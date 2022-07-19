Van canına

Van'da 24 yaşındaki bir kadın hasta, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Tomografide midesinde yabancı cisimler tespit edildi. Hemen ameliyata karar verildi. 2.5 saat süren operasyonda hastanın midesinden çivi, tırnak makası, cımbız, meyve bıçağı, çengelli iğne, madeni para olmak üzere 158 parça metal eşyanın çıkması şoke etti. Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Tekeş, böyle bir vakayla ilk defa karşılaştıklarını söyledi. "Büyük çivileri bükerek yutmuş. Çok şaşırdık. Bu kadarını da beklemiyorduk" dedi.