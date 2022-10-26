Şebnem Korur Fincancı kimdir, kökeni nedir? Kimyasal Silah yalanı ortaya çıktı! Şebnem Korur Fincancı ne dedi, NEDEN GÖZ ALTINA alındı?

ŞEBNEM KORUR FİNCANCI NEDEN GÖZ ALTINA ALINDI?

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın yayın organına katılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığını iddia etti. TTB Başkanı'nın bu açıklamaları büyük tepki çekerken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı hakkında PKK/YPG'nin sözde yayın organına açıklama yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Şebnem Korur Fincancı 26 Ekim Çarşamba itibariyle gözaltına alındı.

ŞEBNEM KORUR FİNCANCI NE DEDİ?

TSK'ya iftira atarak kimyasal silah kullandığını belirten Fincancı "Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik-zehirli kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. "Uluslararası sözleşmelerin uygulanması ve kimyasal silahların kullanımını yasaklayan Cenevre Sözleşmesi kapsamında böyle bir iddia ortaya çıktığında nasıl bir araştırma yapılacağı da Minnesota Protokolü'nün ilkelerinin ele alınması gerekiyor" demişti.