Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'Beylikdüzü-Bakırköy Metro Projesi' yanıtı!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu proje üretmek yerine 'engelleniyoruz' iddiasıyla algılara oynuyor.

İmamoğlu son olarak Bakırköy-Beylikdüzü Metro Projesi üzerinden 'engelleniyoruz' iddiasından bulundu. İmamoğlu, "Bu hattın hala bakanlıkta rafta tutulmasının, bir imzanın esirgenmesinin, yolculuğun hızlanmasının önüne engel konulmasının anlamsızlığını zihnimde çözemiyorum" dedi.

BAKANLIKTAN YANIT GECİKMEDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, Bakırköy-Beylikdüzü Metro Projesi'nin Bakanlığın onayını beklediği iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, "Metro projesi kapsamında Bakanlığımıza bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerince yapılan toplantılar neticesinde, projelerdeki gerekli tüm revizyonların yapılarak tüm projelerin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından Genel Müdürlüğe teslim edilmesinde mutabık kalınmıştır." ifadesi kullanıldı.

KAMUOYUNUN VAKTİNİ ÇALDI

Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir televizyon kanalında Bakırköy-Beylikdüzü Metro Projesi'nin Bakanlıkça "sürüncemede bırakıldığı" imasına yer verildiğine işaret edilerek "İlgili kişiler, gazeteciliğin göstermesi gereken ilk refleksi atlamayarak konunun tüm taraflarının görüşlerine başvursalardı, İBB Başkanı'nın oluşturmak istediği 'gerçeğe aykırı' bu ima ve algılama ile kamuoyunun değerli vakti çalınmayacaktı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bahsi edilen hattın, Sefaköy-Beylikdüzü (TÜYAP) Raylı Sistem Hattı olduğunun aktarıldığı açıklamada, şöyle devam edildi:

"Metro projesi kapsamında Bakanlığımıza bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ve İBB yetkililerince yapılan toplantılar neticesinde, projelerdeki gerekli tüm revizyonların yapılarak tüm projelerin İBB yetkilileri tarafından Genel Müdürlüğe teslim edilmesinde mutabık kalınmıştır. Temennimiz ise 'aciliyet veya hız kaygısının, bilgi ve kaynakların doğrulanmasının ve yanıt hakkının önüne geçmemesi' ilkesinin tüm yayın organları tarafından dikkate alınarak uygulanmasıdır. Öte yandan İstanbullular adına üzülerek tespit etmekteyiz ki amacı iş yapmak, millete hizmet götürmek olsaydı, Sefaköy-Beylikdüzü (TÜYAP) Raylı Sistem Hattı'nın paralelindeki, ihalesi 2017'de yapılan ve yapımının önünde herhangi bir engel bulunmayan Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı başta olmak üzere 100 kilometrelik metro hatlarında bir nebze olsun ilerleme kaydederlerdi."

"METRO PROJELERİNDE ÖNEMLİ İLERLEME KAYDETTİK"

Açıklamada, Bakanlığın her ilin olduğu gibi İstanbul'un ciddiyetle yönetilmesi gerektiğini her fırsatta, her platformda vurguladığı, İstanbulluların güvenli, konforlu ve hızlı ulaşıma bir an önce erişmesi için var gücüyle çalıştığı bildirilirken "'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' anlayışı ile sorumluluğunu yerine getirmeyenlerin sorumluluklarını bizler yerine getiriyoruz. Bu durumun en somut örneğini de İstanbul'da görüyoruz. 21 Haziran 2022 tarihi itibarıyla Bakanlık olarak İstanbul'da toplam uzunluğu 103,3 kilometreye ulaşan Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ile Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Kirazlı, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir, Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı, Altunizade-Çamlıca Cami-Bosna Bulvarı ve Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hatlarındaki çalışmalarımızda çok önemli ilerlemeler kaydettik." ifadelerine yer verildi.

Sadece 2022 yılı içerisinde Pendik-Sabiha Gökçen, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hatları ile yerel yönetimin milletin ihtiyacına rağmen inşa etmediği ve 2 yıl önce devralınan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın hizmete açılacağına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalarımızın tamamının sona ermesi ile İstanbul'da raylı sistem ağını 263 kilometreden 366,3 kilometreye çıkaracağız. Çünkü derdimiz milletimize, İstanbullulara hizmette yarışmaktır. Daha doğrusu yarışabilmeyi ummaktır. Umuyoruz çünkü millete hizmet yarışında rakipsiz olduğumuzu geçtiğimiz 20 senede net bir şekilde gördük. Görmeye de devam ediyoruz."