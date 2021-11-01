CHP'li Hayri Türkyılmaz hizmet etmiyor olanı da dağıtıyor: Restoran Vapuru bedelsiz olarak İBB'ye verdi

MUDANYALILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Vapurun İstanbul'da müze, hastane veya kütüphane olarak yaşatılmak üzere İBB'ye devrettiklerini ifade eden Türkyılmaz'a Mudanyalılar tepki gösterdi. Uzun yıllardır Mudanyalıların kullandığı ve adeta kentin simgelerinden biri haline gelen vapurun devir işlemini gerçekleştiren CHP'li Türkyılmaz, yine soluğu İstanbul'da aldı.