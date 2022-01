Son dakika: Balıkesir Dursunbey'de 4,7'lik deprem! İstanbul, Bursa ve çevre illerde hissedildi | SON DEPREMLER LİSTESİ

Depremin ardından İstanbul ve Bursa Valiliği'nden de açıklamalar peş peşe geldi.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Balıkesir Dursunbey merkezli AFAD verilerine göre 4.7 büyüklüğünde meydana gelen ve #İstanbul'da da hissedilen #deprem'den etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" açıklamasında bulundu.



Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Merkez üssü Balıkesir Ayvacık ilçesi olan ve Bursa'mızda da hissedilen deprem dolayısıyla an itibariyle birimlerimize intikal eden bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Allah Ülkemizi, Bursa'mızı her türlü felaketten korusun" dedi.