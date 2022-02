Hüseyin Can Gökçek tutuklandı mı? Sıla Şentürk'ü canice katleden Hüseyin Can Gökçek kimdir, kaç yaşında? Sıla Şentürk olayı nedir?

10 AYRI SUÇTAN SABIKASI VAR

Şentürk ailesinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine 1 ay cezaevinde kalan Gökçek, ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gökçek'in 10 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.

Bu arada Şentürk ailesi Sıla'nın Hüseyin Can Gökçek'den ayrıldıktan sonra başka biriyle nişanlı olmadığı açıkladı.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek ile Sıla'nın annesi Asiye Şentürk ve yakınlarının ifadelerine başvuruldu.

SILA ŞENTÜRK'ÜN AİLESİ HÜSEYİN'İ İSTEMEDİ

Mekatronik-CNC uzmanı olarak Ankara'da çalışan katil zanlısI Hüseyin Can Gökçek'in Sıla Şentürk ile 2019 yılı Aralık ayında sosyal medya üzerinden tanıştığı, 2020 ve 2021 yılı Mart ayına kadar zanlının toplamda 5-6 kez Giresun iline geldiği belirlendi. Sıla ile yüz yüze görüşen geçen yılda Sıla'nın ailesinin ilişkilerini öğrenmeleri üzerine tanışmak amacıyla Giresun'a gelen zanlının ailenin evinde 5 gün kaldığı, Sıla'nın ailesinin Hüseyin Can Gökçek'in uygunsuz davranışları üzerine tartışma çıktığı, Sıla ile zanlının Trabzon iline kaçtığı, ailenin şikayeti üzerine de Trabzon'da yakalandıkları, Hüseyin Can Gökçek'in de geçen yıl Mart ayında "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine konulduğu ortaya çıktı.