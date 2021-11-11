CHP'li İBB’nin yarım bıraktığı parkı, Zeytinburnu Belediyesi tamamladı: Burası yaklaşık 2 yıldır çok kötü bir durumdaydı

38 Günde parkın yapımını tamamladıklarını ifade eden Arısoy, "Zeytinburnu için gerçekten çok önemli uzun yıllardır uğraştığımız bir projenin açılışını yaptık. Buranın çalışmasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2018 Ekim ayında başlamıştı. Ancak tamamlayamadılar. Tamamlamakta bize nasip oldu. Emek veren herkese çok teşekkür ederim. Zeytinburnu'muza İstanbul'umuza hayırlı olsun. Zeytinburnu, 34 bin metrekarelik yeni bir yeşil alan kazandı. Bin metre yürüyüş yolu spor alanları, dinlenme alanlarıyla yepyeni bir nefes alanı Zeytinburnu'muza hayırlı olsun. Burası yaklaşık 2 yıldır çok kötü bir durumdaydı. Adli vakalar oldu. Kamuoyuna basına yansıdı. Bu çevrede oturan insanlar çok rahatsız oldular. Gerçekten burası köprüye dönmüştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bize resmi yazıyla kendilerinin tamamlayamayacağını bizim tamamlamamızı istediğini bildiren yazıyı aldıktan hemen sonra projeye başladık. 38 Günde de tamamladık" şeklinde konuştu.

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