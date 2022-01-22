Son dakika: Balıkesir Dursunbey'de 4,7'lik deprem! İstanbul, Bursa ve çevre illerde hissedildi | SON DEPREMLER LİSTESİ

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.31'de Dursunbey ilçesinde 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 11,49 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, çevre illerden de hissedildiği bildirildi.
Deprem İstanbul ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden hissedildi.
Depremin meydana geldiği nokta
KANDİLLİ 4.8 DEDİ
Kandilli Rasathanesi, Balıkesir merkezli depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı.
"OLUMSUZ BİR İHBAR YOK"
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depreme ilişkin bir açıklama daha yayımladı.
Açıklamada, "Dursunbey ilçesine meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4,7 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.
İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir merkezli depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu, "Balıkesir Dursunbey'de, 22.31'de gerçekleşen 4,7 büyüklüğünde #deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Balıkesirimize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.