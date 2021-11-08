CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez de Kadir Topbaş'ın 2014'teki projesini kendi icraatı gibi tanıttı!

Geçtiğimiz günlerde AK Partili Fatih Belediyesi'nin projesinin üzerine pankart asıp algı yapmaya çalışan İBB yönetimi bu kez de 2014 yılında Kadir Topbaş tarafından yapılan projeye göz dikti.

17 Mart 2014 yılında dönemin İBB Başkanı olan Kadir Topbaş, Sarıyer'de Hacıosman Korusu'nu milletin hizmetine açmıştı.

Aynı yeri 5 Kasım 2021 yılında CHP'li Ekrem İmamoğlu, ismini "Atatürk Kent Ormanı" olarak değiştirip kendi yönetimi açmış gibi göstererek tweet attı.