Ekrem İmamoğlu'nun 'metroda internet' şovu 16 saniye sürdü!

16 SANİYEDE İNTERNET KOPTU

"Şu anda Taksim'den Vezneciler istikametine gidiyoruz ben de denemek istedim malum artık internetimiz var..." ifadelerini kullanırken yayın internet bağlantısının kopmasıyla yarıda kesildi.

Yaklaşık 16 saniye süren 'metroda internet hizmeti' sosyal medyada dalga konusu olurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hesabından atılan tweet kısa süre içerisinde silindi.