Takoz muhalefetin canını sıkacak rakamlar: İstanbul Havalimanları rakamları altüst etti

Kovid-19 salgını sürecinde dünya genelinde ve Türkiye'de büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, bu yılın başından bu yana hızla artmaya devam ediyor.
Salgının olumsuz etkisini geçen yıl alınan önlemlerle atlatan Türk sivil havacılığı da hava trafiği ve yolcu yoğunluğu açısından yükselişe geçti. Ocak ayında başlayan artış, 8 ay süresince aralıksız sürdü.
İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında bu yılın 8 ayında ağırlanan yolcu sayılarında geçen yıla göre önemli artışlar kaydedildi. Dönem içinde turizm sezonunun gelmesiyle hem iç hem de dış hatlarda yükseliş devam etti.
41 MİLYON YOLCU UÇTU
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlenen bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'nı bu yılın ocak-ağustos döneminde 41 milyon 143 bin 862 yolcu kullandı. Bu yolculardan 10 milyon 657 bin 810'u iç, 30 milyon 486 bin 52'si ise dış hatlardan seyahat etti.
Yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında iç hatlarda yüzde 68, dış hatlarda ise yaklaşık yüzde 109 arttı.
YOLCU ARTIŞI YÜZDE 96
Geçen yılın aynı döneminde 20 milyon 943 bin 199 yolcunun ağırlandığı İstanbul Havalimanı'nda, önceki seneye göre yolcu sayısının 20 milyon 200 bin 663 arttığı hesaplandı. Bu dönemde yolcu artışı yüzde 96 olarak belirlendi.