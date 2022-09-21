Torbacılara baskın! Polis kapıya dayanınca ne var ne yok balkondan attılar

POLİSİ GÖRÜNCE NE VAR NE YOK BALKONDAN ATTILAR

Ekiplerin kapıya dayandığını fark eden ve içeriye gireceklerini anlayan T.N. (22) ile Y.İ.E. (21), poşet ve torba içerisindeki esrar maddelerini ve uyuşturucu satışından elde ettikleri bir miktar parayı bulundukları 6. katın balkonundan ve camından aşağıya attı.