CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez de Kadir Topbaş'ın 2014'teki projesini kendi icraatı gibi tanıttı!

İBB yönetiminin başına gelen ancak bir belediye başkanı gibi değil de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı edasıyla gezen Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara hizmette sınıfta kaldı.
Yıllardır İBB Başkanlığı koltuğunda oturan İmamoğlu'nun net bir icraatı olmadığı gözler önüne serilirken var olan hizmetlerde de işbilmezlik yüzünden yaşanan aksamalar vatandaşları çileden çıkarmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde AK Partili Fatih Belediyesi'nin projesinin üzerine pankart asıp algı yapmaya çalışan İBB yönetimi bu kez de 2014 yılında Kadir Topbaş tarafından yapılan projeye göz dikti.
17 Mart 2014 yılında dönemin İBB Başkanı olan Kadir Topbaş, Sarıyer'de Hacıosman Korusu'nu milletin hizmetine açmıştı.
Aynı yeri 5 Kasım 2021 yılında CHP'li Ekrem İmamoğlu, ismini "Atatürk Kent Ormanı" olarak değiştirip kendi yönetimi açmış gibi göstererek tweet attı.