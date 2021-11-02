Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.11.2021 20:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.11.2021 20:51
    ABONE OL

    Ekrem İmamoğlu'nun 'metroda internet' şovu 16 saniye sürdü!

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'metroda internet' şovu kısa sürdü. Göreve geldiği günden itibaren proje üretmek yerine AK Parti'nin başlattığı projelere çöken ve algı çalışması yapan Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden PR çalışması yapmak istedi. İmamoğlu'nun "Artık metroda internet var" paylaşımıyla Twitter üzerinden başlattığı yayın 16. saniyede internet bağlantısının kopması ile sona erdi.

    takvim.com.tr
    ’Metroda internet’ şovu 16 saniye sürdü!

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'metroda internet' şovu 16. saniye sürdü.

    İBB, 15 Ekim itibariyle sosyal medyada pazarlamaya başladığı Hacıosman-Yenikapı seferlerinin yapıldığı 'M2' metro hattındaki internet hizmetini eline yüzüne bulaştırdı.

    Ekrem İmamoğlu akşam saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden PR çalışması yapmak istedi.

    İMAMOĞLU METRODAN CANLI YAYIN AÇTI
    'Metroda internet hizmeti'ni Twitter üzerinden anlatmak isteyen Ekrem İmamoğlu, "Artık metroda internet var" tweetiyle metro içerisinden canlı yayın açtı.

    16 SANİYEDE İNTERNET KOPTU
    "Şu anda Taksim'den Vezneciler istikametine gidiyoruz ben de denemek istedim malum artık internetimiz var..."     ifadelerini kullanırken yayın internet bağlantısının kopmasıyla yarıda kesildi.

    Yaklaşık 16 saniye süren 'metroda internet hizmeti' sosyal medyada dalga konusu olurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hesabından atılan tweet kısa süre içerisinde silindi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    ’Tosuncuk’ Mehmet Aydın’ın ağabeyi Türkiye’ye getirildi!
    Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu'nun 'metroda internet' şovu 16 saniye sürdü!
        SON DAKİKA