Başkan Recep Tayyip Erdoğan Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri ile İftar Programı’na katıldı

Başkan Erdoğan, Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri ile İftar Programı'na katıldı. Türkiye'nin, Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren, zorunlu ders saatini en düşük tutan ülke olduğunu belirten Erdoğan, "Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük. Böylece Türk eğitim tarihinde ilk kez öğretmenlerimizi müstakil bir meslek kanununa kavuşturduk" dedi. Erdoğan şöyle devam etti: En çok öğretmen ataması bizim dönemimizde gerçekleşmiştir. Öğretmenlerimiz eli öpülesi insanlardır.

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