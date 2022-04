Akkuyu Nükleer Güç Santrali kapılarını Türkiye'nin geleceği olan çocuklara açtı

"YAPTIĞIMIZ HER ŞEY GELECEK NESİLLERE FAYDA SAĞLAYACAK"

Çocukların ziyaretine ilişkin açıklama yapan Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, "Her çocuk anne ve babasının nerede çalıştığını merak eder. Hele de ebeveynleri böyle büyük çaplı ve eşsiz bir projede yer alıyorlarsa. Meraklarını gidermek için Akkuyu NGS şantiyesinin kapılarını çocuklara açtık ve onlara şantiyemizdeki en ilginç yerleri gösterdik. Bu şantiye gezisinin çocuklar üzerinde olumlu etkiler bıraktığından eminim. Çocukların Akkuyu NGS şantiyesine yaptığı geziler, büyük ölçekli bir kariyer rehberliği projesinin parçasıdır. Söz konusu proje, bu yılın ocak ayında başladı. Sahada görevli mühendislerimiz, inşaat çalışanlarımız, itfaiye görevlilerimiz ve diğer çalışanlarımız açılan ustalık sınıflarında ve açık sınıflarda işlerinin özelliklerinden bahsedip, çocukların meslek seçimlerine karar vermesine yardımcı oluyorlar. Bu çok önemli ve gerekli bir çalışma. Çünkü yaptığımız her şey gelecek nesillere fayda sağlayacak" dedi.