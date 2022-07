İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan 15 Temmuz açıklaması: "Doktorlar o gece savaş hekimi gibiydi"

"Eşime, 'Ben gidiyorum. Ne zaman döneceğimi bilmiyorum. Belki dönemeyebilirim' diyerek veda edip görevinin başına gittiğini söylerken gözleri dolan Prof. Dr. Memişoğlu, "57 yıllık hayatımın en zor saniyeleriydi. Çekmeköy'den tanklar geliyordu. Dudullu'dan Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne geçtim. Genel sekreterlik binasına geçtiğimde bütün başhekimleri göreve çağırdım. Saat gece 00.00'dan itibaren Acıbadem, Türk Telekom, Çengelköy'den yaralılar gelmeye başladı. An be an yaralıların sayısı artıyordu. Zeynep Kamil Çocuk ve Kadın Hastalıkları Hastanemiz de bile ameliyatlar yapmak zorunda kaldık" diye konuştu.