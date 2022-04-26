Akkuyu Nükleer Güç Santrali kapılarını Türkiye'nin geleceği olan çocuklara açtı





10 yaşındaki Sine Karataş, "Babam burada çalışıyor. Evde bana inşaatla ilgili pek çok şey anlattı. Ama bu kadar büyük olduğunu hayal etmemiştim. Burası yolları, evleri, ekipmanları olan bir şehir. Uzun zamandır geziye hazırlanıyordum ve endişeliydim. Bugün sabah 06.00'da kalktım, uyuyakalmaktan çok korktum. Her şey çok iyi geçti. Sahayı görmekle kalmadık, resim yaptık, fotoğraf çektik ve hediyeler de aldık" diye konuştu.

7 yaşındaki Kerim Özdemir de, "Gezi sırasında sahayı gezmekle kalmayıp aynı zamanda resim de yaptık. Bu tam bir sürpriz oldu. Ayrıca öğle yemeği çok lezzetliydi. Artık annemin nerede çalıştığını biliyorum" ifadelerini kullandı.

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