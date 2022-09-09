Takoz muhalefetin canını sıkacak rakamlar: İstanbul Havalimanları rakamları altüst etti

Kovid-19 salgını sürecinde dünya genelinde ve Türkiye'de büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, bu yılın başından bu yana hızla artmaya devam ediyor.

Salgının olumsuz etkisini geçen yıl alınan önlemlerle atlatan Türk sivil havacılığı da hava trafiği ve yolcu yoğunluğu açısından yükselişe geçti. Ocak ayında başlayan artış, 8 ay süresince aralıksız sürdü.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında bu yılın 8 ayında ağırlanan yolcu sayılarında geçen yıla göre önemli artışlar kaydedildi. Dönem içinde turizm sezonunun gelmesiyle hem iç hem de dış hatlarda yükseliş devam etti.

41 MİLYON YOLCU UÇTU

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlenen bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'nı bu yılın ocak-ağustos döneminde 41 milyon 143 bin 862 yolcu kullandı. Bu yolculardan 10 milyon 657 bin 810'u iç, 30 milyon 486 bin 52'si ise dış hatlardan seyahat etti.