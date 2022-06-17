Yenikapı’da metro arızalandı vatandaş isyan etti: İstanbul'da metro Taksim'e kadar!





"VİRÜSTEN YENİ ÇIKTIK AMA BU ŞARTLAR ALTINDA BURADA DAHA BÜYÜK BİR SIKINTI OLABİLİR"

Ömer Pehlivan isimli vatandaş da, "Teknik bir arıza varmış, nedeni de belli değilmiş. İnsanları da uyarmıyorlar aşağı inerken. Virüsten yeni çıktık ama bu şartlar altında burada daha büyük bir sıkıntı olabilir" diye konuştu.

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