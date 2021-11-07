Su faturalarında yüzde 20 gizli zam! CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oyununu AK Parti bozacak

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'li İBB yönetiminin meclis kararı olmadan 'İnsani Su Kullanım Hakkı' uygulamasını iptal etmesine karşı İstanbullulara müjdeli bir haber verdi.
Yönetilemeyen bütçenin gizli zamlarla ayakta tutulamayacağını vurgulayan Kabaktepe, "AK Parti Grubumuzun teklifiyle İBB Meclisinde kabul edilen 'İnsani Su Kullanım Hakkı'nın meclis kararı olmadan kaldırılması hukuka aykırıdır. Bu kararla birlikte İstanbulluların su faturalarına yüzde 20 oranında gizli zam yansımıştır. Seçim döneminde bol keseden indirim vadedenlerin tutmayan hesaplarını millete fatura etmelerine müsaade etmeyeceğiz. Uygulamanın devamı için bu ay yapılacak İSKİ Genel Kurulu'nda teklif vereceğiz" dedi.
İBB Meclisi, AK Parti Grubu'nun teklifiyle BM'nin Temel İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi çerçevesinde 'İnsani Su Kullanım Hakkı' kabul edilerek yürürlüğe girmişti. 2019 yılında kabul edilen uygulama kapsamında İstanbulluların kullandığı her 2,5 metreküp suyun 0,5 litresi ücretsiz olmuştu. CHP'li İBB yönetiminin uygulamayı iptal etmesi ile İstanbulluların su faturasına yüzde 20 gizli zam yansıdı.