Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.11.2021 15:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.11.2021 15:00
    ABONE OL

    Bakan Dönmez rüzgardan elektrik üretiminden gelen rekoru duyurdu: 181 bin 49 megavatsaat

    Son dakika haberi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, rüzgardan elektrik üretiminin 10 Kasım'da 181 bin 49 megavatsaat ile rekor kırdığını bildirdi.

    AA
    Bakan açıkladı! 10 Kasım’da rekor kırıldı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, rüzgardan elektrik üretiminin 10 Kasım'da 181 bin 49 megavatsaat ile rekor kırdığını bildirdi.

    Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu tarihte toplam elektrik üretiminde rüzgarın payının yüzde 20,1 olduğunu kaydetti.

    Rüzgardan elektrik üretiminin 10 Kasım'da 181 bin 49 megavatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Dönmez, "Türkiye'nin rüzgarı arkamızda, yeni hedeflere doğru ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Türkkan’ın fezlekesi TBMM’de
    Haberler Güncel Bakan Dönmez rüzgardan elektrik üretiminden gelen rekoru duyurdu: 181 bin 49 megavatsaat
        SON DAKİKA