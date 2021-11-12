CHP'li Ekrem İmamoğlu'na bak sen! İETT üzerinden yolsuzluk! İstanbullunun 127 milyon TL'si buhar oldu!

*Bu sistemden önce halk otobüsleri ödemelerini 15 günde bir alırken bu sisteme geçtikten sonra halk otobüslerinin ödemeleri 4 aya kadar geciktirdiğiniz bilinmektedir. Halk otobüs işletmecileri şoförlerinin maaşlarını ödeyemeyecek, periyodik bakımlarını düzenli yapamayacak hatta ve hatta yakıt dahi alamadığı için kontak kapatma duruma düşmüşlerdir.



*25 Temmuz 2018 Tarihinde Ayazağa Garajı ihalesinin muhammen bedeli 161 milyon 404 bin 356 TL'ydi. Açık şekilde yapılan ihalede yarışan firmalar arasındaki rekabet sayesinde rakam yüzde 26 kırımla 119 milyon 32 bin 225 TL'ye indi. Yani yüklenici firma işi muhammen bedelin 42 milyon 372 bin 131 TL altında aldı. İstanbullu kazandı. O dönemde yaptığımız ihaleler için "yandaşlarını zengin ediyorlar" diyenler daha sonra İstanbul'un idaresini devraldılar. Aynı sistemi devam ettirdiler. Eleştirdikleri sisteme iki garaj daha ilave ettiler ve Ayazağa, Kurtköy, İkitelli ve Çobançeşme garajların ihalelerinde rekabet şartını ortadan kaldırarak 491 milyon 389 bin 589 TL bedelle verdiler. Bizim dönemimizdeki rekabete açık ve şeffaf bir ihale sistemi söz konusu olsaydı ve yine aynı oranlarda indirim söz konusu olsaydı tam 127 milyon 761 bin 293 TL İstanbul halkının cebinde kalacaktı. Günün sorusu şu: Şimdi bu şirketler kimin yandaşı? İstanbullunun 127 milyonu nerede? Kimin cebinde?