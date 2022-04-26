Akkuyu Nükleer Güç Santrali kapılarını Türkiye'nin geleceği olan çocuklara açtı

Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından organize edilen etkinlikte, çocuklar ebeveynlerinin çalıştığı inşaat sahasını kendilerine özel olarak tahsis edilen otobüsle gezdi. Çocuklara Akkuyu Nükleer A.Ş. Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin ve Akkuyu Nükleer A.Ş. İnşaat Bölümü Müdürü Maksim Kucherenko rehberlik etti. Çocuklar saha gezisi öncesi inşaat sahasına gelen tüm ziyaretçilere verilen zorunlu güvenlik brifingini aldı. Özel olarak hazırlanan minik kaskları ve reflektif yelekleri de giyen çocuklar, ebeveynleri ve rehberleri eşliğinde Türkiye'nin ilk nükleer santralinin inşaat sahasını dolaştı.
Gezinin ilk ayağı, farklı ülkelerden nükleer santral için ekipman taşıyan gemilerin geldiği Doğu Kargo Terminali oldu. Çocuklar, ardından dünyanın en güçlü Liebherr LR 13000 paletli vincini görme ve vinç operatörünün koltuğuna oturma fırsatı yakaladı. İnşaat görevlileri çocuklara ayrıca damperli kamyonlar, ekskavatörler, forkliftler gibi inşaat ekipmanlarının nasıl çalıştırıldığını da gösterdi. İnşaat çalışanları, çocuklara bölgede yaşayan hayvanlar hakkında da bilgi verdi. Nükleer santral inşaat sahasına yakın bölgede karaca, yaban domuzu ve dağ keçilerinin, denizde ise fok ve kaplumbağaların yaşadığını öğrenen çocuklar, nükleer santralin inşaat sahasına özel bir güvenlik bölgesi statüsü verildiğini ve bölgede avlanma yasak olduğu için faunada yaşayan canlıların güvende olduğunu da öğrenmiş oldu. Buradan deniz seviyesinden 200 metre yüksekliğindeki seyir tepesine geçen çocuklar, inşaat sahasının ne kadar büyük olduğunu görme şansını yakaladı. Burada hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar, daha sonra kendileri için sprey boya ve şablonların hazırlandığı ofise dönerek, büyük bir duvarı boyadı.
"YAPTIĞIMIZ HER ŞEY GELECEK NESİLLERE FAYDA SAĞLAYACAK"
Çocukların ziyaretine ilişkin açıklama yapan Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, "Her çocuk anne ve babasının nerede çalıştığını merak eder. Hele de ebeveynleri böyle büyük çaplı ve eşsiz bir projede yer alıyorlarsa. Meraklarını gidermek için Akkuyu NGS şantiyesinin kapılarını çocuklara açtık ve onlara şantiyemizdeki en ilginç yerleri gösterdik. Bu şantiye gezisinin çocuklar üzerinde olumlu etkiler bıraktığından eminim. Çocukların Akkuyu NGS şantiyesine yaptığı geziler, büyük ölçekli bir kariyer rehberliği projesinin parçasıdır. Söz konusu proje, bu yılın ocak ayında başladı. Sahada görevli mühendislerimiz, inşaat çalışanlarımız, itfaiye görevlilerimiz ve diğer çalışanlarımız açılan ustalık sınıflarında ve açık sınıflarda işlerinin özelliklerinden bahsedip, çocukların meslek seçimlerine karar vermesine yardımcı oluyorlar. Bu çok önemli ve gerekli bir çalışma. Çünkü yaptığımız her şey gelecek nesillere fayda sağlayacak" dedi.