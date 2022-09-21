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    • 21.09.2022 09:32
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    Torbacılara baskın! Polis kapıya dayanınca ne var ne yok balkondan attılar

    İzmir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Menemen'de “torbacı” olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik operasyonda polisin kapıya dayandığını fark eden şüpheliler, poşet ve torbalar içerisindeki esrar maddelerini ve uyuşturucu satışından elde ettikleri paraları 6. kattan aşağıya attılar.

    Polisİ görünce ne var ne yok balkondan attılar!

    İzmir'in Menemen ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik operasyonda 2 şüpheli de gözaltına alındı.

    Edinilen bilgiye göre Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik yapmış oldukları saha ve istihbari çalışmalar neticesinde Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararına istinaden Irmak Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi adresinde bulunan bir eve operasyon düzenledi.

    POLİSİ GÖRÜNCE NE VAR NE YOK BALKONDAN ATTILAR
    Ekiplerin kapıya dayandığını fark eden ve içeriye gireceklerini anlayan T.N. (22) ile Y.İ.E. (21), poşet ve torba içerisindeki esrar maddelerini ve uyuşturucu satışından elde ettikleri bir miktar parayı bulundukları 6. katın balkonundan ve camından aşağıya attı.



    SİTE İÇERİSİNDE VE DAİREDE ARAMALAR YAPILDI
    Bunun üzerine ekipler site içerisinde bulunan dış alanda yapılan çalışmalar sonucunda esrar maddelerini ve paraları toplayarak muhafaza altına aldı. Akabinde daire içerisinde de yapılan çalışmalarda ise farklı poşetler içerisinde 11 kilo 654 gram skunk ve bin 526 adet lyrica isimli sentetik hap ele geçirildi.


        Öte yandan, yakalanan 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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        Haberler Güncel Torbacılara baskın! Polis kapıya dayanınca ne var ne yok balkondan attılar
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