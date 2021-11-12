CHP'li Ekrem İmamoğlu'na bak sen! İETT üzerinden yolsuzluk! İstanbullunun 127 milyon TL'si buhar oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım ayı 3'üncü oturumu Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Ve Sanat Merkezi'nde Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.
Toplantıda İETT'nin 2022-2024 yatırım programı teklifi ve 2022 yılı mali bütçesi ile performans programı ve murakıp raporu oylandı.
Sabah'ta yer alan habere göre, İETT performans ve bütçe görüşmelerinde söz alan Ulaşım Ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir İETT'deki usulsüzlükler ve yolsuzlukları aktardı. Özdemir yaptığı konuşmada şunları söyledi:
'127 MİLYON TL KİMİN CEBİNE GİTTİ?'
İstanbul'da AK Parti döneminde hazırlanan kilometre bazlı sisteme geçildikten sonra İETT'nin binlerce hat düzenlemesi olması gerekirken, bunu kuruma da komisyonumuza davet ettiğimiz kurum yetkililerimize de sorduk. Anadolu ve Avrupa yakasında ciddi sayıda yeni hat düzenlemeleri olduğunu ifade ettiler. Kendilerinden bunların neler olduğunu 21 Ekim 2021'de istememize rağmen sonrasında sekreteryamıza aratmamıza rağmen maalesef herhangi bir dönüş olmamıştır. Bu bilgiyi teyit etmek adına UKOME'nin o tarihten bu tarafa herhangi bir hat değişikliği ve düzenlemesi kararı almadığını üzülerek gördük. Maalesef yeni dönemde doğruları söylemeyen bir siyasi irade İBB'yi teslim almışken bu yaklaşımın bürokrasiyi de teslim aldığını üzülerek ifade etmek isterim.