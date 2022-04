CHP'li meclis üyesi Gülşah Güney'den 10 milyon liralık vurgun! Senetler sonradan doldurulmuş

'SENET DAHA SONRA DOLDURULMUŞ'

Kofçaz'ın Devletliağaç köyünde çiftçilik yapan Gürsel Şentürk, kooperatifle gübre sözleşmesi yaptığını ve mağdurlardan biri olduğunu belirterek, "Bana 5 ton gübre geldi. Gübreleri alırken 45 bin lira borcum olduğu söylendi. Daha sonra 12 ton gübre yazılıp benim 143 bin TL borçlandırıldığım gün yüzüne çıktı. Şu an hakkımızı aramaya çalışıyoruz ama güvenden dolayı bir senet imzası olduğu için bizi her gittiğimiz kapı suçlu buluyor. Senet imzaladık. Senette rakam yazmıyordu, daha sonradan doldurulmuş. Açık senet diyebiliriz. Güven istismarı söz konusu. 98 bin lira zararım var. Benim gibi 50-60 kişi var. Önceki hafta başlangıcında avukatım vasıtasıyla bir suç duyurusunda bulundum. Hakkımı yargıda aramaya çalışıyoruz. Şu anda yapabileceğimiz tek durum bu. Kooperatif, Ankara'dan müfettiş talep ettiğini söyledi. Geçen gün tesadüfen müfettişlerle karşılaştım. Kendileriyle tanışma fırsatımız oldu. Biraz konuştuk ama onların da işaret ettiği, biz suçluyuz. 'Güvenip de atmayacaktınız senede. Malı aldım, diye imza atmışsınız senede' diyor. Bunlar evrak arasına konmuş, bilmeden evraklara imza atmışız. Senelerdir pancardan alışveriş yapıyoruz, hiç böyle bir mağduriyet yaşamadık. Müfettişlere de bunu anlatmaya çalıştım, buradaki çelişki aslında şu; diyorlar ki malı almadan neden senet atıyorsun? Bankaya gidip kredi çekmeye çalıştığın zaman paranı önce cebine koyuyorlar mı? Atıyorsun imzanı, paranı alıyorsun. Burada da diyor ki; 'At imzanı, akşama malın evinde'. Attık imzayı, mal gelmedi. Gönderin malı, diyoruz. 'Malı sen almış görünüyorsun, mal veremeyiz' diyorlar. O zaman borcumu silin benim. Almadığım mala ne borcu ödeyeceğim? Bu zor şartlarda bir de bunun olması kötü oldu" diye konuştu.