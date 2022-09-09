İYİ Partili Uğur Poyraz: CHP ile ittifak kurmadık

Muhalefetin etrafında toplandığı 6'lı masa ve gizli ortak HDP arasında son dönemde yaşananlar ülke gündemini meşgul ediyor. Son günlerde Gürsel Tekin'in HDP'ye 'bakanlık verilebilir' ifadesiyle başlayan süreç sonrası İYİ Parti CHP ve HDP kameralar karşısında ihalelerin ve koltuk kıyaklarının ifşasına kadar birbirine girdi. Ancak takvim.com.tr bu yaşananların masayı dağıtmayacağını ve seçimlerde ilk tura çoklu adayla girmek için planlı bir oyun olduğunu yazdı. Masanın büyük ortağı İYİ Parti’den gelen son açıklama gündeme bomba gibi düştü. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz katıldığı bir televizyon programında “CHP ile ittifak kurmadık” dedi.