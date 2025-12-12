PODCAST CANLI YAYIN

Futbolda bahis soruşturmasında Barış Alper ve Abdülkerim Bardakcı'ya inceleme başlatıldı

Galatasaraylı Metehan Baltacı’nın PFDK’dan ceza aldığı gün WhatsApp grubunda, “Eren, Apo, Barış’tan silip bana eklediler” mesajını dikkate alan savcılık, Abdülkerim Bardakcı ile Barış Alper Yılmaz hakkında ‘bahis’ incelemesi başlattı. Yazışmalarda yer alan, "Kanka şu anlık bir şey yok ama dediğin gibi baksalar topçu kalmaz" ifadeleri dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında futbolcuların dijital materyallerinin incelenmesiyle yeni delillere ulaştı. Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında da 'bahis' incelemesi başlatıldı.

Soruşturma kapsamında aralarında Galatasaraylı Metehan Baltacı, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao'nun da bulunduğu 20 şüpheli tutuklanmıştı. Tutuklanan isimlerin dijital materyallerini inceleyen savcılık yeni bilgilere ulaştı. Baltacı'nın WhatsApp konuşmalarında geçen 3 isim soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dikkatini çekti.

CEZA ALDI İSYAN ETTİ

13 Kasım'da PFDK tarafından bahis oynadıkları gerekçesiyle hak mahrumiyeti cezası verilen futbolcuların isimlerini açıkladığı gün, Metehan Baltacı'nın bir WhatsApp grubunda yazdığı mesajlar ortaya çıktı. Galatasaraylı Eren Elmalı 45 gün ve Metehan Baltacı ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı. Kendisinin de PFDK'nın bahis oynayan futbolcuların açıklandığı listede gören Baltacı, futbolcu arkadaşlarının da olduğu WhatsApp grubunda PFDK listesinden bahsettiği görüldü. Baltacı'nın tüm bahis sitelerine bakılacağına yönelik yazdığı bir mesaj üzerine, bir arkadaşı, "Nereye bakıyorlarmış? Misli'ye falan mı?" sorusunu sorarken Baltacı da "Ne kadar varsa" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarda kendi maçlarına bahis oynayan futbolcuların bile olduğu yönünde sohbetine devam edildiği esnada Baltacı'nın "Akredite olan herkes paket" dediği ve devamında kullandığı küfürlü ve veryansın tonunda ettiği cümleler savcılığın dikkatini çekti. Baltacı, "Bende başka muhabbetler var abi. Eren, Apo, Barış'tan silip bana eklediler a...." ifadelerini kullandı.

DEDİĞİN GİBİYSE TOPÇU KALMAZ

Bunu yazdıktan sonra bir arkadaşı ise, "Kanka şu anlık bir şey yok ama dediğin gibi baksalar topçu kalmaz" ifadeleriyle cevap verdi.

YILMAZ VE BARDAKÇI'YA İNCELEME

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Baltacı'nın mesajlarına yoğunlaştı. Takvim'den Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, Baltacı'nın bahsettiği isimlerden 'Eren'in Galatasaraylı Eren Elmalı, 'Apo'nun Galatasaraylı stoper Abdülkerim Bardakçı, 'Barış'ın ise son yıllarda yükselen bir performansla yurt dışına astronomik ücretlerle transfer olacağı yönünde geçtiğimiz transfer sezonunun gözde ismi haline gelen Barış Alper Yılmaz olduğu değerlendiriliyor.

Soruşturma birimleri, PFDK'dan ceza alan Eren Elmalı'nın yanı sıra daha önce bahis skandalına adı karışmayan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı'yı da mercek altına aldı.

