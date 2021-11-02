İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'metroda internet' şovu 16. saniye sürdü.
İBB, 15 Ekim itibariyle sosyal medyada pazarlamaya başladığı Hacıosman-Yenikapı seferlerinin yapıldığı 'M2' metro hattındaki internet hizmetini eline yüzüne bulaştırdı.
Ekrem İmamoğlu akşam saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden PR çalışması yapmak istedi.
İMAMOĞLU METRODAN CANLI YAYIN AÇTI
'Metroda internet hizmeti'ni Twitter üzerinden anlatmak isteyen Ekrem İmamoğlu, "Artık metroda internet var" tweetiyle metro içerisinden canlı yayın açtı.
16 SANİYEDE İNTERNET KOPTU
"Şu anda Taksim'den Vezneciler istikametine gidiyoruz ben de denemek istedim malum artık internetimiz var..." ifadelerini kullanırken yayın internet bağlantısının kopmasıyla yarıda kesildi.
Yaklaşık 16 saniye süren 'metroda internet hizmeti' sosyal medyada dalga konusu olurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hesabından atılan tweet kısa süre içerisinde silindi.