İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan 15 Temmuz açıklaması: "Doktorlar o gece savaş hekimi gibiydi"

GİZLİ KAHRAMANLAR

O gecenin unutulmaması için 'Gizli Kahramanlar' diye bir belgesel hazırladıklarını belirten Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sabah'ta yer alan haberde, "Nasıl bir vahşetin yaşandığı, bu milletin o gece nasıl bir fedakârlık yaptığını gelecek nesillere göstermek istedik. 30 bin dakikalık kamera kayıtlarımızı inceledik. İçinden 26 dakikalık bir belgesel hazırladık. Sağlıkçılarımız o gece yaşadıkları korkunç olayları kendi ağızlarından anlattı. Biz o gece hain darbecilerin ateşiyle asfalta düşen o bedenlerin, hiçbir beklentisi olamadığını gördük. Vatan sevgisiyle asfalta düşen gencecik bedenlerin hikâyesini herkesin bilmesini istedik" ifadelerini kullandı.

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