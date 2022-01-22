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    • 22.01.2022 23:20
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    Son dakika: Balıkesir Dursunbey'de 4,7'lik deprem! İstanbul, Bursa ve çevre illerde hissedildi | SON DEPREMLER LİSTESİ

    AFAD'dan elde edilen verilere göre Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.31'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta İstanbul ve Bursa olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı.

    İstanbul’da hissedilen bir deprem oldu

    Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.31'de Dursunbey ilçesinde 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

    Depremin 11,49 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, çevre illerden de hissedildiği bildirildi.


    Deprem İstanbul ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden hissedildi.



    Depremin meydana geldiği nokta

    KANDİLLİ 4.8 DEDİ
    Kandilli Rasathanesi, Balıkesir merkezli depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı.


    "OLUMSUZ BİR İHBAR YOK"
    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depreme ilişkin bir açıklama daha yayımladı.

    Açıklamada, "Dursunbey ilçesine meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4,7 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.




    İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir merkezli depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Bakan Soylu, "Balıkesir Dursunbey'de, 22.31'de gerçekleşen 4,7 büyüklüğünde #deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Balıkesirimize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.



        "ENDİŞE VERİCİ BİR SONUÇ SÖZ KONUSU DEĞİL"
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden depremle ilgili bir paylaşım yaptı.

        Bakan Koca paylaşımında "Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, yaklaşık yarım saat önce 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. 112 Acil Ekiplerimiz bölgeyi taramak üzere görevlendirilmiştir. İlk bilgilere göre, endişe verici bir sonuç söz konusu değil. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.



        Depremin ardından İstanbul ve Bursa Valiliği'nden de açıklamalar peş peşe geldi.

        İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Balıkesir Dursunbey merkezli AFAD verilerine göre 4.7 büyüklüğünde meydana gelen ve #İstanbul'da da hissedilen #deprem'den etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" açıklamasında bulundu.

        Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Merkez üssü Balıkesir Ayvacık ilçesi olan ve Bursa'mızda da hissedilen deprem dolayısıyla an itibariyle birimlerimize intikal eden bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Allah Ülkemizi, Bursa'mızı her türlü felaketten korusun" dedi.



        İşte depreme dair tüm detaylar;

        Büyüklük : 4.7 (Mw)



            Yer : Dursunbey (Balikesir)



            Tarih-Saat : 22.01.2022, 22:31:43 TSİ



            Enlem : 39.5588 N

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                Haberler Güncel Son dakika: Balıkesir Dursunbey'de 4,7'lik deprem! İstanbul, Bursa ve çevre illerde hissedildi | SON DEPREMLER LİSTESİ
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