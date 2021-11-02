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    • Güncel
    • 02.11.2021 12:24
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    • 02.11.2021 12:33
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    İstanbullunun ulaşım çilesi bitmek bilmiyor! Gayrettepe metro istasyonunda tepki çeken görüntü

    İstanbul'da ulaşım sorunu her geçen gün daha da büyüyerek kriz boyutuna gelmiş durumda. Son olarak Gayrettepe metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinin arızalanması nedeniyle istasyonda yolcu yoğunluğu oluştu, yolcular isyan etti.

    İstanbullunun ulaşım çilesi bitmek bilmiyor!

    Alınan bilgiye göre, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe istasyonundaki yürüyen merdivenler arızalandı.

    İstanbullunun ulaşım çilesi bitmek bilmiyor!

    İstasyondan çıkmak ve trene gitmek isteyen vatandaşlar, asansörlerle yöneldi. Önünde kuyruk oluşan asansörlerin de yetersiz kalmasıyla kalabalık, normal merdivenleri kullandı.

    Arızanın giderilmesinin ardından yürüyen merdivenlerin çalışmasıyla istasyondaki yoğunluk normale döndü.



    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
    Mağdur vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Twitter'da yer alan bazı yorumlar şu şekilde:



        Söğütlüçeşme yönünden gelip Gayrettepe'de M2'ye aktarma yapmaya çalışanları merdivenleri kapatıp asansöre mahkum ederek inanılmaz uzun bir kuyruk oluşmasına ve vakit kaybına neden oluyorsunuz. Bunu acil çözmeniz gerek!



        Gayrettepe metrodaki asansör kuyrugu rezillik günlerdir böyle biri bir el atsın



        Gayrettepe metroya inen kapıyı neden kapattınız? Tam iş saatinde zaten 400 metrelik zaman alan yolu daha da uzatmak için mi? Asansörler çok yavaş inilecek tek kapıyı da kapatıyorsunuz bir tane de görevli yok!

            DÜN DE TAKSİM'DE AYNI GÖRÜNTÜLER VARDI
            Dün de İstanbul'un en işlek yeri olan Taksim'de benzer görüntüler ortaya çıkmış, yürüyen merdivenleri kullanmayan vatandaşlar duruma tepki göstermişti.

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            Haberler Güncel İstanbullunun ulaşım çilesi bitmek bilmiyor! Gayrettepe metro istasyonunda tepki çeken görüntü
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