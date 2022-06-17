Yenikapı’da metro arızalandı vatandaş isyan etti: İstanbul'da metro Taksim'e kadar!

CHP'li İBB'nin İETT ve metrolardaki fiyaskosuna bugün bir yenisi daha eklendi. Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki teknik bir arıza nedeniyle seferlerde aksaklık yaşanırken duraklarda yoğunluk oluştu.
Arıza uzun süre giderilemeyince metroda izdiham yaşandı, vatandaş isyan etti.
Uzun süre giderilemeyen arıza nedeniyle vatandaşlar otobüslere yöneldi. Arızadan haberi olmayan vatandaşlar ise metro durağında beklemek zorunda kaldı.
Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından da arıza ile ilgili eleştirilerde bulundu. Arıza giderilemeyince seferler Taksim istasyonu üzerinden aktarmalı olarak devam etti.