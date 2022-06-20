İSPARK'ın yüzde 100 zamlanmasına tepkiler çığ gibi: İSPARK mazotla mı çalışıyor?

Zamma gerekçe olarak gösterilen personel maaşları, İspark'ın toplam kazancındaki maliyet yüzdesi ne olabilir ki?

Zaten sene başında personel giderleri için zam yapılmamış mıydı?

Evet, her şey zamlandı. Ancak sokak başına personel dikmenin, mevcut otoparklarda iki personel çalıştırmanın, bir pos cihazı ve üzerinde İspark yazan çubuğun işletme maliyeti ne kadar olabilir?

İspark mazotla mı çalışıyor?

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