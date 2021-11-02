Alınan bilgiye göre, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe istasyonundaki yürüyen merdivenler arızalandı.
İstasyondan çıkmak ve trene gitmek isteyen vatandaşlar, asansörlerle yöneldi. Önünde kuyruk oluşan asansörlerin de yetersiz kalmasıyla kalabalık, normal merdivenleri kullandı.
Arızanın giderilmesinin ardından yürüyen merdivenlerin çalışmasıyla istasyondaki yoğunluk normale döndü.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Mağdur vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Twitter'da yer alan bazı yorumlar şu şekilde: