içerikleri ve görsellerde silahlı terör örgütü PKK/ KCK veya bu örgüte bağlı alt yapılanmaların propagandası mahiyetinde yazılar yazıldığı, örgüt adına suç işleyen, güvenlik güçleriyle çatışan kişilerin övüldüğünün anlaşıldığı" belirtildi.

        20 Ekim 2022 tarihinde Medya Haber TV'de katıldığı programda, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığını" söylediği iddia edildi. İlgili açıklamaları kamuoyunda tepki çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçlarından hakkında soruşturma başlatıldı ve göz altına alındı.
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        Haberler Güncel Şebnem Korur Fincancı kimdir, kökeni nedir? Kimyasal Silah yalanı ortaya çıktı! Şebnem Korur Fincancı ne dedi, NEDEN GÖZ ALTINA alındı?
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