Kız Kulesi'ndeki çalışma ne zaman bitecek? Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan inceleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un sembol yapılarından Kız Kulesi'nin restorasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Ersoy, "Dezenformasyonu göğüsleyemezsek bu devlet nasıl ileriye gidecek. Bilime uygun şekilde yapalım, doğrular nasıl olsa çıkar. Burada da aynı tahmin ettiğimiz oldu." dedi.
"YIL SONUNA DOĞRU ÇALIŞMALARI TAMAMLAYACAĞIZ"
Müzekart uygulamasının burada da geçerli olacağını söyleyen Bakan Ersoy, "Yıl sonuna doğru çalışmaları tamamlayacağız. Hedefimiz Mart ayına kadar burayı tekrar ziyaret edilebilir hale getirmek. Restorasyonda 2. Mahmud dönemi baz alındı" ifadelerini kullandı.