On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 19 Kasım On Numara çekilişi kazandıran numaralar hangileri? Büyük ikramiye...

Şans oyunlarını yakından takip edenler On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu? Sorusuna yanıt arıyor. Büyük ikramiye hayalini kuran ve oynadıkları kuponları bayilere giderek yatıranlar hangi numaraların şanslı olacağını merak etmeye başladı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından canlı yayın ile noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara'nın bugünkü ikramiye tutarı 250 bin lira ve oldukça heyecanlandırdı. Peki 19 Kasım Cuma On Numara çekilişi büyük ikramiye kazandıran numaralar açıklandı mı?