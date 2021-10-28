Taksicilerden UKOME öncesi Yenikapı'da eylem: Esnaf burada İmamoğlu nerede?

"25 BİN LİRA BİR TAKSİCİ KAZANSIN BEN KENDİMİ ASACAĞIM"

Taksi teklifine karşı olduğunu söyleyen Taksici Talip Güneşdoğdu, "Üç vardiya çalışacak, 7 bin lira maaş, senede iki ikramiye bu kazanç nerede? Bu kazancı bana söylesene. 25 bin lira bir taksici kazansın ben kendimi asacağım. 5 bin araba verecek. Neye dayanarak verecek bu taksileri. Ben devletten ihaleyle aldım. Benim hakkım nerede o zaman, benim paramı ver. Aldığım zaman bir taksi plakam 4 daire yapıyordu. Şimdi bir daire bile alamıyorum" şeklinde konuştu.

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