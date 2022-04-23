CHP'li meclis üyesi Gülşah Güney'den 10 milyon liralık vurgun! Senetler sonradan doldurulmuş





Kofçaz ilçesinin 16 köyü bulunduğunu ve kooperatifin bu köylere hizmet verdiğini belirten Vardar, "En çok güvendiğimiz kooperatifti. Çünkü aradığımız her şeyi bulabiliyorduk. Piyasada 10 lira ise burada 9 liraya bulabiliyorduk. Senetli alıyorduk, zaman tanıyordu. Zaman açısından da bizim için avantajlıydı. Şimdi artık mağdur olduk. Sonuç nereye varır, yargıya mı intikal eder bilmiyoruz. Yoksa borçlarını kabul eder mi bilmiyoruz. Bizim adımıza tekrar senet düzenlemişler. Alpullu'dan gelecek kooperatif yeni düzenlemeler hakkında telefonumuza mesaj geldi. Ama ne senedidir, bilmiyoruz. Almadan bir şey diyemeyiz. Sadece kısa bir mesaj. Şu anda Kofçaz ilçesinin Pancar Kooperatifi'nden kaynaklanan bir mağduriyeti var. Rakam olarak bilemem ama kişi olarak birçok üyesi var. Bana göre hepsi mağdurdur. Kimisi elden para vermiştir, kimisi de benim gibi senetlidir. Kofçaz'ın köyleriyle birlikte nüfusu 2 bindir. Bunların yüzde 10'u bunlardan alışveriş yapsa, 200 kişi eder. Bunun yüzde 50'si de olabilir. Sonuçta bu bankalara düştüğü zaman bizim için sıkıntı olur. Ekemeyiz, üretim yapamayız. Bunun sonuca bağlanması lazım ya da Panko Birlik, bize senetleri kabul ettiğini ve gübreleri teslim edeceğini kabul edecek" dedi.



'KOOPERATİFİN DIŞINA ÇIKMIŞ BU İŞ'

Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramis Özgen de olayı öğrenir öğrenmez müfettiş göndererek, inceleme başlattıklarını söyledi. Kooperatifin sisteminde usulsüzlük görünmediğini belirten Özgen, "Bizim hesaplarımızda zimmetine para geçirdiği görünmüyor. Biz de ürün satışı olmadan senet düzenlenmez, senede imza atılmaz. Sistem buna izin vermez. Kooperatifimizin dışına çıkmış bu iş. Müfettişlerimiz gereken incelemeyi yapıyor. Mağdur olduğunu söyleyen çiftçilerle gereken görüşmeler sürdürülüyor. Savcılık zaten gereğini yapmış. Biz de kendi açımızdan gerekli soruşturmaları yapıyoruz. Müfettişlerimizin raporunda gerçek ortaya çıkar" diye konuştu.

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