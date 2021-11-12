İstanbul’a fahiş zam yağmuru! Bayiler, Hamidiye A.Ş Su fabrikasını protesto ediyor

CHP Haberleri... CHP'li Ekrem İmamoğlu en büyük seçim vaadini de çiğnedi. Seçim döneminde İstanbul'da hayatı ucuzlatmak vaadinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi Halk Ekmek büfelerinde sattığı 39 çeşit paketli unlu mamullerine 8 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 33,5 zam yaptı. Sabah'ın aktardığına göre 670 gram normal tost ekmeğinin fiyatı 5,75 liradan 8 lira 50 kuruşa yükseldi. İBB yönetimi göreve geldiğinde Halk Ekmek fiyatı 0,75 kuruşken peş peşe gelen zamlarla fiyatı 1.25 kuruşa yükseldi.