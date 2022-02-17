Hüseyin Can Gökçek tutuklandı mı? Sıla Şentürk'ü canice katleden Hüseyin Can Gökçek kimdir, kaç yaşında? Sıla Şentürk olayı nedir?

Türkiye'nin konuştuğı Sıla Şentürk cinayetinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün boğazını keserek öldüren Hüseyin Can Gökçek yakalandı mı? Sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Peki, Sıla Şentürk'ü canice katleden Hüseyin Can Gökçek kimdir, kaç yaşında? Sıla Şentürk olayı nedir? İşte detaylar...
Giresun'da Hüseyin Can Gökçek (21), Sıla Şentürk'ü (16) bıçakla boğazını keserek öldürdü.
Olay, sabah saatlerinde Erikliman köyünde meydana geldi. Babaannesine ait evde kalan Sıla Şentürk, iddiaya göre bir süre önce ailesinin nişanlandırdığı Hüseyin Can Gökçek ile tartıştı.
16 YAŞINDAKİ SILA ŞENTÜRK'ÜN BOĞAZINI KESİP EVDEN KAÇTI
Gökçek, yanında getirdiği bıçakla Şentürk'ün boğazını kesti. Küçük kız, kanlar içinde kalırken, Gökçek ise evden kaçtı. Aile fertlerinin olmadığı evde işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına ifade edip, yardım istedi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Şentürk'ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
CANİ YAKALANDI
Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı'nda polis ekiplerince yakalandı.
Öte yandan polis ekipleri, olay yerinden kaçan Hüseyin Can Gökçek'in il dışına çıkmak için havalimanına kendisini götüren taksi sürücüsünün de ifadesine başvurdu.