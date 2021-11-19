On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 19 Kasım On Numara çekilişi kazandıran numaralar hangileri? Büyük ikramiye...

Şans oyunlarını yakından takip edenler On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu? Sorusuna yanıt arıyor. Büyük ikramiye hayalini kuran ve oynadıkları kuponları bayilere giderek yatıranlar hangi numaraların şanslı olacağını merak etmeye başladı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından canlı yayın ile noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara'nın bugünkü ikramiye tutarı 250 bin lira ve oldukça heyecanlandırdı. Peki 19 Kasım Cuma On Numara çekilişi büyük ikramiye kazandıran numaralar açıklandı mı?
19 KASIM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
On Numara çekilişi saat 20:00'da başladı ve sonuçlar açıklandı.
İşte kazandıran numaralar:
17, 22, 44, 70, 19, 74, 68, 62, 9, 54, 15, 2, 20, 42, 55
59, 35, 46, 12, 13, 41, 80
MPİ ON NUMARA SORGULAMA EKRANI!
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.
ON NUMARA KURALLARI NELERDİR?
On Numara'nın kuralları aşağıdaki gibidir;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.