İstanbullu'ya hizmet edemeyen CHP'li İBB AK Partili Fatih Belediyesi'nin projesine çöktü! Yine kendi pankartını asıp algı yaptı

SADECE 4 ESERİ RESTORE EDECEK

Bölgede yanlızca 4 tarihi eseri retore edecek olan İBB'nin, 350 yapının restorasyonunu üstlenen AK Partili Fatih Belediyesi'nin çalışmalarını gölgede bırakmak adına bölgeye dev pankartlar astığı görüldü. Fatih Belediyesi'nin yürüttüğü proje kapsamında Balat, Ayvansaray, Fener, Unkapanı ve Cibali'yi içinde barındıran Haliç Caddesi'ndeki 350 binanın bakım ve onarımı yapılıp, boyanarak, rengârenk bir görünüme kavuşturuluyor.