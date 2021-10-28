Taksicilerden UKOME öncesi Yenikapı'da eylem: Esnaf burada İmamoğlu nerede?

Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bugün yapılacak UKOME Toplantısı öncesi yüzlerce taksici taksileri ile Yenikapı'da toplandı.
İMAMOĞLU NEREDE?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 10'uncu sefer gündeme getirdiği 5 bin yeni taksi teklifine karşı olan taksiciler 'Esnaf burada İmamoğlu nerede?' sloganları atarak İBB yönetimine kırmızı kart gösterdi.
"KIRMIZI KART GÖSTERECEK"
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası(İTEO) Başkanı Eyup Aksu yaptığı açıklamada, "İBB, bugün 10'uncu defa taksi sayısının artışını gündeme getiriyor. Biz, Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonu adına sunum yapacağız. Tekrar konuları anlatacağız. İstanbul'da taksi sayısının artışına ihtiyaç yok. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin raporunda yazıyor.