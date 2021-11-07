Su faturalarında yüzde 20 gizli zam! CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oyununu AK Parti bozacak

İnsani Su Kullanım Hakkı uygulamasının devam etmesi yönündeki teklifi kasım ayı İSKİ Genel Kurulu'nda gündeme alacaklarını vurgulayan Kabaktepe, "CHP'li İBB yönetimi, İnsani Su Kullanım Hakkı uygulamasının iptali için geçtiğimiz haziran ayı meclisinde de teklif vermişti. Cumhur İttifakı ise uygulamanın devam etmesi yönünde teklif vererek her 2,5 metreküp suyun 0,5 litresinin ücretsiz olması yönünde karar çıkmasını sağlamıştı. Şimdi ise meclis kararı olmadan aldıkları iptal kararına karşılık uygulamanın devam etmesi için kasım ayı İSKİ Genel Kurulu'nda teklif vereceğiz. Böylece vatandaşların faturalarına yansıtılan yüzde 20 gizli zam da ortadan kalkacak" diye konuştu.