Masanın ayağı sallantıda! HDP'ye 'Bakanlık vaadi' sonrası CHP ve İYİ Parti birbirini yiyor: "Kim bana had bildirecek?"

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala 6 benzemezin bir araya geldiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+2'lik masanın adayı hala belli olmuş değil.

Masadaki küçük hesaplar ve adaylık savaşlarının gölgesinde CHP ve İYİ Parti arasında HDP krizi baş gösterdi.

CHP'DEN HDP'YE 'BAKANLIK VEREBİLİRİZ' ÇIKIŞI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı bir programda 'HDP'ye bakanlık verebiliriz' çıkışında bulundu.

Tekin şu ifadeleri kullandı;



"Benim hiç geri vitesim yok. Ben ne söylediğimi biliyorum. Tarih beni haklı çıkaracak. HDP konusu Çiçek'e başka bir TV'de sorulmuş. O da 'Elbette, neden olmasın' demiş. Şimdi bir akıl tutulması yaşanıyor. Demokrasi diyoruz... Millet iradesi diyoruz... Siyasi partiler olarak seçime gideceğiz ve milletimiz de onlara oy verecek. Milletin oy verdiği bir siyasi parti seçilecek. HDP Meclis'te temsil ediliyor. Bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için HDP'yi saymayacaksınız. O zaman millet iradesi nerede kaldı? O zaman bu seçmen yarın nasıl oy verecek? HDP'ye Bakanlık verilebilir. Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir

CHP'li Gürsel Tekin'in bu sözlerine Yavuz Ağıraloğlu ve Müsavat Dervişoğlu başta olmak üzere birçok İYİ Partili'den sert tepki geldi.



"KİME SORDUNUZ, KİME NEYİ VERİYORSUNUZ?"

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, "İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın 'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız. Bu gibi talihsiz beyanatlar sebebiyle bir daha, açıkça şerh edelim ki: PKK'ya terör örgütü diyemeyen ve terörle bağını kopartamayan HDP ile asla yol yürümeyiz. İttifak hukukuna riayet ve karşılıklı saygı için bizim ilkelerimiz ve kırmızı çizgilerimiz dosdoğru anlaşılmalıdır" dedi.



CHP Genel Merkez yöneticilerine de sükut etmeyin çağrısında bulunan Dervişoğlu, "Gürsel Tekin beyefendi kendi namı hesabına verecek bir şeyi varsa, kime isterse ona versin. Densizliğin, hadsizliğin ve ilkelerimize saygısızlığın bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.



DERVİŞOĞLU'NDAN TEKİN'E: HADDİNİ VE HUDUDUNU BİL

İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, "İYİ Parti'yi ve onun ilkelerini anlamayanlara karşı ders vermek gerekirse, geri durmayacağımız unutulmamalıdır. Herkes haddini ve hududunu bilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.



"NE DEMEK HAD BİLDİRMEK? KİM BANA HAD BİLDİRECEK?"

Yaşanan bu gelişmelerin ardından HDP'ye 'Bakanlık' vaadinde bulunan CHP'li Gürsel Tekin'den İYİ Partili isimlere bomba yanıt geldi.



Tekin şu ifadeleri kullandı;



"40 yıldır siyasetin içindeyim CHP gibi çok önemli bir kurumun, okulun öğrencisiyim, bugüne kadar 6 Genel Başkan'la çalıştım, zamanı geldiği zaman eleştirmesini bilen bir insanım. Başka partinin insanlarının bana had bildirmesini şiddetle reddediyorum. Sayın Akşener'e olan saygımdan dolayı sesimi çıkarmıyorum. Ne demek had bildirmek? Kim bana had bildirecek? Bana tek had bildirecek insan CHP'nin kurumsal Genel Başkanı'dır. Eğer sorununuz milyonlarca seçmeni Cumhur İttifakı'na sevk etmekse bu başka bir şey."