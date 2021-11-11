CHP'li İBB’nin yarım bıraktığı parkı, Zeytinburnu Belediyesi tamamladı: Burası yaklaşık 2 yıldır çok kötü bir durumdaydı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray Zeytinburnu Durağı üzerinde yer alan ve yapımı Zeytinburnu Belediyesi tarafından tamamlanan Marmaray Zübeyde Hanım Parkı açılış törenine katıldı.
17 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapımına başladığı ve şu anki İBB yönetimi tarafından yarım bırakılması nedeniyle Zeytinburnu Belediyesi'nin 38 günde yapımını tamamladığı park, halkın hizmetine açıldı.
Açılış töreninde konuşan Bakan Karaismailoğlu, İBB'ye yüklendi.
"ŞUAN Kİ İBB YÖNETİMİ TARAFINDAN BÜTÜN ÇALIŞMALAR DURDURULDU"