İSPARK'ın yüzde 100 zamlanmasına tepkiler çığ gibi: İSPARK mazotla mı çalışıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ (İSPARK) otopark ücretlerine yüzde yüz zam yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İBB yönetiminin, İSPARK personeline yüzde 54,4 oranındaki zammın karşılanabilmesi için park ücreti tarifesinde zam talep etmişti. Bunun üzerine İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 25 zam teklifi kabul edilmişti.
Daha önce tam gün otopark ücreti 25 lirayken yapılan zamla ücretler 50 lira oldu. Bazı yerlerdeyse 60 lira.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "İspark mazotla mı çalışıyor?" diye sordu.
İşte Tezel'in konuyla ilgili yazısı:
Beşiktaş'ta özel bir otoparka aylık ödememi yapıyordum "Abi zam geldi" dedi. "Daha yeni zam yapmıştınız" dedim. "Abi İspark zam yapınca biz de otomatik zam yapıyoruz" dedi.
Yani İspark zam yapınca diğerleri de yapıyor!
Geçtiğimiz yıl İspark'ta bir saat için 6-7 lira ödüyorduk. Son zamla birlikte 0-1 saat otopark ücretleri 18 liraya çıktı. Genelde bir saate işinizi bitirip, park yerinden ayrılamazsınız. İstanbullular 1-2 saat 23 TL, 2-4 saat 30 TL üzerinden hesap yapsın.
Bir günlük park ücreti ise 50 TL! Bebek gibi gözde semtlerde 60 TL. Bu da bazı semtlerde yüzde 100 zam yapıldığı anlamına geliyor!